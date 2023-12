Rada bezpečnosti OSN odložila hlasování o Gaze

19. 12. 2023

Rada bezpečnosti OSN odložila hlasování o výzvě k trvalému zastavení nepřátelských akcí, aby měla více času na vypořádání se s námitkami USA proti znění návrhu rezoluce.



Hlasování se mělo uskutečnit v pondělí uprostřed odpoledne v New Yorku, ale USA uvedly, že nemohou podpořit odkaz na zastavení nepřátelských akcí, ale mohly by přijmout pozastavení nepřátelských akcí.



Arabské země jednající o textu uvedly, že je povzbudil přístup USA, který naznačuje, že se Bílý dům snaží najít nějakou formulaci, kterou by mohl podpořit, na rozdíl od pouhého vetování rezolucí, což je postoj, který zaujal k humanitárnímu pozastavení 18. října a k naléhavému humanitárnímu příměří 9. prosince.



Rozpory v americké administrativě se prohlubují, přičemž někteří představitelé tvrdí, že USA nechápou rozsah rozčarování v zemích globálního Jihu z údajného pokrytectví USA, které označují ruské válečné zločiny na Ukrajině, ale nacházejí mnoho důvodů, jak ospravedlnit rozsáhlé zabíjení Palestinců v Gaze.



Řada amerických diplomatů navštívila Jeruzalém, aby vyzvala izraelskou vládu k přijetí jiné vojenské taktiky, avšak jen s omezeným úspěchem, a případná americká podpora pozastavení nepřátelských akcí v OSN by byla signálem frustrace USA z izraelské vlády.



USA již dříve odmítly rezoluce o zastavení nepřátelských akcí v Radě bezpečnosti OSN o 15 členech kvůli absenci jasné kritiky Hamásu za to, že 7. října zabil více než 1 000 Izraelců, včetně mnoha žen a dětí. Nejnovější návrh připravený Spojenými arabskými emiráty pouze odsuzuje všechny teroristické činy a vyzývá k bezpodmínečnému propuštění všech rukojmích.



Poté, co Valné shromáždění OSN 12. prosince odhlasovalo 153 hlasy pro, 10 (včetně ČR!!) proti a 23 se zdrželo hlasování výzvu k urychlenému zastavení nepřátelských akcí, tlak na USA sílí. Stálí členové Rady bezpečnosti nemohou při hlasování Valného shromáždění uplatnit právo veta, jako je tomu v případě hlasování Rady bezpečnosti.



Hlasování Valného shromáždění je však vyjádřením světového názoru a nemá právní sílu, která se údajně váže k rezolucím Rady bezpečnosti. V praxi je mnoho rezolucí ignorováno.



Pocit izolace USA na Valném shromáždění byl zrcadlovým obrazem izolace, kterou Rusko zažilo na shromáždění v loňském roce kvůli invazi na Ukrajinu.



Ve snaze získat na svou stranu britského ministra zahraničí lorda Camerona vyzval návrh rezoluce, jak byl připraven v pondělí, k trvalému příměří, což odpovídalo formulaci, kterou Cameron použil ve víkendovém článku, který napsal společně s německou ministryní zahraničí. Tato formulace měla Spojenému království usnadnit přechod od zdržení se hlasování, což byl postoj Spojeného království při posledním projednávání této otázky v Radě bezpečnosti, ke kladnému hlasování pro rezoluci.



Spojené království již v některých případech v otázkách Blízkého východu hlasovalo kladně pro rezoluce, proti nimž se původně postavily Spojené státy, zejména v lednu 2009, kdy Gordon Brown pověřil britského vyslance, aby podpořil rezoluci OSN o příměří po 13 dnech bojů mezi Izraelem a Hamásem v Gaze. Postoj Spojeného království pomohl USA přimět k tomu, aby přešly od opozice ke zdržení se hlasování.



Výzva OSN k přerušení nepřátelských akcí by ve spojení s dalšími částmi rezoluce vyvinula tlak na Izrael, aby umožnil přísun humanitární pomoci do Gazy ve velkém měřítku, a to po souši, moři i vzduchem. Byl by zaveden monitorovací proces, který by překonal blokády bránící pomoci v přístupu do Gazy.





- Podle zpráv izraelské síly donutily vysídlené palestinské civilisty, kteří se ukrývali v nemocnici al-Ahli ve městě Gaza, k evakuaci zařízení a zatkli zdravotnický personál.



Richard Sewell, děkan anglikánské koleje svatého Jiří v Jeruzalémě, řekl, že většina zaměstnanců nemocnice byla zadržena, a dodal, že „teď už skoro ani není šokován“ těmito „znepokojujícími“ zprávami.



Nemocnice, známá také jako baptistická nemocnice, je nyní mimo provoz, uvedla Al-Džazíra s odvoláním na lékařské zdroje.







- Americký ministr obrany Lloyd Austin oznámil vytvoření mnohonárodní operace v Rudém moři v návaznosti na sérii raketových a dronových útoků ze strany jemenských Hútíů.

Chceme, aby se tento konflikt po 7. říjnu soustředil na Hamás, jak je správné. A tak aktivně diskutujeme s našimi izraelskými protějšky o aktivitách, které se odehrávají na severní straně fronty.





Útoky na libanonské ozbrojené síly jsou samozřejmě také velmi znepokojivé, protože nejsou a ani nechtějí být nedílnou součástí tohoto konfliktu.



V rozhovoru s novináři prostřednictvím Zoomu Kirby hovořil také o sobotním zastřelení matky a dcery ve farnosti Svaté rodiny ve městě Gaza, které údajně způsobili izraelští odstřelovači:



Bohužel se zdá, že v tomto případě přišly o život matka a dcera. A naše srdce jsou s rodinami, které truchlí pro své blízké.



V souvislosti s tímto konkrétním incidentem jsme izraelskou vládu upozornili na to, že je třeba, aby ti, kteří utrpěli zranění nebo byli zraněni, mohli být bezpečně evakuováni, aby se jim dostalo odpovídajícího lékařského ošetření.





- Zdá se, že Izraelské obranné síly (IDF) odmítají odpovědnost za smrt dvou křesťanek v sobotu v církevním komplexu farnosti Svaté rodiny.



Latinský patriarchát Jeruzaléma, katolická autorita ve Svaté zemi, uvedl, že obě ženy, jmenovitě Nahida Khalil Antonová a její dcera Samar, byly zastřeleny uvnitř komplexu izraelským odstřelovačem.



V pondělí vydal mluvčí IDF podle CNN "pečlivě formulované" prohlášení, v němž připustil sobotní rozhovor s církví ohledně výbuchů v oblasti, ale církev prý neohlásila smrtelné oběti. Britská poslankyně Layla Moran však v kostele hovořila s vnukem usmrcené babičky, který vidět smrt obou žen.



Již dříve v pondělí vyjádřily Spojené státy Izraeli znepokojení nad úmrtími, uvedl na brífinku pro média mluvčí Bílého domu John Kirby: "Velmi jasně jsme vyjádřili přesvědčení, že je třeba vynaložit veškeré možné úsilí, aby se zabránilo civilním obětem".



- Americký ministr obrany Lloyd Austin jednal v pondělí v Tel Avivu s izraelskými představiteli včetně premiéra Benjamina Netanjahua a jeho protějšku pro obranu Yoava Gallanta. Rozhovory se zaměřily na to, aby Izrael přešel od rozsáhlých leteckých a pozemních operací v pásmu Gazy k nové fázi války zaměřené na přesné cílení na vůdce Hamásu, uvedl americký představitel.



