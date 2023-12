Papež František odsoudil izraelské zabíjení civilistů v kostele v Gaze

17. 12. 2023

čas čtení 14 minut



Papež František odsoudil izraelské zabití dvou křesťanek, které se ukrývaly v kostele v Gaze, a naznačil, že Izrael v celém pásmu používá taktiku "terorismu"





František se při svém týdenním požehnání odvolal na sobotní prohlášení latinského patriarchátu Jeruzaléma, katolické autority ve Svaté zemi.



Patriarchát uvedl, že "ostřelovač" Izraelských obranných sil (IDF) zabil dvě ženy, které papež jmenoval jako Nahidu Khalil Antonovou a její dceru Samar, když šly do kláštera jeptišek v areálu farnosti Svaté rodiny.



V prohlášení patriarchátu se uvádí, že sedm dalších lidí bylo postřeleno a zraněno, když se snažili chránit ostatní.



"Nadále dostávám velmi vážné a bolestné zprávy z Gazy," řekl František. "Neozbrojení civilisté jsou terčem bombardování a střelby. A to se stalo i uvnitř farního komplexu Svaté rodiny, kde nejsou žádní teroristé, ale rodiny, děti, nemocní nebo postižení lidé, řeholní sestry.



František řekl, že je zabili "ostřelovači", a zmínil se také o prohlášení patriarchátu, že klášter jeptišek řádu založeného Matkou Terezou byl poškozen izraelskou tankovou palbou.



"Někdo by řekl: Je to válka. Je to terorismus. Ano, je to válka. Je to terorismus," řekl. Mluvčí izraelského ministerstva zahraničí uvedl, že incident je stále předmětem zkoumání, a papežova slova bezprostředně nekomentoval.



Bylo to podruhé během necelého měsíce, kdy papež použil slovo "terorismus", když hovořil o událostech v Gaze.



Dne 22. listopadu po odděleném setkání s izraelskými příbuznými rukojmích zadržovaných Hamásem a Palestinci s rodinami v Gaze řekl: "Tohle dělají války. Ale tady jsme překročili hranice válek. Tohle není válka. Je to terorismus.





František se při svém týdenním požehnání odvolal na sobotní prohlášení latinského patriarchátu Jeruzaléma, katolické autority ve Svaté zemi.Patriarchát uvedl, že "ostřelovač" Izraelských obranných sil (IDF) zabil dvě ženy, které papež jmenoval jako Nahidu Khalil Antonovou a její dceru Samar, když šly do kláštera jeptišek v areálu farnosti Svaté rodiny.V prohlášení patriarchátu se uvádí, že sedm dalších lidí bylo postřeleno a zraněno, když se snažili chránit ostatní."Nadále dostávám velmi vážné a bolestné zprávy z Gazy," řekl František. "Neozbrojení civilisté jsou terčem bombardování a střelby. A to se stalo i uvnitř farního komplexu Svaté rodiny, kde nejsou žádní teroristé, ale rodiny, děti, nemocní nebo postižení lidé, řeholní sestry.František řekl, že je zabili "ostřelovači", a zmínil se také o prohlášení patriarchátu, že klášter jeptišek řádu založeného Matkou Terezou byl poškozen izraelskou tankovou palbou."Někdo by řekl: Je to válka. Je to terorismus. Ano, je to válka. Je to terorismus," řekl. Mluvčí izraelského ministerstva zahraničí uvedl, že incident je stále předmětem zkoumání, a papežova slova bezprostředně nekomentoval.Bylo to podruhé během necelého měsíce, kdy papež použil slovo "terorismus", když hovořil o událostech v Gaze.Dne 22. listopadu po odděleném setkání s izraelskými příbuznými rukojmích zadržovaných Hamásem a Palestinci s rodinami v Gaze řekl: "Tohle dělají války. Ale tady jsme překročili hranice válek. Tohle není válka. Je to terorismus.

- Francie se přidává k mezinárodním výzvám k uzavření příměří



Francie vyzývá k "okamžitému a trvalému" příměří ve válce mezi Izraelem a Gazou



Francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonnaová přijela do Izraele, kde naléhá na "okamžité a trvalé" příměří ve válce s Hamásem.



"Je zabíjeno příliš mnoho civilistů," uvedla Colonna podle agentury AFP během setkání se svým izraelským protějškem Eli Cohenem v Tel Avivu.



Colonnaová, která se má setkat s rodinami francouzských rukojmích stále zadržovaných v Gaze, rovněž uvedla, že Paříž je situací na území Gazy "hluboce znepokojena".



Zdůraznila také, že se nesmí zapomínat na oběti útoků Hamásu, včetně těch, které byly vystaveny sexuálnímu násilí.



- Katar přijal k ošetření další skupinu zraněných Palestinců, uvedl v nedělním prohlášení asistentka katarského ministra zahraničí Lolwah Alkhater.



Dodala, že skupinu Palestinců doprovázel lékařský tým a místopředseda katarského výboru pro obnovu Gazy, velvyslanec Khaled Al Hardan.



Alkhaterová dále uvedla, že ne všichni pacienti a zranění, kteří byli zraněni při sobotním izraelském smrtícím náletu na nemocnici Kamal Adwan v Gaze - na jednu z posledních fungujících nemocnic v pásmu Gaza - byli nalezeni, protože záchranným týmům bylo zabráněno se do ní dostat.





- Pokračující bombardování Gazy izraelskými silami vážně omezilo přísun humanitárních dodávek do pásma, kde bylo v důsledku izraelských úderů vysídleno více než 1,7 milionu Palestinců, uvedla agentura UNRWA.



Dodala, že Gaza se "stává hřbitovem obyvatelstva uvězněného mezi válkou, obléháním a strádáním".



V nedávném prohlášení uvedla Juliette Touma, mluvčí agentury OSN pro palestinské uprchlíky: Pod nebem plným náletů nelze poskytovat pomoc.



- V novém rozhovoru pro televizi Al-Džazíra o humanitární krizi v Gaze v důsledku izraelských úderů šéf UNRWA Philippe Lazzarini řekl: "Dosud nikdy jsem nic takového nezažil."



Dále dodal:



Vše je naprosto bezprecedentní a ohromující. Počet lidí, kteří byli zabiti ... za čtyřicet dní, více žen a dětí, než kolik bylo zabito civilistů ve válce na Ukrajině.



Úroveň zničení, dnes se říká, že bylo zničeno více než 60 % infrastruktury. Úroveň vysídlení obyvatelstva, více než 90 % obyvatelstva bylo nyní vysídleno ... Počet pracovníků OSN, kteří byli zabiti, je naprosto bezprecedentní ...



Podmínky jsou naprosto otřesné. Hygienické podmínky jsou příšerné ... Není téměř žádná čistá voda



- Na Kypru prezident Nikos Christodoulides naznačil, že by mohlo dojít k posunu v plánech na dodávku pomoci do Gazy prostřednictvím humanitárního námořního koridoru z ostrova ve východním Středomoří.



"V této otázce dochází k vývoji, možná dnes dojde k nějakému oznámení," řekl novinářům.



Mluvčí vlády uvedl, že oznámení bude pravděpodobně učiněno ještě dnes večer.



Izrael dal iniciativě požehnání, i když zároveň trvá na tom, aby zásilky pomoci byly před opuštěním Kypru kontrolovány na místě a znovu na všech plavidlech, která se mají vydat na cestu.



Christodoulides dnes naznačil, že izraelští inspektoři již na ostrov dorazili:



Na Kypr přijela skupina Izraelců a další skupina přijede v nejbližších dnech. Jsme připraveni, jakmile dá Izrael zelenou, vyslat humanitární pomoc. Je to tragická situace zejména pro civilisty, domnívám se, že je třeba udělat mnohem více pro ochranu civilistů, neexistuje žádné ospravedlnění pro zabíjení civilistů a v tomto rámci je náš přístup k poskytování nevázané humanitární pomoci.



Kypr navrhl zřízení námořního koridoru pomoci ze svého přístavu Larnaka do pobřežního pásma. Začátkem tohoto týdne britský státní ministr pro zahraničí, Commonwealth a rozvoj Andrew Mitchell potvrdil, že z Velké Británie bylo na ostrov vypraveno 82 tun humanitárních dodávek, které jsou "připraveny k odletu" spolu s pěti tunami zdravotnické pomoci, jež jsou rovněž určeny pro Gazu. "Jakmile budeme mít možnost dostat do Gazy další pomoc a podporu, použijeme tyto dodávky právě k tomuto účelu," řekl Mitchell v Dolní sněmovně.



Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis uvedl, že Řecko by bylo rovněž ochotno se podílet na námořním koridoru, což sdělil serveru Politico: "Výhodou koridoru je, že na loď můžete zabalit mnohem více humanitární pomoci než na nákladní auto."







- Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan požádal svého amerického kolegu Antonyho Blinkena, aby Washington pomohl zastavit izraelské útoky na Gazu a Západní břeh Jordánu, uvedl podle agentury Reuters turecký diplomatický zdroj.

- Pohotovostní oddělení nemocnice al-Šifa v severní Gaze je "krvavá lázeň" a zařízení "potřebuje resuscitaci", varovala Světová zdravotnická organizace. WHO uvedla, že "desítky tisíc vysídlených lidí využívají budovu a pozemky nemocnice jako úkryt" a že je zde "vážný nedostatek" pitné vody a potravin.





- Izraelská armáda uvedla, že v bojích v pásmu Gazy byli zabiti další dva izraelští vojáci, čímž se celkový počet vojáků, kteří zemřeli od zahájení izraelské pozemní ofenzívy v Gaze, zvýšil na 121.



- Al-Džazíra připravuje právní spis, který zašle mezinárodnímu trestnímu soudu kvůli tomu, co nazvala "vraždou" jednoho ze svých kameramanů v Gaze, uvedla televize. Kameraman Samer Abu Daqqa byl podle katarské televizní stanice zabit v pátek při náletu bezpilotního letounu, když natáčel reportáž o dřívějším bombardování školy sloužící jako úkryt pro vysídlené osoby na jihu pásma Gazy.



- Britský ministr zahraničí David Cameron a jeho německá kolegyně Annalena Baerbocková zveřejnili společný článek vyzývající k "udržitelnému" příměří s tím, že cílem musí být mír trvající "celé generace". Francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonna později při návštěvě Izraele naléhala na "okamžité a trvalé" příměří ve válce v Gaze. Nechala se slyšet, že Paříž je "hluboce znepokojena" situací na palestinském území a že je zabíjeno příliš mnoho civilistů.



- Izrael tvrdí, že odhalil "největší tunel Hamásu" u hranic s Gazou



Izraelská armáda uvedla, že odhalila dosud největší tunel Hamásu v pásmu Gazy, informuje agentura AFP.



Podzemní chodba byla součástí širší sítě, která se táhla v délce více než 2,5 kilometru a přiblížila se na 400 metrů od hraničního přechodu Erez, uvedla armáda.



Izraelské síly uvedly, že výstavba stála miliony dolarů a trvala několik let, přičemž chodby byly vybaveny odvodňovacími systémy, elektřinou, ventilací, kanalizací a komunikační sítí.



Byl to "největší tunel, který jsme v Gaze našli... určený k útoku na přechod (Erez)," uvedl hlavní vojenský mluvčí kontradmirál Daniel Hagari, aniž by upřesnil, zda jej Hamás použil k útoku ze 7. října.



"Do tohoto tunelu byly investovány miliony dolarů. Stavba tohoto tunelu trvala roky... Mohla jím projíždět vozidla."





- Vůdce izraelské opozice vyzval Netanjahua, aby odstoupil z funkce premiéra



Vůdce izraelské opozice a bývalý premiér Jair Lapid vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby odstoupil z funkce.



"Máme premiéra, který ztratil důvěru lidu, ztratil důvěru světa a ztratil důvěru bezpečnostního establishmentu," napsal ve svém příspěvku na X. blogu.



"Netanjahu za současné situace nemůže nadále vykonávat funkci premiéra."



