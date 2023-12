Ruská agrese na Ukrajině: při nočním útoku na Kyjev byly zraněny desítky lidí

13. 12. 2023







Ruský raketový útok, jehož cílem bylo v noci ukrajinské hlavní město, poškodil dětskou nemocnici, přičemž starosta Kyjeva oznámil, že při "nepřátelském útoku" bylo zraněno nejméně 51 lidí.



Ukrajinské systémy protivzdušné obrany kolem třetí hodiny ranní sestřelily všech 10 balistických raket mířících na hlavní město, uvedl Telegram.



Padající trosky způsobily zranění a škody ve čtyřech kyjevských čtvrtích podél řeky Dněpr, která protíná hlavní město. Trosky zasáhly několik obytných budov v Dněprovském okrese a zranily nejméně 51 lidí, včetně šesti dětí, uvedli úředníci.



"V důsledku nepřátelského nočního raketového útoku [na] Dněprovskou čtvrť hlavního města byl poškozen obytný dům," uvedl na sociálních sítích kyjevský starosta Vitalij Kličko, píše agentura Reuters.



Okna a vchody byly rozbity troskami také v dětské nemocnici v Dněprovském okrese, ale na základě prvních odhadů nedošlo k žádným obětem, uvedl Kličko.



V okrese byl rovněž poškozen vodovod.

Jednalo se o druhý raketový útok Ruska na Kyjev v tomto týdnu. balistické střely mířily na Kyjev v pondělí brzy ráno a zranily čtyři lidi.





Americký prezident Joe Biden varoval republikány, že pokud neposkytnou Rusku další vojenskou pomoc, dají mu tím "vánoční dárek".



Zelenskyj v úterý navštívil Washington, aby se s naléhavou prosbou obrátil na Kongres, aby schválil další pomoc v boji proti ruské invazi.



)Na společné tiskové konferenci se Zelenským Biden řekl: "Ruští věrní v Moskvě oslavovali, když republikáni minulý týden hlasovali pro zablokování pomoci Ukrajině. Moderátorka pořadu řízeného Kremlem řekla: "Výborně, republikáni, to je pro nás dobré"."





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel ve středu do Norska na předem neohlášenou návštěvu, uvedla norská vláda ve svém prohlášení. Zelenskyj a norský premiér Jonas Gahr Store budou jednat mimo jiné o pokračující podpoře Ukrajiny, uvedla vláda. Ve středu se mají v Oslu sejít také lídři Švédska, Dánska, Finska a Islandu na plánovaném severském summitu. "Norsko bude i nadále podporovat boj Ukrajiny za obranu. Poskytujeme cílenou a dlouhodobou podporu na pomoc Ukrajině v jejím boji za svobodu a demokracii," uvedl Stoere v prohlášení. "Úsilí Ukrajiny je důležité pro zajištění svobody a bezpečnosti i zde v Norsku," dodal.





- Ve Washingtonu se Volodymyru Zelenskému dostalo poměrně chladného přijetí od republikánů ve Washingtonu, když prosil o peníze na pomoc v boji proti Rusku. Americký prezident Joe Biden varoval, že zablokování pomoci by nahrálo Moskvě.



Zde je nejnovější vývoj:



Americký prezident Joe Biden varoval republikány, že pokud neposkytnou další vojenskou pomoc ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, jehož setkání s nejvyššími zákonodárci skončilo bez závazku další podpory, dají Rusku "vánoční dárek".



Zelenskij přijel do Washingtonu prosit o peníze na podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem, ale setkal se se skeptickým přijetím ze strany klíčových republikánských zákonodárců. Mike Johnson, předseda Sněmovny reprezentantů, nesouhlasil s podporou Bidenovy žádosti o poskytnutí 61,4 miliardy dolarů Ukrajině, přičemž odpůrci trvali na ústupcích Bílého domu v oblasti bezpečnosti hranic jako na podmínce dohody.



Biden oznámil dodatečný balík vojenské pomoci ve výši 200 milionů dolarů a uprostřed obav, že se válka dostala do slepé uličky, trval na tom, že Ukrajina dosáhla významného pokroku. "Od Ukrajiny neodejdu a neodejde ani americký lid," řekl Biden.



Moskva uvedla, že pozorně sleduje vývoj situace. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že "desítky miliard dolarů", které již Washington poskytl, nedokázaly zvrátit průběh války a že další peníze by na tom nic nezměnily.



- V kyjevské čtvrti Dněprovskij bylo zraněno pět lidí a budovy byly poškozeny troskami zničených raket, uvedl ve středu starosta ukrajinského hlavního města. Starosta Vitalij Kličko v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram uvedl, že obyvatelé z jednoho domu byli evakuováni a záchranné služby pracují na hašení několika požárů, které vznikly v důsledku pádu trosek raket.





- Odtajněná zpráva amerických zpravodajských služeb vyhodnotila, že válka na Ukrajině stála Rusko 315 000 mrtvých a zraněných vojáků, což je téměř 90 % personálu, který mělo na začátku konfliktu, uvedl v úterý zdroj obeznámený se zpravodajskými informacemi. Zpráva rovněž vyhodnotila, že ztráty Moskvy na personálu a obrněných vozidlech ukrajinské armády vrátily modernizaci ruské armády o 18 let zpět, uvedl zdroj.





- Největší ukrajinský operátor mobilní sítě Kyivstar uvedl, že se v úterý ráno stal terčem rozsáhlého kybernetického útoku, který dočasně vyřadil jeho mobilní a internetový signál. Kybernetický útok ovlivnil systém letecké výstrahy ve více než 75 sídlech v Kyjevské oblasti, uvedla regionální vojenská správa.



- Polsko bude požadovat plnou mobilizaci svobodného světa na pomoc Ukrajině, uvedl nově jmenovaný premiér Donald Tusk. Řekl: "Vláda se bude snažit o to, abychom byli v bezpečí: "Budeme požadovat plnou mobilizaci Západu na pomoc Ukrajině. Nemohu již dále poslouchat politiky, kteří hovoří o tom, že jsou situací na Ukrajině unaveni."





- Ruské síly na jihu Ukrajiny "značně postoupily" v okolí obce Novopokrovka v Záporožské oblasti, uvedly okupační orgány Moskvy. "Naše jednotky postoupily výrazně vpřed severovýchodně od Novopokrovky," napsal na Telegramu Moskvou dosazený šéf Ruskem okupované Záporožské oblasti Jevgenij Balickij.



Podle průzkumu jsou Evropané obecně otevření myšlence vstupu Ukrajiny do EU, navzdory nákladům a rizikům, ale přinejlepším vlažní k perspektivnímu rozšíření bloku, které by mělo zahrnout také Gruzii a země západního Balkánu.



Podrobnosti v angličtině

