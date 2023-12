Za poslední dva měsíce bylo v Gaze v průměru každých 12 minut zabito jedno dítě

8. 12. 2023

čas čtení 7 minut





Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 7. prosince 2023, 19 hodin: Téměř úplně nahé a ponížené desítky mužů zadržených Izraelci na severu Gazy. Jih zachvátily prudké boje a OSN varuje před apokalyptickou situací Napříč válečnými kroky na jihu je boj o přežití stále zoufalejší, tisíce Palestinců bojují o zbytky jídla. OSN varuje, že se hroutí zákon a pořádek. nedávná týdenní přestávka v bojích se zdá být krutou a vzdálenou vzpomínkou. Tato nová fáze války se zdá být ještě brutálnější než ta předchozí. Nejvyšší představitelé OSN konstatují, že v Gaze nyní neexistují žádné bezpečné zóny. Nemocnice se změnily v bojiště a to, co zbylo z humanitární operace, není hodno toho jména.

















OSN popisuje situaci v Gaze jako apokalyptickou, její šéf humanitární pomoci říká, že už tam nemají to, co by se dalo označit za humanitární operaci. Zároveň ale slibují, že obyvatele Gazy neopustí. Izraelské jednotky bojují s bojovníky Hamásu uprostřed druhého největšího města Gazy Chán Junis a na velmi přelidněném jihu. A Palestincům rychle docházejí místa, kde by mohli hledat úkryt i jídlo, jsou to přesně dva měsíce, co Hamás, který mnohé země považují za teroristickou skupinu, zaútočil na Izrael, zabil 1200 lidí, znásilnil mnoho žen a vzal asi 240 lidí jako rukojmí, přičemž podle odhadů 138, jich stále zadržuje od 7. října.















Podle ministerstva zdravotnictví bylo v Gaze zabito více než 17 000 lidí, z toho 70 % žen a dětí. Přes 42 000 osob bylo zraněno a 1,9 milionu osob je vysídleno. To je 85 % obyvatel, kteří se nyní nacházejí převážně na jihu. A na Západním břehu bylo od 7. října izraelskými vojáky nebo osadníky zabito 265 Palestinců, 3250 jich bylo zraněno a 3670 lidí bylo zatčeno. Náš zahraniční zpravodaj Sekunder Kermani přináší následující reportáž a varování, obsahuje znepokojující záběry.

















Reportér: Zahaleni v prachu, předáni do natažených rukou. Za poslední dva měsíce bylo v Gaze v průměru každých 12 minut zabito jedno dítě. Toto jsou někteří z těch, kteří přežili izraelský úder na Chán Unis. Po varování izraelské armády sem ze severu uprchly statisíce lidí. Nyní se však vojáci blíží k městu a krveprolití se stupňuje.











"Byli tu lidé, kteří právě seděli a snídali nebo sháněli vodu. Není tu žádné bezpečí, žádná bezpečná oblast. Všechny střely padají lidem na hlavy. Bůh bude soudit každého, kdo bude mlčet. Každého člověka, který mlčí."

Izraelští vojáci bojují proti bojovníkům Hamásu ve zbývajících ohniscích na severu země a také rozšiřují své operace na jihu, kde se podle nich nyní nachází vedení skupiny. Obviňují Hamás ze skrývání se za obyvatelstvo a tvrdí, že od smrtících útoků ze 7. října zabili tisíce bojovníků. Izrael je však ostře kritizován, že v reakci na to vede kampaň brutálního kolektivního trestu.















Dnes přišly záběry ze severní Gazy, na nichž jsou desítky palestinských mužů svlečených a zadržených izraelskou armádou. Některá izraelská média tvrdí, že jde o bojovníky, kteří se vzdali, Palestinci tvrdí, že šlo o obyvatele odvedené ze školy, kde se ukrývali, a identifikují mezi nimi jednoho novináře. Všichni jsou nyní ve vazbě armády.









Humanitární krize v Gaze je mezitím stále zoufalejší. Toto je obrovský dav lidí v centru města před kanceláří OSN, kteří doufají v pomoc, a toto byla scéna včera.















Obyvatelé vnikli do skladu a hledali cokoli, co by mohli přinést domů svým rodinám. OSN tvrdí, že distribuce pomoci pro většinu Gazy je v současné době nemožná. Je to děsivý a krví nasáklý svět a je strašně se do něj narodit. Isře jsou teprve dva týdny. Její matka, stejně jako více než 80 % obyvatel Gazy, byla nucena opustit svůj domov. Nyní se o ni snaží postarat v provizorním přístřešku.









"Naše situace je velmi obtížná. Žijeme ve stanu, chybí nám základní životní potřeby a teď je tu zima. Moje dcera potřebuje mléko, pleny. Moje mléko nestačí. Potřebuje věci, které ji budou živit."

Martin Griffith: "V jižní Gaze nemáme žádnou humanitární operaci. Tu už tímto názvem nazvat nelze. Tempo vojenského útoku v jižní Gaze je opakováním útoku v severní Gaze. Díky němu není žádné místo bezpečné pro civilisty v jižní Gaze, která byla základním kamenem humanitárního plánu na ochranu civilistů, a tedy i na poskytování pomoci. Bez bezpečných míst je však tento plán v troskách.



Moderátor: Je první noc židovského svátku Chanuka. Sekunder Kamani je pro nás živě v Jeruzalémě.







Reportér: Je to mnohem smutnější oslava než v předchozích letech, jak si jistě dokážete představit. Jsme v Jeruzalémě, kde se koná malé shromáždění krajně pravicových izraelských aktivistů. Panovaly obavy, že by mohlo dojít ke střetům, protože chtěli pochodovat palestinskými čtvrtěmi, ale policie jim v tom zabránila.











V Tel Avivu na náměstí Rukojmích se však odehrává zcela jiná scéna. Právě teď se tam koná slavnost na počest více než stovky Izraelců, kteří jsou stále zadržováni Hamásem a dalšími militantními skupinami.





Pokud jde o tuto válku, panuje v této zemi jisté rozdělení. Krajní pravice zde chce v podstatě srovnat Gazu se zemí bez ohledu na to, co to bude stát, bez ohledu na rukojmí. Pak tu máme rodiny některých rukojmích, které říkají, že chtějí, aby byla uzavřena dohoda o jejich návratu, ať už to bude znamenat cokoli.





Většina Izraelců, se kterými zde mluvím, si přeje obojí. Chtějí, aby byl Hamás zlikvidován, a chtějí, aby se rukojmí vrátila. Není však zcela jasné, zda tyto dva cíle mohou jít ruku v ruce.





Prozatím, navzdory zvýšenému mezinárodnímu znepokojení nad tímto velmi vysokým počtem civilních obětí v Gaze, válka do značné míry pokračuje. Dnes byl zabit syn izraelského ministra z válečného kabinetu. Bojoval jako voják.





Objevují se zprávy, že izraelští představitelé se domnívají, že během možná několika týdnů budou muset přejít kvůli tomuto nárůstu mezinárodní kritiky na cílenější strategii, možná poté, až převezmou kontrolu nad Chán Unisem. Ale upřímně řečeno, dovedu si také představit, že by se izraelská armáda rozhodla zahájit operaci proti Raffah. Je to jediné zbývající místo v Gaze, kam Palestinci utíkali hledat bezpečí.



0

172

Přetížené nemocnice jsou nadále zavaleny pacienty. Polovina všech nemocnic v Gaze již nefunguje. "Můj bratr!" křičela tato dívka. V Chán Unisu probíhají po celý den těžké nálety a ostřelování a mnozí se zde cítí vyděšení a osamocení.No, Izrael uvedl, že brzy otevře přechod Kerem Šalom na hranici s jižní Gazou pro kontrolu nákladních aut s humanitární pomocí, což by umožnilo větší přísun pomoci do pásma. Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffith o něco dříve řekl, že to bude představovat významnou podporu pro humanitární operace.