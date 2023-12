Transparency International: Vláda Petra Fialy v poločase. Česku se stále nedaří efektivně omezovat korupci

Františka Rohlíčková: Z vaší zkušenosti, když už se ten případ začne řešit a posune dál, co bývá rozhodující? Hraje roli třeba zapojení konkrétního státního orgánu nebo se jedná o medializaci případu? Co může napomoci tomu úspěšnému prošetření?



Zuzana Dlugošová: Princip fungování úřadu a celá komunikace s oznamovateli je postavená na opravdu striktní důvěrnosti a mlčenlivosti. Tedy ve chvíli, kdy se bavíme o medializaci, bavíme se o velmi specifických situacích, kdy je k nim důvod, a to je i uvedeno v zákoně.



Směrnice uvádí, co se děje, když případ medializujete, aniž byste se zkusili obrátit na oficiální orgány např. činné v trestním řízení. Naším úkolem je dohlédnout na tu podstatu, že se opravdu jedná o oznamovatele, který přišel do styku s informací o nezákonné činnosti v souvislosti s výkonem své práce. Tedy, že nejde o nějakou občanskou stížnost.



Naše zkušenost je taková, že nejkompetentnější oznamovatelé jsou z řad středního managementu, často kontrolních pozic ve státních institucích a státních podnicích, kdy přijdou na velmi konkrétní věc a umí ji sami kompetentně zhodnotit. Zároveň jsou sami schopní podat trestní oznámení a stačí jim navigace v tom, jak postupovat a jak se chránit, co je může čekat.



My společně tedy takový případ posoudíme a potom podle toho, zda si přeje oznamovatel zůstat v anonymitě, ho navigujeme dál tak, aby se buď sám obrátil na příslušné instituce a my na případ jen dohlížíme, anebo případ bereme na sebe. Posouváme ho dál samozřejmě s podporou samotného oznamovatele, nikdy to neděláme bez něj.



