Předseda setkání COP28 prohlásil, že jeho firma bude i nadále investovat do ropy

15. 12. 2023

Sultan Al Jaber říká, že jeho firma Adnoc musí uspokojit poptávku po fosilních palivech



Prezident klimatického summitu COP28 bude pokračovat v rekordních investicích své ropné společnosti do těžby ropy a zemního plynu, a to navzdory koordinaci globální dohody o "odklonu" od fosilních paliv.



Sultan Al Jaber, který je zároveň generálním ředitelem národní ropné a plynárenské společnosti Spojených arabských emirátů Adnoc, konstatoval, že společnost musí uspokojit poptávku po fosilních palivech.





"Můj přístup je velmi jednoduchý: spočívá v tom, že budeme i nadále působit jako zodpovědný a spolehlivý dodavatel nízkouhlíkové energie a svět bude potřebovat barely s nejnižšími emisemi uhlíku za nejnižší cenu," řekl a argumentoval tím, že uhlovodíky společnosti Adnoc mají nižší emise uhlíku, protože se těží efektivně a s menšími úniky než jiné zdroje.

"Nezapomeňte, že nakonec to bude poptávka, která rozhodne a bude diktovat, jaký druh energetického zdroje pomůže uspokojit rostoucí globální energetické požadavky," dodal.



Odkázal na závěry Mezivládního panelu pro změnu klimatu, podle nichž bude svět v roce 2050 stále potřebovat malé množství fosilních paliv, a to i v případě, že dosáhne čistých nulových emisí skleníkových plynů, což je nutné k omezení nárůstu globální teploty na 1,5C oproti předindustriální úrovni.



Al Jaber uvedl, že jeho investiční plány jsou životaschopné v rámci limitu 1,5 °C. "Svět nadále potřebuje nízkouhlíkovou ropu a plyn a nízkonákladovou ropu a plyn," řekl. "Až se poptávka zastaví, bude to úplně jiný příběh. To, co musíme udělat právě teď, je dekarbonizovat současný energetický systém, zatímco budeme budovat nový energetický systém."



Společnost Adnoc plánuje v průběhu sedmi let investice do těžby ropy a zemního plynu ve výši 150 miliard dolarů , které podle Al Jabera spíše udrží současnou úroveň těžby, než aby ji zvyšovaly. Uvedl, že Adnoc se vzdává velké části své potenciální těžby.



"Máme páté největší zásoby ropy na světě, ale tyto zdroje nevyužíváme," řekl v exkluzivním rozhovoru po skončení summitu.



Al Jaber byl delegáty summitu v Cop28, který skončil ve středu ráno globální dohodou vyzývající země, aby "přispěly k ... přechodu od fosilních paliv v energetických systémech, a to spravedlivým, řádným a spravedlivým způsobem, urychlením opatření v tomto kritickém desetiletí, aby bylo do roku 2050 dosaženo čisté nuly v souladu s vědeckými poznatky", široce chválen.





Bylo to poprvé za 30 let klimatických jednání, kdy bylo přijato globální usnesení zabývající se budoucností všech fosilních paliv. Bylo uznáno, že dohoda zdaleka nestačí k odvrácení nejhorších dopadů klimatické krize, a rozvojové země ji kritizovaly za to, že jim neposkytla záruky tolik potřebného financování, ale byla všeobecně přijata jako důležitý krok.











Navzdory všeobecnému znepokojení, které na začátku tohoto roku vyvolala jeho dvojí role šéfa Cop28 a Adnoc, se Al Jaber ukázal jako oblíbený prezident Cop. Rozvojové země na summitu uvedly, že Al Džaber naslouchá jejich obavám a reaguje na ně, zatímco bohaté země dobře hodnotily jeho odhodlání dosáhnout konsensuální dohody.Al Jaber, který před nástupem do funkce ředitele Adnoc spoluzaložil v roce 2006 vládou SAE podporovanou společnost Masdar, která se zabývá obnovitelnými zdroji energie, řekl: "Jsem odhodlán k přechodu [na nízkouhlíkový svět]. Osobně na tom pracuji již více než 18 let. Znám energetickou dynamiku a energetickou ekonomiku. Jsem inženýr."Bojovníci za ochranu klimatu Al Jaberovy plány pro Adnoc kritizovali. Harjeet Singh, ředitel globální angažovanosti Iniciativy pro smlouvu o fosilních palivech, uvedl: "Jako předsedající země COP28 musí SAE vytvořit precedens. Bohaté země musí prokázat hmatatelné kroky, aby dodržely ducha Pařížské dohody. Cokoli jiného vrhá stín pochybností na těžce vydobytá usnesení přijatá na klimatické konferenci v Dubaji."