- Podle poslední pondělní bilance ministerstva zdravotnictví tohoto území bylo od začátku války v Gaze zabito nejméně 19 453 Palestinců. Zraněno bylo 52 286 lidí, uvedlo ministerstvo. Mezitím byli v pondělí v uprchlickém táboře Faraa jižně od města Tubas na Západním břehu Jordánu při izraelském vojenském náletu zabiti čtyři Palestinci, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví.



- Ozbrojené křídlo Hamásu, brigády al-Kassám, zveřejnilo video, na kterém jsou tři starší Izraelci drženi jako rukojmí v Gaze. Jeden z mužů uvedl, že je držen v drsných podmínkách spolu s dalšími staršími rukojmími trpícími chronickými nemocemi. Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) Daniel Hagari uvedl, že video je "krutým terorem", který "ukazuje krutost Hamásu vůči starším civilistům".



- Podle zpráv se katarský premiér Mohammed bin Abdulrahman Al Thani v pondělí setkal s vedoucími představiteli CIA a izraelské špionážní agentury Mossad, aby s nimi projednal možnou novou dohodu, která by zajistila propuštění izraelských rukojmích zadržovaných Hamásem v Gaze. Palestinský zdroj obeznámený s rozhovory však BBC řekl, že jednání o novém dočasném příměří "ještě nezačala".



- Spojené státy vyjádřily Izraeli znepokojení poté, co izraelský vojenský odstřelovač údajně zabil matku a dceru v církevním areálu v Gaze, uvedl Bílý dům. Podle jeruzalémského latinského patriarchátu byly obě ženy v sobotu zabity uvnitř farnosti Svaté rodiny ve městě Gaza. Většina křesťanských rodin v Gaze se od začátku války uchýlila do tohoto komplexu. Nejvyšší katolický duchovní v Anglii uvedl, že střelba byla "chladnokrevnou vraždou", která "nijak nepřispěla k právu Izraele na obranu".



- Organizace Human Rights Watch obvinila Izrael ze spáchání válečného zločinu tím, že nechal hladovět obyvatele pásma Gazy, kteří ve válce s ozbrojenci Hamásu nadále čelí neustálým útokům. "Izraelská vláda používá hladovění civilistů jako metodu vedení války v okupovaném pásmu Gazy," uvedla HRW ve své zprávě. "Světoví lídři by se měli proti tomuto odpornému válečnému zločinu ozvat."



- Společnost BP zastavila veškeré dodávky ropy a plynu přes Rudé moře poté, co se zintenzivnily útoky na nákladní lodě ze strany húthijských ozbrojenců. Britská r)pná společnost uvedla, že pozastavila lodní dopravu v regionu na dobu neurčitou s odkazem na "zhoršující se bezpečnostní situaci" v souvislosti s napětím na Blízkém východě. BP se tak stala první ropnou společností, která přímo zastavila vlastní lodní dopravu, poté, co pět velkých rejdařských firem zastavilo svá plavidla proplouvající vodami mezi Asií a Afrikou, které spojují Asii a Evropu.



- Předseda britských labouristů Keir Starmer se připojil k premiérovi Rishi Sunakovi a vyzval k trvalému příměří v Gaze.





Austin, který je po pondělních jednáních v Tel Avivu na cestě do Bahrajnu, uvedl, že mezi země, které se podílejí na iniciativě vedené USA, patří Spojené království, Bahrajn, Kanada, Francie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Seychely a Španělsko.Austin ve svém prohlášení uvedl:Jedná se o mezinárodní výzvu, která vyžaduje společnou akci. Proto dnes oznamuji zřízení operace Prosperity Guardian, nové důležité mnohonárodní bezpečnostní iniciativy.Bidenova administrativa údajně pokárala Izrael za ostřelování pozic libanonské armády, ale IDF tvrdí, že Hizballáh tyto pozice využívá k odpalování raket přes hranici. Kirby uvedl: "Pokračující útoky přes hranici nás znepokojují. Nechceme, aby se konflikt rozšiřoval. Nechceme, aby se otevřela severní fronta.