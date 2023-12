Zaměstnanci Bílého domu uspořádali demonstraci na protest proti Bidenovi a za příměří v Gaze

15. 12. 2023

Moderátorka: V USA roste tlak na prezidenta Bidena, aby izraelskou ofenzívu zastavil, a k tomu se přidávají zprávy, že podle nového hodnocení amerických zpravodajských služeb je téměř polovina munice svržené na Gazu tzv. hloupými bombami, neřízenými a nepřesnými střelami. Více nám nyní řekne náše washingtonská zpravodajka.

Reportérka z Washingtonu, Channel 4 News, čtvrtek 14. prosince 2023, 19 hodin: No, odhalení Kathy, o těchto hloupých bombách se shodují s tím, co tento týden říkal Joe Biden o nevybíravém bombardování Izraele. V poslední asi půlhodině byl mluvčí národní bezpečnosti John Kirby dotázán na toto nevybíravé bombardování v Bílém domě na tiskovém brífinku. A on řekl, že to určitě nebyl záměr Izraele, ale řekl, že někdy se výsledky ne vždy dostaví. Byl také dotázán na tu představu, že Izrael řekl, že mu bude trvat mnohem déle, než dokončí své operace v Gaze. Kirby řekl, že na tom není nic nového, že vždy věděli, že takový je časový rámec.





Ale pak dodal toto, že Jake Sullivan řekl, že dnes mluvil s Netanjahuem o přechodu od operací vysoké intenzity k operacím nízké intenzity, někdy v blízké budoucnosti. Neřekl, kdy ta blízká budoucnost nastane. Sullivan také naléhal na Netanjahua, aby zjistil, co dělají, Kirby řekl, že mají být více chirurgičtí v cílení. Myslím, že je zcela jasné, že Joe Biden vyslal Jakea Sullivana do Izraele, aby vyvinul mnohem větší tlak na Netanjahua, protože prostě není spokojen s tím, jak Izrael vede tuto druhou fázi války, a také proto, že Joe Biden sám nyní čelí mnohem většímu tlaku i tady doma, včetně těch, kteří jsou v jeho vlastní administrativě v Bílém domě, z nichž někteří včera večer uspořádali před Bílým domem vigilii, protože řekli, že se jim provádění politiky Joea Bidena v Gaze začalo natolik nelíbit, že prostě řekli, že teď je podle nich čas se ozvat. My jsme se na ně šli podívat.









Vládní zaměstnanci, někteří z Bidenovy administrativy, stáli včera večer před Bílým domem, aby svému šéfovi předali podle svých slov naléhavý vzkaz.





"Jsem tu dnes večer, protože jsem hluboce rozpolcená z toho, že pracuji pro prezidenta Bidena, který za celé dva měsíce nevyzval k trvalému příměří v Gaze."





Stejně jako mnoho dalších si tato paní zakrývala tvář, aby nebyla identifikována, někteří říkali, že se rozhodli nosit tradiční šátek, aby vyjádřili solidaritu s lidmi v Gaze.





Při kladení růží na jejich památku byla nahlas čtena jména stovek Palestinců zabitých od obnovení války před 13 dny.





"V této administrativě je mnoho z nás, kteří jsou nesmírně unaveni z toho, jak se to vyvíjí, a z vědomí moci, kterou má americká vláda, aby to zastavila."





"Pracoval jste pro prezidenta Bidena. Co mu dnes večer vzkazujete?"





"Jeho zaměstnanci už s tím nejsou spokojení. Napomáháme tomu, a proto nikdo z nás nemůže mlčet."





Reportérka: Joe Biden, alespoň v posledních 24 hodinách, zdá se, mění jazyk.



Zdroj v angličtině zde:







