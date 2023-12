Británie: Občané se zahraničními manželskými partnery se chystají žalovat britskou vládu

18. 12. 2023

čas čtení 7 minut



Exkluzivně: Tisíce manželství s britským partnerem a zahraničním partnerem budou postiženy novým opatřením britské vlády, že nedostanou v Británii povolení k pobytu, pokud nevydělávají 38 700 liber ročně (90 000 Kč měsíčně).



Britové se zahraničním manželským partnerem, kterým hrozí rozdělení rodiny nebo vyhoštění kvůli novým přísným příjmovým limitům pro společný život ve Spojeném království, plánují právní kroky ke zrušení této "kruté a nelidské" politiky.

Tisíce rodin s jedním britským partnerem a druhým narozeným v zahraničí budou postiženy oznámením vlády, že od jara příštího roku si budou moci přivést rodinné příslušníky pouze lidé, kteří vydělávají 38 700 liber ročně Mnozí z nich mohou být nuceni buď žít odděleně, nebo opustit Británii, aby mohli být spolu. Tisíce rodin s jedním britským partnerem a druhým narozeným v zahraničí budou postiženy oznámením vlády, že od jara příštího roku si budou moci přivést rodinné příslušníky pouze lidé, kteří vydělávají 38 700 liber ročně Mnozí z nich mohou být nuceni buď žít odděleně, nebo opustit Británii, aby mohli být spolu.



Organizace Reunite Families, která se zabývá podporou pro lidi postižené imigračními pravidly, pověřila advokátní kancelář Leigh Day, aby prozkoumala právní možnosti, jak napadnout změny, které 4. prosince oznámil ministr vnitra James Cleverly a které se podle jedné z postižených rodin rovnají "trestu za to, že se do sebe zamilovali".



Stovky lidí, kterým nové předpisy obrátí život naruby, konstatují, že budou muset odejít z Británie, pokud budou chtít zůstat se svými zahraničními manželskými partnery. Mnozí z nich pracují v odvětvích s velkým nedostatkem pracovníků, jako je například pečovatelství a sociální práce.



Jedna padesátiletá pečovatelka uvedla, že tento předpis "ničí naše plány na šťastnou budoucnost", a jeden pětatřicetiletý akademik řekl: "Tento nový předpis mě děsí"; Pětatřicetiletá učitelka hudby se bude muset vystěhovat do Kazachstánu.



Jedna administrativní pracovnice na univerzitě v Cambridge konstatovala, že nová platová hranice odděluje ji a jejího partnera z Maroka a že mají problémy s plodností související s věkem, což znamená, že "celý tento systém nás v podstatě připravil o možnost mít vlastní rodinu".



Opatření bylo oznámeno jako součást opatření, které Cleverly označil za "zásah proti těm, kteří se snaží přeskočit frontu a zneužívat náš imigrační systém".



Důvodem pro právní napadení nového předpisu by mohlo být to, jak vláda naložila s hodnocením dopadů změny předpisu, zpochybnění toho, jak bylo určeno nové příjmové minimum 38 700 liber, nebo zda změna nezasahuje do práva na rodinný život podle 70 let staré Evropské úmluvy o lidských právech, kterou Spojené království pomáhalo vypracovat a zůstává jí vázáno.



"Nikdy jsem neviděla naši komunitu tak rozrušenou a rozhořčenou," řekla Caroline Coombsová, spoluzakladatelka a výkonná ředitelka organizace Reunite Families, podle níž je tato hranice "strašlivým šokem pro desítky tisíc britských občanů a jejich blízkých... Vyhlásit to těsně před Vánocemi a nechat lidi bez jakýchkoli podrobností je naprosto kruté."



Nová analýza mezitím ukázala, že zdvojnásobení prahu znamená, že většina lidí ve velkých částech Spojeného království již nebude vydělávat dost na to, aby mohli žít s partnerem ze zahraničí, což vytvoří v Británii novou propast mezi severem a jihem. Podle nové prahové hodnoty si přivézt manželského partnera do Británie nebude smětdovolit více než 60 % lidí, přičemž v severovýchodní Anglii se tento podíl zvýší na 75 %.



