O vězněném ruském aktivistovi Alexeji Navalném už téměř týden nejsou žádné zprávy

12. 12. 2023

čas čtení 3 minuty

O Alexeji Navalném, vězněném vůdci ruské opozice, nejsou již téměř týden žádné zprávy a jeho právníci ho nejsou schopni kontaktovat, uvedli jeho příznivci.





Navalnyj, protikorupční aktivista, který se stal předním odpůrcem Vladimira Putina, byl odsouzen za údajný "extremismus" a další obvinění a ve vězení má zůstat tři desetiletí. Obvinění proti němu označil za politicky motivovaná a uvedl, že je přesvědčen, že nebude propuštěn, dokud bude Putin naživu.



"O jeho stavu bohužel zatím nic nevíme," řekla Navalného poradkyně Kira Jarmyšová. "Dnes je to už šestý den, co právníci s Alexejem neměli kontakt."

V pondělí Navalného příznivci uvedli, že se opět nedostavil prostřednictvím videokonference k soudnímu jednání, přičemž vězeňská správa to svedla na výpadek proudu. Později téhož dne bylo Navalného právníkům sděleno, že již není veden jako vězeň v IK-6, trestanecké kolonii, kde je ve Vladimirské oblasti u Moskvy vězněn.



"Předpokládáme, že mohl být přemístěn, a proto se další právníci snaží dostat do jiné kolonie ve Vladimirské oblasti - jedná se o IK-7, kolonii zvláštního režimu (Alexej má být přemístěn do tohoto režimu, ale přesnou kolonii neznáme, takže se jedná pouze o domněnku)," uvedla Jarmyšová.



Později dodala, že Navalnyj také není uveden jako vězeň v IK-7 a "stále nevíme, kde je".



Věznice se zvláštním režimem mají jedny z nejtvrdších podmínek v Rusku a omezovaly by Navalného možnost setkávat se s návštěvami nebo psát či přijímat dopisy ještě několik let po začátku výkonu tres



Navalného zmizení přišlo krátce předtím, než Putin oznámil svou kandidaturu v prezidentských volbách v příštím roce, které by znamenaly jeho páté prezidentské období. Putin je nejdéle působícím kremelským vůdcem od dob Stalina a tento rekord by překonal, pokud by kandidoval na šesté funkční období, čímž by prodloužil svou vládu až do roku 2036.



Navalného příznivci zahájili protiputinovskou guerillovou kampaň zahrnující billboardy v Moskvě, Petrohradě a Novosibirsku s QR-kódem odkazujícím na webovou stránku, která vyzývá Putinovy kritiky, aby k vyjádření svého nesouhlasu použili nenásilnou "partyzánskou" taktiku.



Je možné, že se vláda snaží Navalného umlčet a odříznout ho od jeho příznivců před volební kampaní. Podle Navalného blízkých měl během pobytu ve vězení zdravotní problémy, minulý týden zkolaboval a byl napojen na kapačky, pravděpodobně kvůli podvýživě.





"Vzhledem k nelidským podmínkám, v nichž je držen - v cele není větrání, teplá voda a není řádně krmen, mohlo jít o hladovou mdlobu," řekl Jarmyšová. "Nicméně právníci od té doby Alexeje viděli a byl relativně v pořádku. Pak ale zmizel."







