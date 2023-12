USA: Velitel letky odvolán kvůli úniku tajných dat o ukrajinské protiofenzívě

13. 12. 2023

Plukovník letectva Sean Riley byl mezi patnácti lidmi potrestanými za únik dat, upozorňuje Jeff Schogol. Plukovník letectva Sean Riley byl mezi patnácti lidmi potrestanými za únik dat,

Letectvo propustilo bývalého velitele průzkumné letky, k níž byl přidělen letec 1. třídy Jack Douglas Teixeira, po vyšetřování toho, jak mladší letci údajně sdíleli tajné dokumenty na soukromých serverech Discord, oznámila služba v pondělí.

Zpráva generálního inspektora, která byla zveřejněna v pondělí, zjistila, že jádrem úniku informací byli kromě Teixeirova pochybení tři jeho přímí nadřízení, kteří věděli o tom, že porušuje pravidla týkající se tajných informací, ale záměrně ho nenahlásili.

"Tři jednotlivci v jednotce, kteří chápali svou povinnost hlásit konkrétní informace týkající se Teixeirova vyhledávání zpravodajských informací a indikátorů vnitřních hrozeb bezpečnostním úředníkům, tak úmyslně neučinili," konstatoval generální inspektor.

V reakci na tuto zprávu bylo celkem 15 letců v hodnosti od štábního seržanta až po plukovníka potrestáno, včetně zbavení svých pozic a mimosoudního trestu v důsledku úniku dat, uvádí tisková zpráva letectva. Mise 102. zpravodajské, sledovací a průzkumné skupiny byla také přeřazena k jiným jednotkám letectva.

Plukovník letectva Sean Riley, který byl v dubnu suspendován z funkce velitele 102. průzkumné letky Massachusettské letecké národní gardy, obdržel administrativní opatření a byl zbaven velení po masivním úniku dat, uvádí tisková zpráva letectva. Riley převzal velení letky v červnu 2020.

Plukovník letectva Enrique Dovalo, bývalý velitel 102. zpravodajské, sledovací a průzkumné skupiny, také obdržel administrativní žalobu kvůli obavám ohledně kultury dodržování zásad a standardů v jednotce, uvádí se v tiskové zprávě. Nebyl zbaven velení.

Dovalo se přesunul na jinou práci předtím, než byly odhaleny Teixeirovy údajné činy, řekl v pondělí představitel obrany pro Task & Purpose.

"Vyšetřování IG zjistilo, že jednotlivci v Teixeirově jednotce nepodnikli patřičné kroky poté, co se dozvěděli o jeho zpravodajských aktivitách," uvádí se v tiskové zprávě letectva. "Vyšetřování však nenašlo důkazy o tom, že by členové Teixeirova dozorčího řetězce věděli o jeho údajných neoprávněných odhaleních."

Teixeira byl obviněn v šesti bodech obžaloby z neoprávněného vyzrazení informací o národní obraně. Když byl v dubnu zatčen, sloužil u kybernetických dopravních systémů Massachusettské letecké národní gardy.

Je obviněn ze zveřejnění dokumentů, které ukazují, že americká vláda byla schopna poskytnout Ukrajině zpravodajské informace o ruských útocích ještě předtím, než k nim došlo, a o dalších citlivých tématech. Některé z dokumentů, které údajně prozradil, ohrozily vztahy USA s Jižní Koreou a Izraelem.

Po Teixeirově zatčení zahájil úřad generálního inspektora letectva vyšetřování 102. zpravodajské letky, které bylo oddělené od trestního vyšetřování Teixeiry ministerstvem spravedlnosti.

"Mezi nepřímé faktory, které umožnily Teixeirovo neoprávněné odhalení, patří neschopnost velitelů adekvátně kontrolovat oblasti pod jejich velením, nekonzistentní pokyny pro hlášení bezpečnostních incidentů, nekonzistentní definice pojmu 'Need to Know', spojení přístupu k utajenému systému s principem 'Need to Know', neefektivní a nefunkční procesy pro správu disciplinárních opatření, nedostatečný dozor/dohled nad provozem nočních směn, a neposkytnutí výsledků šetření v terénu s bezpečnostní prověrkou," uvádí se v tiskové zprávě.

Vyšetřovatelé zjistili, že Teixeira dostal prověrku na přísně tajné citlivé informace, i když jeho prověrka odhalila některé negativní informace o něm. Informace nalezené při prověrkách nejsou běžně sdíleny s jednotkami letců, podle výňatků z vyšetřování generálního inspektora, které zveřejnilo letectvo.