"Pověřili jsme advokátní kancelář Leigh Day, aby nám poradila ohledně možných právních cest," uvedla společnost Families Reunited. "Vzhledem k naprostému nedostatku informací, které jsou v současné době o této politice poskytovány, chceme od ministra vnitra jako první krok další podrobnosti o této strategii."



Vláda ponechala otevřenou možnost, že i rodiny, které již žijí společně ve Spojeném království podle dosavadních předpisů, by mohly být rozděleny nebo se budou muset přestěhovat do zahraničí, pokud nebudou splňovat nová kritéria, až zažádají o prodloužení víza. Ministerstvo vnitra uvedlo, že "včas potvrdí další podrobnosti".



Coombsová však řekla: "Potřebují odpovědi teď - ne příští týden nebo příští rok. Pro děti v celé zemi je to vzrušující čas, který mohou strávit s maminkou a tatínkem, a je prostě srdcervoucí vědět, že tolik dětí, které to zastihlo, nebude mít šanci být s jedním z nich teď nebo možná nikdy."



Cleverly tento týden naznačil, že nové předpisy by měly být "zaměřena spíše dopředu než dozadu", což naznačuje, že mezinárodní rodiny, které již ve Spojeném království jsou a vydělávají méně, než je nová platová hranice, by mohly být ještě v bezpečí.





Nejvyšší soud se již dříve postavil proti vládním vízovým předpisům. V únoru 2017 požadoval změny ve způsobu prosazování stávajících předpisů o minimálním příjmu, protože vláda má povinnost "chránit a podporovat blaho dětí".





"Premiér dal jasně najevo, že současná úroveň migrace do Spojeného království je příliš vysoká," uvedl mluvčí ministerstva vnitra. "Dlouhodobě se řídíme zásadou, že každý, kdo si do Spojeného království přivede závislé osoby, musí být schopen je finančně zajistit. Požadavek minimálního příjmu zajišťuje, aby rodiny byly soběstačné a nespoléhaly se na veřejné prostředky, a pokud se chtějí plně zapojit do britského života, měly možnost se integrovat."



Jsou to samozřejmě lži. Každý cizinec, který přijede do Británie, platí na sebe sociální a zdravotní pojištění a v zemi platí daně.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0

190

V případech, kdy žadatel o rodinné vízum nedosáhne příjmové hranice, byli rozhodující činitelé instruováni, aby zvážili "výjimečné okolnosti", což by mohlo znamenat, že zamítnutí je v rozporu s právem na rodinný život podle Evropské úmluvy o lidských právech.Proti změně prahové hodnoty se postavil jak arcibiskup z Canterbury Justin Welby, který ve Sněmovně lordů prohlásil, že je znepokojen "negativním dopadem, který to bude mít na manželské a rodinné vztahy", tak stínová ministryně vnitra labouristů Yvette Cooperová, která uvedla, že nové předpisy by mohly vést k "velkému nárůstu uspěchaných sňatků" v měsících před jejich účinností.Charitativní organizace Relate, která se zabývá poradenstvím v oblasti manželství, že spěch s upevňováním vztahů kvůli hrozícímu zvýšení příjmové hranice s sebou nese rizika."Spěch do dlouhodobého vztahu dříve, než se cítíte připraveni, může být docela traumatizující a může se ukázat jako velmi obtížný, zejména když je na vás vyvíjen tlak," uvedla Ammanda Major, vedoucí oddělení kvality služeb a klinické praxe. "[Když] jeden z partnerů říká: 'Musíme se vzít, abychom mohli udělat tohle,' je snadné nechat se tím strhnout... V tom spěchu se můžete stát trochu slepými."Ministerstvo vnitra uvedlo, že vyšší platová hranice je "nutná proto", aby rodinní příslušníci ze zahraničí, kteří se připojí k britským občanům, "nezatěžovali stát". Uvedlo, že rodiny mohou být vyňaty za "výjimečných okolností, kdy by zamítnutí žádosti mělo neodůvodněně tvrdé důsledky pro žadatele, jeho partnera, příslušné dítě nebo jiného člena rodiny".