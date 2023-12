Izraelský ministr: Gaza musí být plně okupována Izraelem

15. 12. 2023

- Izraelský ministr pro kulturní dědictví Amichai Eliyahu z krajně pravicové strany Otzma Yehudit, kterou vede Itamar Ben-Gvir, v rozhlasovém rozhovoru řekl, že pásmo Gazy musí být "plně" okupováno.





Na otázku ohledně suspendování vojáka v záloze, který byl natočen, jak zpívá v hebrejštině z reproduktoru mešity na Západním břehu Jordánu, Eliyahu odpověděl: "Je to, jako bychom kvůli naší morálce nebyli ochotni být trochu krutí. Abyste zvítězili, potřebujete trochu krutosti. Abyste zvítězili, musíte být trochu děsiví."



- Izrael zesiluje ostřelování Gazy, sdělují palestinské úřady



Izraelské tanky a letadla zintenzivnily bombardování severní části Gazy a také Chán Júnisu a Rafáhu na jihu území, konstatují obyvatelé, úřady a média.



Čtyři lidé, včetně dvou dětí, byli zabiti a několik dalších zraněno při izraelském leteckém útoku na dům v Chán Júnisu v pátek časně ráno, uvedli palestinští zdravotníci.



Podle agentury Reuters oficiální palestinská tisková agentura Wafa rovněž uvedla, že při nočních izraelských náletech na Chán Júnis a Rafáh zahynuly nebo byly zraněny desítky lidí.



Jeden z úderů zasáhl obytný blok poblíž kuvajtské nemocnice v Rafáhu, dodala Wafa.



Živé videozáznamy, které v pátek po rozednění nahlížely z Izraele do jižní části Gazy, ukazovaly husté černé oblaky dýmu stoupající do vzduchu. Příčina kouře nebyla bezprostředně známa.



Izrael ostřeluje 40 km dlouhé území Gazy bez známek přerušení bojů nebo příměří, které by umožnilo dodávat další zoufale potřebné základní zásoby pro přežití civilistů, jejichž domovy byly zničeny.





- Biden v úzkých, protože Netanhayu je připraven ignorovat jakýkoli pokus USA o zkrocení Izraele





Snahy USA ukázat, že si zachovávají významný vliv na izraelskou vládu, dostaly ve čtvrtek dvojí ránu, když izraelský ministr obrany prohlásil, že dokončení úkolu vykořenit Hamás potrvá měsíce, a když uniklé hodnocení amerických zpravodajských služeb odhalilo, že až 45 % z 29 000 kusů munice vzduch-země, které Izrael od 7. října svrhl na Gazu, byly neřízené "hloupé bomby".



Předpovědi o několikaměsíční kampani přednesl na kameru Yoav Gallant kamenné tváři Jakea Sullivana, amerického poradce pro národní bezpečnost, který přijel do Izraele, aby mu předal zprávu, že jeho kampaň se musí změnit - a nejlépe skončit během několika týdnů. Později je posílil izraelský premiér Benjamin Netanyahu, který prohlásil, že Izrael se nezastaví až do úplného vítězství.



Únik informací o munici byl v rozporu s tvrzením amerického ministerstva zahraničí, že nemá žádné obavy a neposuzuje, zda by izraelské bombardování mohlo být v rozporu s mezinárodním humanitárním právem.



V širším měřítku obě záležitosti zdůrazňují otázky týkající se povahy kontroly, kterou má Amerika nad politickou a vojenskou reakcí Izraele na krvavé útoky Hamásu ze 7. října.



- Soud v Nizozemsku bude v pátek rozhodovat o tom, zda donutí nizozemskou vládu, aby zastavila dodávky dílů pro stíhačky F-35, které Izrael používá nad Pásmem Gazy.



Žalobu podala skupina organizací na ochranu lidských práv, která tvrdí, že dodávky těchto dílů přispívají k porušování mezinárodního práva ze strany Izraele ve válce s Hamásem, informuje agentura France-Presse.



Případ se týká dílů pro letouny F-35, které jsou ve vlastnictví USA a jsou skladovány v nizozemském skladu a následně dodávány několika partnerům, včetně Izraele, na základě existujících vývozních dohod.



Tyto díly "umožňují svrhávání skutečných bomb na skutečné domy a na skutečné rodiny", uvedl Michiel Servaes, ředitel organizace Oxfam Novib, která je jedním ze žalobců.



