Válka mezi Izraelem a Gazou: Rada bezpečnosti OSN zintenzivňuje jednání o rezoluci o příměří ve snaze vyhnout se dalšímu americkému vetu

19. 12. 2023

Rada bezpečnosti OSN se v úterý sejde, aby zvážila výzvu k příměří v Gaze poté, co předchozí návrh vetovaly Spojené státy.Hlasování bylo odloženo, aby diplomaté měli více času na vypořádání se s námitkami USA proti znění návrhu rezoluce. Hlasování v New Yorku mělo proběhnout v pondělí. USA uvedly, že nemohou podpořit odkaz na "zastavení nepřátelských akcí", ale mohly by přijmout výzvu k "pozastavení nepřátelských akcí".Arabské země, které o textu vyjednávaly, uvedly, že je povzbudilo, že se Bílý dům zřejmě snaží najít formulaci, kterou by mohl podpořit - na rozdíl od prostého vetování rezolucí.Nejméně 13 Palestinců bylo zabito a 75 dalších zraněno při úterním izraelském úderu na uprchlický tábor Džabalia na severu Gazy, uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví na území kontrolovaném Hamásem.Izraelské úřady bezprostředně nereagovaly, uvedla agentura Reuters.Džabalíja je s rozlohou 1,4 km2 největším z osmi uprchlických táborů v Gaze a je domovem asi 116 000 registrovaných uprchlíků, z nichž mnozí jsou závislí na potravinách, lécích a další pomoci poskytované Agenturou OSN pro pomoc a práci s palestinskými uprchlíky.Ofenzíva, zahájená v reakci na útok Hamásu v Izraeli 7. října, zabila téměř 20 000 Palestinců a vyhnala z domovů asi 1,9 milionu lidí, zdemolovala velkou část severní Gazy a vyvolala útoky na americké a izraelské cíle v celém regionu, píše agentura AP.