"I když informace v prověrce A1C Teixeiry nakonec nevylučovaly jeho prověrku, existovaly náznaky, že A1C Teixeira mohl být podroben zvýšenému monitorování," uvádí se ve vyšetřování. "Kromě toho, pokud by si jednotka byla vědoma potenciálních bezpečnostních problémů identifikovaných během procesu rozhodování o prověrce, mohla by jednat rychleji poté, co by identifikovala další indikátory vnitřních hrozeb."

Vyšetřovatelé zjistili, že Teixeira měl přístup k mnoha tajným systémům prostřednictvím Společného celosvětového zpravodajského komunikačního systému (JWICS).

FBI zjistila, že Teixeira mohl poprvé zveřejnit utajované informace na Discordu v únoru 2022 a od ledna začal zveřejňovat také snímky přísně tajných dokumentů, zjistilo vyšetřování. V určitém okamžiku si Teixeira údajně začal brát dokumenty domů, aby je mohl vyfotografovat a zveřejnit na internetu.

"Většina důkazů ukazuje, že tři osoby v dozorčím řetězci A1C Teixeiry měly informace až o čtyřech samostatných případech bezpečnostních incidentů a potenciálních indikátorech vnitřních hrozeb, které byly povinny hlásit," zjistilo vyšetřování. "Kdyby kterýkoli z těchto tří členů vystoupil na veřejnost a řádně zveřejnil informace, které měl v době incidentů k dispozici, délka a hloubka neoprávněného zveřejnění by se mohla zkrátit o několik měsíců."

Jeden z incidentů, který nebyl nahlášen příslušným bezpečnostním úředníkům, se odehrál v září 2022, kdy ho letec z Teixeirovy jednotky viděl, jak píše informace o zpravodajských informacích na lístek, zjistilo vyšetřování. Přestože bylo Teixeirovi řečeno, aby vzkaz skartoval, nikdo se neujistil, že tak učiní.

Letci z Teixeirovy jednotky takové porušení pravidel nehlásili, protože se obávali, že by bezpečnostní úředníci "reagovali přehnaně".

Proces disciplinárního řízení členů 102. zpravodajské letky byl také těžkopádný, protože letci byli pod federálními rozkazy, takže nadřízení se mohli snažit systém zcela obejít vydáváním slovních varování a memorand namísto vhodnějších forem disciplíny, zjistilo vyšetřování.

"Po rozhovorech s vyššími úrovněmi dozorčího řetězce se zdá, že znalosti o těchto bezpečnostních incidentech nebyly plně zveřejněny nad úrovní letky," uvádí se ve vyšetřování. Na základě většiny důkazů shromážděných během vyšetřování tak úmyslně neučinily tři osoby v jednotce, které chápaly svou povinnost hlásit konkrétní informace týkající se zpravodajských informací A1C Teixeiry a indikátorů vnitřních hrozeb bezpečnostním úředníkům.

Vyšetřovatelé navíc zjistili, že někteří členové Teixeirovy jednotky věřili, že každý letec s prověrkou na přísně tajné citlivé informace má právo nahlížet do utajovaných informací na JWCS, i když nesouvisí s jeho prací. Počítačoví a IT specialisté sice potřebují přístup k systému, aby jej mohli udržovat, ale nepotřebují vidět skutečné zpravodajské informace samotného systému.

Letci v jednotce, kteří byli na noční směně, měli také neomezený přístup na místa JWICS a mohli používat tiskárny bez většího dohledu.

Inspekční agentura letectva provedla samostatné vyšetřování, že velitelé 102. zpravodajské letky a 102. zpravodajské, sledovací a průzkumné skupiny "nebyli ostražití při kontrole chování všech osob, které byly podřízeny jejich velení," zjistili vyšetřovatelé.

Mnoho členů skupiny nedokončilo výcvik zpravodajského dohledu a letci v letce hlásili kulturu sebeuspokojení, uvádí se ve vyšetřování.

"Zpětná vazba naznačovala, že zaměření lídrů na plnění úkolů, které přímo nesouvisejí s posláním, s minimálními zdroji, vytvořilo kriticky tolerantní kulturu, která posílila chování přijímající riziko na nevhodných úrovních," zjistili vyšetřovatelé.