Spekuluje se o tom, zda Netanjahu dokáže udržet svou válečnou koalici. Strany by mohly odejít, což by mohlo vést k rozpadu vlády.



Netanjahu byl ostře kritizován za to, že nepřevzal odpovědnost za to, že nedokázal zabránit útoku ze 7. října.



- Všechny palestinské frakce, včetně Hamásu, musí vážně zvážit neúspěch své politiky při dosahování svobody pro svůj lid po skončení války v Gaze, prohlásil jeden z nejvyšších představitelů palestinské samosprávy.



Třiašedesátiletý Husajn aš-Šajch řekl, že válka v Gaze po útocích na jižní Izrael ze 7. října znamená, že by Hamás měl provést "vážné a poctivé zhodnocení a přehodnotit veškerou svou politiku a všechny své metody", jakmile boje utichnou.



Dne 7. října ozbrojenci Hamásu z pásma Gazy při ničivém překvapivém útoku zabili 1 139 Izraelců.



Šejch, generální tajemník Organizace pro osvobození Palestiny prezidenta Mahmúda Abbáse, prohlásil, že Palestinská samospráva je legitimním zástupcem palestinského lidu a bude připravena převzít po válce kontrolu nad Gazou.



S odkazem na Hamás řekl Šejch agentuře Reuters:



Je nepřijatelné, aby si někteří mysleli, že jejich metoda a přístup při řízení konfliktu s Izraelem byly ideální a nejlepší.



Nestojí po tom všem (zabíjení) a po všem, co se děje, za to, abychom provedli seriózní, poctivé a zodpovědné zhodnocení, abychom ochránili náš lid a naši palestinskou věc?



Nestojí za to diskutovat o tom, jak tento konflikt s izraelskou okupací zvládnout?







Zdroj v angličtině ZDE

0

254

Podle tohoto zdroje Fidan Blinkenovi řekl, že humanitární situace v Gaze a na Západním břehu se v důsledku izraelských útoků zhoršuje.Zdroj dodal, že Izrael by měl být přinucen zasednout k jednacímu stolu a jednat o dvoustátním řešení poté, co bude dosaženo úplného příměří, uvádí agentura Reuters.Ahmed El-Madhoun od začátku války mezi Izraelem a Hamásem zveřejňuje na Twitteru videa z devastace v Gaze. V jednom klipu se ptá personálu nemocnice, zda je stav holčičky Misk Abu Aishy vážný. Je zabalená do pyžama a deky, kterou jí El-Madhoun koupil. Zdravotníci odpovídají, že její stav je stabilizovaný.El-Madhoun získal finanční prostředky na Aishino oblečení a mléko od někoho, kdo se s ním spojil přes Twitter, i když až poté, co jeho telefon dokázal prolomit komunikační výpadek, který zahalil Gazu po izraelské invazi.Za obnovení přístupu k internetu vděčí egyptské aktivistce Mirně El Helbawi. El Helbawi stojí v čele kampaně na Twitteru #ConnectingGaza, jejímž cílem je poskytnout Palestincům vestavěné SIM karty (eSIM), což je softwarová verze vkládaného čipu, který se používá k připojení telefonu k mobilním sítím a internetu.El Helbawi a její skupina Connecting Humanity se sídlem v Káhiře tvrdí, že do dnešního dne připojili více než 50 000 Palestinců prostřednictvím darovaných eSIM.Dodala, že od 21. října vjelo do pásma přes přechod Rafáh 4 367 nákladních aut s pomocí, z nichž 60 % bylo určeno pro PRCS.Dále vyzvala k "bezpodmínečnému pokračování vstupu pomoci" do Gazy, kde bylo v důsledku izraelských útoků v celém pásmu vysídleno více než 1,7 milionu Palestinců.uvedla armáda."Máme premiéra, který ztratil důvěru lidí, ztratil důvěru světa a ztratil důvěru bezpečnostního establishmentu," řekl.uvedl mluvčí úřadu premiéra.V prohlášení ministerstvo uvedlo, že muž hledal útočiště v domě svého kolegy spolu s dalšími dvěma kolegy a několika jejich rodinnými příslušníky.