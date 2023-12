Rusové si masivně stěžují na chybějící léky a nekompetentnost lékařů

20. 12. 2023

čas čtení 2 minuty

Více než polovina Rusů (54 %) je "spíše nespokojena" s tím, jak funguje systém zdravotní péče v Rusku. Vyplývá to z výsledků studie, kterou provedlo Centrum pro sociální design Platforma společně se společností Online Interviewer. Více než polovina Rusů (54 %) je "spíše nespokojena" s tím, jak funguje systém zdravotní péče v Rusku. Vyplývá to z výsledků studie, kterou provedlo Centrum pro sociální design Platforma společně se společností Online Interviewer.

Názory mužů na ruskou medicínu jsou rozděleny téměř rovnoměrně: 49 % je "spokojeno", 48 % je "nespokojeno". Většina žen (59 %) zároveň vyjádřila nespokojenost se stavem zdravotní péče. Je pravděpodobné, že ženy, které se starají o děti, se častěji obracejí na lékařské organizace, což může vysvětlovat jejich kritičtější přístup.

Dvě třetiny (64 %) respondentů ve věku 18 až 24 let jsou "spokojeny" se systémem zdravotní péče, zatímco mezi lidmi ve věku 55 a více let vyjádřilo spokojenost pouze 36 %. Starší lidé, kteří se potýkají se zdravotními problémy, hodnotí systém zdravotní péče kritičtěji. Hodnocení může také záviset na vzpomínkách na sovětské časy a stereotypu "bývalo to lepší", poznamenávají sociologové.

Mezi regiony v průzkumu vyniká Severokavkazský federální distrikt, kde je 65 % obyvatel spokojeno s lékařskou péčí a 31 % vyjádřilo nespokojenost. Vědci spekulují, že je to způsobeno "efektem nízké základny": Jakékoli zlepšení je zaznamenáno a vede k pozitivnímu hodnocení. Zlepšení systému zdravotní péče je přitom viditelnější v Moskvě, kde je spokojeno 57 % obyvatel a 37 % věří, že se systém v posledních letech změnil k lepšímu.

Většina respondentů kritizuje růst cen léků (83 %), nedostatek personálu a pokles jeho kvalifikace (65 %, resp. 54 %). Dalších 42 % respondentů zmínilo rozšířenou korupci ve zdravotnictví, 46 % se domnívá, že není tak běžná. Více než třetina respondentů (39 %) tvrdí, že ji zažila na vlastní kůži.

V příštím roce budou výdaje státního rozpočtu v rámci národního projektu "Zdravotnictví" sníženy o 10 % - z 321,3 na 289,9 miliardy rublů. Tyto peníze zoufale potřebuje rozpočet, který by měl v roce 2024 utratit od sovětských dob rekordních 29,5 % výdajů na armádu a zakázky na obranu státu (stejná částka byla v roce 1990).

Zdroj v ruštině: ZDE

