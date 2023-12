Německo: Předávání ceny pozastaveno poté, co autorka přirovnala Gazu k židovským ghettům z nacistické éry

15. 12. 2023

Žasnu. Máše Gessenové, proslulé kritičce Putinova režimu, bývalé šéfce ruské redakce Svobodné Evropy, dnes novinářce New Yorkeru, Židovce, jejíhož dědečka zabili nacisté, zrušili cenu H. Arendtové, protože popsala věci v Gaze tak, jak jsou. A německá média s ní o tom ani nemluví. https://t.co/qLv3JQ67mi — Jakub Patočka (@JakubPatocka) December 14, 2023

Americko-ruská novinářka Maša Gessenová získala německou cenu Hannah Arendtové za politické myšlení



Německá nadace uvedla, že již nebude udělovat cenu za politické myšlení přední rusko-americké novinářce poté, co kritizovala jako "nepřijatelnou" její nedávnou esej, v níž srovnávala Gazu s židovským ghettem v nacisty okupované Evropě.



Maša Gessenová měla v pátek obdržet cenu Hannah Arendtové za politické myšlení. Slavnostní předání ceny se však nyní neuskuteční v plánovaném termínu poté, co Nadace Heinricha Bölla (HBS), která je spřízněna se Stranou zelených, oznámila, že stahuje svou podporu. HBS uvedla, že k tomuto rozhodnutí dospěla po dohodě se senátem v severním přístavním městě Brémy, kde se měl ceremoniál konat. Maša Gessenová měla v pátek obdržet cenu Hannah Arendtové za politické myšlení. Slavnostní předání ceny se však nyní neuskuteční v plánovaném termínu poté, co Nadace Heinricha Bölla (HBS), která je spřízněna se Stranou zelených, oznámila, že stahuje svou podporu. HBS uvedla, že k tomuto rozhodnutí dospěla po dohodě se senátem v severním přístavním městě Brémy, kde se měl ceremoniál konat.





Podle německého listu Die Zeit, který o tom informoval, bude cena Gessenové stále předána, avšak "v jiném prostředí" a v sobotu místo v pátek. Zatím není jasné, kdo ji bude předávat, co bude předávat a zda se Gessenová a další pozvaní hosté ještě plánují zúčastnit.



HBS uvedla, že se ohradila proti srovnání Gazy a židovských ghett v Evropě, které Gessenová uvedla v eseji v New Yorkeru 9. prosince, a odmítla je.



Gessenová, která je používá, v eseji kritizovala jednoznačnou podporu Izraele ze strany Německa, upozornila na rezoluci Bundestagu z roku 2019, která odsoudila hnutí za bojkot Izraele BDS jako antisemitské, a citovala židovského kritika německé politiky připomínání holocaustu, podle něhož se kultura paměti "zbláznila".



V odstavci, na který HBS upozorňuje, Gessenová napsala, že "ghetto" by bylo "vhodnějším termínem" pro popis Gazy, ale toto slovo "by vyvolalo palbu kritiky za to, že přirovnává tíživou situaci obléhaných Gazanů k situaci židů v ghettu". Také by nám poskytlo jazyk, kterým bychom mohli popsat to, co se v Gaze děje nyní. Ghetto je likvidováno."



Nadace uvedla, že Gessen naznačuje, že cílem Izraele je "zlikvidovat Gazu jako nacistické ghetto", a dodala, že "toto prohlášení je pro nás nepřijatelné a odmítáme ho".



Na Twitteru Gessenová napsala, že se ji žádný zástupce německých médií nepokusil kontaktovat, přestože o věci ve čtvrtek široce informovala německá média.



Nadace Heinricha Bölla vyhlásila Gessenovou laureátkou ceny v srpnu na základě rozhodnutí nezávislé poroty. Tehdy uvedla, že "Gessenová jako analytik úpadku a naděje referuje o mocenských hrách a totalitních tendencích, stejně jako o občanské neposlušnosti a lásce ke svobodě".



Příznivci Gessenové, která je židovského původu a jejíž dědeček a pradědeček patřili k rodinným příslušníkům zavražděným nacisty, rychle poukázali na ironii pozastavení ceny udělované na památku Arendtové, židovsko-americké historičky, filozofky a antitotalitní politické teoretičky německého původu, která vytvořila výrok "banalita zla", v souvislosti s procesem s předním nacistou Adolfem Eichmannem, o němž psala jako novinářka pro časopis New Yorker.



Samantha Rose Hillová, autorka profilu Hannah Arendtové a editorka Arendtové sebraných básní, to označila za "urážku památky Hannah Arendtové. Podle jeji logiky by Nadace Heinricha Bölla měla cenu Hannah Arendtové úplně zrušit."



Jiný akademik uvedl, že podle zdůvodnění rozhodnutí by "Hannah Arendtová dnes v Německu cenu Hannah Arendtové nedostala".



V rozhovoru pro Die Zeit, který byl zveřejněn v úterý, Gessenová hovořila o odporu, kterému Arendtová čelila jako jedna z prvních kritiček Izraele, když varovala před vytvořením čistě židovského státu v Palestině a tím vyloučením arabského obyvatelstva.



V otevřeném dopise napsaném spolu s Albertem Einsteinem a dalšími židovskými intelektuály v roce 1948 Arendtová dokonce přirovnala izraelskou Stranu svobody k nacistům poté, co použili rasově motivované násilí proti civilistům.



"Jsem si vědoma toho, že tento typ srovnání je zejména v Německu rychle vnímán jako relativizace holocaustu. Proto je pro mě tak důležité, že tak diferencovaná a inteligentní myslitelka, jako byla Arendtová, se tomuto srovnání nevyhýbala," řekla Gessenová.



S odkazem na to, že se lidé v Německu obávají zpochybňovat "logiku německé paměťové politiky", protože se bojí, že budou obviněni z antisemitismu, dodala: "Problém je v tom, že kritika Izraele je často považována za antisemitskou, což je podle mě skutečný antisemitský skandál. To přehlíží skutečný antisemitismus."





Brémská pobočka Německo-izraelské společnosti v otevřeném dopise zveřejněném ve středu uvedla, že z výroků Gessenové "jasně vyplývá, že cena bude udělena osobě, jejíž myšlení je v jasném rozporu s myšlením Hannah Arendtové".







