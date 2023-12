Republikáni v Senátu zablokovali návrh nouzového zákona o pomoci Izraeli a Ukrajině

8. 12. 2023

čas čtení 4 minuty



Spojené státy nabídly Izraeli silnou podporu - včetně financování. Tato pomoc je však zpochybněna poté, co republikáni v Senátu zablokovali návrh zákona o mimořádných výdajích, který poskytuje 110,5 miliardy dolarů na financování bezpečnosti Izraele a Ukrajiny - protože neobsahuje jimi požadované imigrační reformy.



Vedoucí představitelé Senátu slíbili, že se budou nadále snažit dosáhnout dohody - ještě předtím, než Kongres příští týden odejde na dovolenou.



Reportérka Channel 4 News z Washingtonu, čtvrtek 7. prosince 2023, 19 hodin: Amerika se pyšní tím, že je vždy po ruce svým spojencům, že je globálním lídrem, ke kterému ostatní mohou vzhlížet. Vnitřní politika se jí však staví do cesty.

Ve středu večer byl návrh zákona, který by poskytl desítky miliard dolarů na financování Izraele i Ukrajiny v Senátu zablokován. Spojené státy nabídly Izraeli silnou podporu - včetně financování. Tato pomoc je však zpochybněna poté, co republikáni v Senátu zablokovali návrh zákona o mimořádných výdajích, který poskytuje 110,5 miliardy dolarů na financování bezpečnosti Izraele a Ukrajiny - protože neobsahuje jimi požadované imigrační reformy.





Republikáni trvali na tom, aby návrh zákona obsahoval také další bezpečnostní opatření na ochranu vlastní americké hranice s Mexikem, kam každoročně neregulérně vstupují tisíce migrantů. Stranická politika? Ano, ale trpět budou lidé v Gaze, Izraeli a na Ukrajině. Politika se tedy opět postavila do cesty a americký Kongres se dostal do slepé uličky,e což znamená, že Izrael nedostane svých téměř 15 miliard dolarů navíc a Palestinci v Gaze nedostanou miliardy dolarů určené pro ně na zoufale potřebnou humanitární pomoc. Země, která touto politickou patovou situací utrpí nejvíce, je však bezpochyby Ukrajina.





Právě před rokem se bojujícímu prezidentu Zelenskému dostalo v americkém Kongresu hrdinského uvítání a odjel s připomínkou pro ukrajinský lid, že jeho američtí partneři budou Ukrajinu trvale podporovat. Rok na to a je to jiný příběh, zákon o financování je nyní zablokován, Bílý dům vydal důrazné varování, peníze a zbraně pro Ukrajinu dojdou do konce roku, pokud Kongres nezakročí.





Joe Biden: "Extrémní republikáni si hrají s naší národní bezpečností, hazardně riskují a nyní jsou ochotni doslova srazit Ukrajinu na kolena na bojišti a poškodit tak naši národní bezpečnost. Nemůžeme nechat Putina vyhrát. Zopakujme to. Nemůžeme nechat Putina vyhrát."





Reportérka: "Takže to můžete vyřešit?"

David Cameron, britský ministr zahraničí: "Jen se snažím přijít a předložit argumenty, proč bychom měli podpořit Ukrajinu."





Bylo to stejné poselství, s nímž ministr zahraničí David Cameron vážil cestu až z Velké Británie, aby americkým politikům předal varování: financujte Ukrajinu teď, nebo za to zaplatíte později.









Reportérka: Pokud Amerika neposílá peníze na Ukrajinu, jaký to bude mít dopad?





David Cameron: "No, kdyby Amerika neposlala peníze, tak by to mělo velký dopad na Ukrajinu a negativní dopad, ale také dopad v Evropě. Ve skutečnosti evropské země včetně Británie poskytují obrovské množství finančních prostředků. Jsem přesvědčen, že k tomu dojde. Jenom jsou tam komplikace v americké politice, do kterých se nechci pouštět, ale jsem tady proto, abych argumentoval, že když to uděláte, tak Ukrajincům opravdu pomůžete. A pokud to neuděláte, jediní, kdo se budou radovat, bude Putin v Moskvě a prezident Si v Pekingu. A to my nechceme, aby se stalo."





Reportérka: Vypovídá to výmluvně o americkém vedení, pokud peníze pro Ukrajinu a pro svět nepřijdou?





Reportérka: Pocit zoufalství v ulicích Kyjeva však někteří v sálech Kongresu neslyší.



Videoreportáž v angličtině

Videoreportáž v angličtině ZDE

0

188

"Jaké to je? Možná 10 % vašeho rozpočtu na obranu použili Ukrajinci a zničili polovinu předválečných vojenských prostředků Ruska. Jestli tohle není dobrá investice, tak už nevím, co je."V konečném důsledku nejde jen o evropskou bezpečnost, ale také o bezpečnost americkou. Pokud Putin získá na Ukrajině vítězství, vrátí se pro další. To víme z naší historie.Pro ty na Ukrajině to není o historii. Je to bitva, která se odehrává nyní v mrazivé současnosti."Jen se bojím, že pokud Ukrajina zůstane bez pomoci, zeď se bude táhnout déle a déle a bude těžké říct, kdy by mohla skončit."