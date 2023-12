Britská vláda je posedlá - stejně jako Češi - hrůzou z imigrace. Španělé ne

19. 12. 2023

Ve Španělsku nesdílíme britskou migrační paniku, píše španělská novinářka María Ramírez





Letos dorazilo po moři do Španělska více lidí než do Spojeného království. Většina politiků i veřejnosti však považuje migraci za přínos





Za prvních deset měsíců roku 2023 se u španělských břehů vylodilo více než 43 000 migrantů a uprchlíků. Většina z nich připlula na Kanárské ostrovy na malých člunech známých jako pateras. Tento počet značně převyšuje počet příchozích do Spojeného království, k jehož břehům se ve stejném období dostalo přibližně 27 000 osob. Rozdíl je o to markantnější, že Španělsko má 48 milionů obyvatel, zatímco Spojené království 68 milionů.

Lidé připlouvající na malých člunech tvoří v imigračním proudu menšinu a nemusí to být nutně ti, kteří ve Španělsku zůstanou. Asi 15 % španělské populace tvoří lidé narození v zahraničí - počet obyvatel ve skutečnosti roste díky vlnám nových přistěhovalců, především z Kolumbie, Maroka a Venezuely.



Španělsko však není svědkem takového rozhořčení a alarmistické protiimigrační rétoriky, jakou vidíme ve Spojeném království, kde politici napříč politickým spektrem a dokonce i novináři přijímají slogan "zastavte lodě" jako nenucený způsob, jak mluvit o zoufalých lidech, kteří se snaží uniknout před pronásledováním. Na rozdíl od Spojeného království se ve Španělsku o čisté migraci obvykle nemluví jako o negativním jevu, ale jako o vítaném zdroji růstu v zemi se stárnoucí populací.



Imigrace se nestala ústředním tématem španělské politické debaty a rétorika "invaze" je okrajová a používá ji především krajně pravicová strana Vox. Vox má velmi omezenou moc, v posledních parlamentních volbách získala 12 % hlasů.



Vox získala v roce 2018 určitou přitažlivost tím, že svou kampaň zaměřila na malá města na jihu Španělska s vysokým počtem přistěhovalců, propagovala protiimigrační poselství a šířila lži o migrantech na sociálních sítích. Strana však v poslední době ztrácí pozice i v těchto místech. Lídr Voxu Santiago Abascal hájil imigraci z Latinské Ameriky a zároveň prosazoval omezení práv lidí pocházejících z "muslimských kultur". Abascal se však běžně věnuje spíše odporu proti katalánským separatistům, feminismu a boji proti klimatické krizi.



Možná proto, že ji politici neustále nestaví do popředí, není migrace hlavním problémem veřejnosti: podle posledních údajů z průzkumů ji za hlavní problém Španělska považují pouze 2 % obyvatel a jen asi 12 % ji uvádí jako jeden z klíčových problémů. Rozhovory byly provedeny v listopadu, po měsíci rekordního přílivu migrantů a uprchlíků. Na předních místech žebříčku zdrojů obav občanů Španělska se umístili politici, nezaměstnanost, ekonomika a veřejné zdraví.



Vznik strany Vox a její nejagresivnější rétorika mohou vysvětlovat rostoucí polarizaci kolem této otázky od roku 2018. Ideologie může být do jisté míry prediktorem toho, zda jednotlivci vnímají přínosy imigrace.



Celkově si však Španělsko zachovává pozitivní pohled na migraci. Většina Španělů má k přistěhovalcům pozitivní vztah, s migranty se společensky stýká a věří, že integrace je na místní úrovni úspěšná. To může souviset s historií španělské migrace do bohatších zemí Evropy (včetně poslední vlny mladých lidí, kteří emigrovali po finanční krizi v roce 2008) a se společným odmítáním španělského nacionalismu. Politici se k tomuto tématu neupínají tak jako v jiných evropských zemích. Kromě krajní pravice byla xenofobie spojována s některými místními nacionalisty v Katalánsku a Baskicku.



Postup španělské vlády v případě neregulérních příchozích však zdaleka není příkladný, neboť ve Středozemním moři stále dochází k úmrtím, a to i pod španělským dohledem. Více než 2 000 úmrtí ve Středozemním moři souvisí s operacemi, jejichž cílem je zatlačit žadatele o azyl zpět, a to za podpory agentury EU pro kontrolu hranic Frontex. Španělské expresní deportace kontroverzně potvrdil Evropský soud pro lidská práva. V červnu 2022 zemřelo v tlačenici při pokusu o překročení hraničního plotu v Melille, španělské enklávě v Maroku, nejméně 37 lidí. Policisté byli rovněž obviněni z bití nebo neposkytnutí pomoci migrantům. V prosinci 2022 španělská prokuratura ukončila vyšetřování postupu ministerstva vnitra a policie s odůvodněním, že plnou odpovědnost nesou marocké orgány. Navzdory této kontroverzi byl španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska právě potvrzen ve své funkci.





A přestože se EU nesnaží posílat žadatele o azyl do Rwandy jako Spojené království, má za sebou vlastní historii pochybných dohod o vracení žadatelů za peníze se zeměmi, jako je Libye, Turecko a Tunisko.





Země EU, včetně Španělska, důsledně neupřednostňují lidská práva a nemají jasnou strategii pro zlepšení podmínek v zemích původu. Španělsko však nadále dodržuje rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a zdržuje se toho, aby každou osobu narozenou v jiné zemi vykreslovalo jako cizince a hrozbu, jak se často děje v britské politice a médiích.

Po náročném roce s rekordním počtem příchozích na Kanárské ostrovy získala socialistická strana v červencových parlamentních volbách v tomto regionu nejvíce hlasů. Strana Vox, která vedla kampaň za přísnější opatření proti nelegální migraci, se v regionu umístila na pátém místě a hlasy ztratila. Tvrdá rétorika proti migrantům a cizincům se ve Španělsku příliš nevyplácí. Je věcí veřejné odpovědnosti politiků a novinářů, aby tomu tak bylo i nadále.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Migrační politika Španělska má mnoho nedostatků, včetně rostoucích ohnisek chudoby přistěhovalců, které by se mohly stát větším problémem, pokud je bude veřejná politika ignorovat. Veřejný diskurz však neovládly extrémní výroky namířené proti migrantům nebo cizincům.