Gaza: Dvanáctiletá dívka byla terčem tří izraelských úderů. Třetí ji zabil

19. 12. 2023

čas čtení 5 minut

Co v českých televizích neuvidíte:





Moderátor Channel 4 News, pondělí 18.prosince 2023, 19 hodin: Porodnice v Gaze po výbuchu, který zabil jednu dívku a zranil desítky lidí, zatímco britská vláda se připojuje ke sboru států usilujících o trvalé příměří.

Dobrý večer.



Zdravotnický komplex Násirovy nemocnice se nachází v Chán Júnisu. Kdysi byl prohlášen za bezpečnou zónu Gazy, ale bezpečí se stalo nesmyslným pojmem. A v neděli večer bylo porodnické křídlo podle ministerstva zdravotnictví Gazy zasaženo izraelským tankovým granátem.





Ve stejné době byli ostřelovači izraelské armády obviněni ze zabíjení a útoků na křesťanské Palestince v církevním areálu. Spojenci Izraele jsou nataženi na skřipci mezi podporou jeho práva na obranu a odsouzením jeho vojenského počínání. V Británii bývalý ministr obrany Ben Wallace označil chování Izraele jako vražednou rejdu. Britská vláda nyní požaduje trvalé příměří. Podpoří to však i v pondělním hlasování v OSN?



Do Izraele se vrátil i americký ministr obrany s poselstvím, které je stále hlasitější, ale pro mnoho tisíc lidí už je pozdě. Snižte intenzitu války v Gaze. Lloyd Austin zdůraznil, že ochrana civilistů by měla být morální povinností i strategickým imperativem, a dodal, že americká podpora práva Izraele na obranu zůstává pevná. S rostoucím počtem palestinských obětí však ve světě stále hlasitěji zaznívají výzvy k naléhavému příměří. A varování: Následující reportáž Emily Withersové obsahuje znepokojivé záběry.











Reportérka: Jedna dívka v Gaze. Tři údery a je mrtvá. První útok připravil o život její rodiče a sourozence. Druhý útok ji připravil o nohu. Promluvila během sedmidenní pauzy v listopadu před posledním, osudným úderem.

"Přála bych si, aby mě někdo vzal kamkoli do zahraničí, jen abych si mohla nohu spravit a mohla chodit jako normální člověk."





Údery však nejsou jedinou válečnou zbraní. Stejně jako tohle. V nové zprávě dnes organizace Human Rights Watch obvinila izraelskou vládu, že používá hladovění civilistů jako taktiku blokující dodávky vody, potravin a paliva. Izraelské ministerstvo zahraničí tuto organizaci označilo za antisemitskou.













Pracovnice HRW: "Náš vlastní výzkum také ukázal, že izraelské síly, jakmile se pustily do pozemní invaze, při části operace srovnaly se zemí zemědělskou půdu. Nemluvíme jen o okamžitém vyhladovění obyvatel Gazy, ale o dlouhodobých důsledcích. Pak mluvíme o mnoha, mnoha, mnoha letech utrpení a, víte, Gaza se v tuto chvíli stala neobyvatelnou."









Americký ministr obrany: "Americký závazek vůči Izraeli je neochvějný. A žádná jednotlivá skupina nebo stát by neměly naše odhodlání zkoušet. Proto v Rudém moři vedeme mnohonárodní námořní operační skupinu, která má za úkol dodržovat základní zásadu svobody plavby. Útoky na obchodní plavidla musí skončit."

1

257

"Když na nás zaútočili druhou raketou, probudila jsem se a byla jsem obklopená sutinami. Uvědomila jsem si, že nemám nohu, protože jsem všude byla spousta krve a nemohla jsem s ní hýbat."Jmenovala se Dunya Abu Masan. Dvanáctiletá dívka doufala, že se jí podaří opustit Gazu a získat protézu.Nikdy se jí to nepodařilo. Při tomto útoku zahynula včera večer, kdy izraelský tankový granát zasáhl nemocnici Násir v Chán Unisu na jihu Gazy a zaplnil přeplněné chodby kouřovým chaosem. Měla sny o tom, že jednoho dne bude pracovat ve zdejší nemocnici. Místo toho byla v jedné z nich zabita.Obyvatelé Gazy mají nyní k dispozici méně než dva litry vody na osobu a den, za základní množství pro přežití se považuje 17 litrů denně.Tuto blokádu Gazy pocítí celý svět. Íránem podporovaní povstalci Hútíové v Jemenu ukazují, jak se jejich bojovníci zmocňují nákladní lodi. Přenášejí svou solidaritu na moře a říkají, že dokud bude pásmo Gaza zbaveno potravin, vody a léků, nebudou do Izraele mířit žádné lodě.Tyto výhrůžky však zároveň děsí každého, kdo se plaví po Rudém moři. BP je poslední velká firma, která odklonila svůj náklad. Suezský průplav v horní části Rudého moře je významnou obchodní cestou. Zkracuje cestu mezi Asií a Evropou na polovinu. Bez něj musí světová lodní doprava objíždět Afriku. Vyhnutí se mu by mohlo zvýšit světové ceny ropy a vést k velkým zpožděním. Mohla by právě proto podpora izraelské operace dále klesat? Dnes však ne. Americký ministr obrany přislíbil svůj závazek během cesty do Izraele.S Izraelci však jednal o omezení pozemních operací. Izrael tvrdí, že potřebuje více času na odhalení tunelů Hamásu, jako je tento. Ten největší, který zatím našli, vedl až k izraelským hranicím. Lloyd Austin řekl, že není v Izraeli, aby diktoval časové plány nebo podmínky, ve skutečnosti se to možná děje dnes ve Varšavě, kde šéfové amerických a izraelských bezpečnostních služeb údajně připravují novou dohodu s Katařany o propuštění dalších rukojmích, možné pauze pro civilisty a úniku pro rukojmí, o nichž se předpokládá, že jsou stále hluboko uvnitř této sítě tunelů.