Nizozemské úřady uvedly, že není jasné, zda vůbec mají pravomoc zasáhnout do dodávek, které jsou součástí operace řízené USA, jež dodává díly všem partnerům F-35.



Vláda to uvedla v dopise adresovaném parlamentu:



"Na základě současných informací o nasazení izraelských letounů F-35 nelze konstatovat, že by se letouny F-35 podílely na závažném porušování humanitárního válečného práva."



Liesbeth Zegveldová, právnička pro lidská práva zastupující žalobce, to však odmítla jako "nesmysl".



- Izrael nalezl těla dvou vojáků unesených Hamásem



IDF nalezly mrtvoly rukojmích Nicka Beizera a Rona Shermana, potvrdil jejich mluvčí.



Byli to vojáci izraelské armády, kteří zastávali pozici desátníka a seržanta.



Shermanovi bylo 7. října, kdy byl unesen ze základny, 19 let. Chvíli před únosem napsal svým rodičům zprávu, že "je konec".



Později byl na sociálních sítích zobrazen v civilním oblečení, jak ho zadržuje Hamás.



Beizer, rovněž 19letý, byl unesen ze základny poblíž přechodu Erez.



Byl součástí okresního koordinačního úřadu v Erezu, který spolupracuje s palestinskou samosprávou v oblasti dovozu a vývozu, výcviku, doprovodu konvojů a palestinských podniků.



- Francouzský ministr zahraničí v sobotu odcestuje do Libanonu v rámci diplomatických snah vlády Emmanuela Macrona pomoci zvládnout blízkovýchodní konflikt.



Obavy z rozšíření války rostou, Íránem podporované skupiny útočí na americké a spojenecké síly v Iráku a Sýrii a denně dochází k přestřelkám podél izraelské hranice s Libanonem.



"Musíme se vyhnout regionálnímu výbuchu," řekl podle agentury France Presse mluvčí ministerstva zahraničí Christophe Lemoine před cestou ministryně zahraničí Catherine Colonny.



Colonna podle něj bude vyzývat ke "zdrženlivosti" a "odpovědnosti", aby se zabránilo vzniku nové frontové linie na izraelsko-libanonské hranici.



Podél izraelsko-libanonské hranice zůstalo násilí relativně omezené, celkem bylo zabito 128 osob, z toho 90 bojovníků Hizballáhu a nejméně 11 Izraelců.



Francouzští představitelé rovněž usilují o propuštění francouzských rukojmích z asi 240 osob zajatých bojovníky Hamásu, neboť izraelská armáda v pátek oznámila, že nalezla tělo francouzsko-izraelského rukojmího Elya Toledana, 28letého mladíka, který byl v době útoku zajat na pouštní rave party.





- IDF tvrdí, že zničily "velitelství praporu" v Šedžaji.



Avichay Adraee ve svém tweetu uvedl, že armáda objevila a zničila tunelový otvor a zabila jednoho bojovníka.



Dodal, že v posledních 24 hodinách vojáci provedli razie v Chán Júnisu na jihu Gazy a "zlikvidovali tunelové otvory patřící teroristické organizaci Hamas".



Adraee dodal, že při náletech zničili sklad zbraní a v tunelu našli motocykly použité při útocích 7. října.



- Palestinská samospráva "bude usilovat o to, aby v Gaze nakonec hrála svou roli", říká americký představitel



Podle agentury Reuters to uvedly Spojené státy v souvislosti s tím, že poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan se v pátek v Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu setká s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem a bude jednat o válce v Gaze a o tom, aby se útok Hamásu na Izrael ze 7. října již nikdy neopakoval.



Sullivan bude jednat o "pokračujícím úsilí o obnovu a oživení" palestinské samosprávy a o omezení "extremistického osadnického násilí" proti Palestincům na okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedl americký představitel, který si nepřál být jmenován.



Sullivan ve čtvrtek uvedl, že správu Západního břehu Jordánu a pásma Gazy je třeba propojit pod obnovenou palestinskou samosprávu.



Úředník uvedl, že palestinské bezpečnostní síly vycvičené v USA si vedly "neuvěřitelně dobře" při prevenci násilí vyvolaného Hamásem na Západním břehu Jordánu po útoku ze 7. října a že tam existuje řada pracovníků, kteří by mohli vytvořit "jakési jádro" budoucích sil v měsících následujících po izraelské vojenské kampani.





Úředník řekl:



Je to něco, o čem diskutujeme s Palestinci, Izraelci a regionálními partnery. A je to stále ve fázi vývoje. Je to jedna z mnoha myšlenek.



Americký prezident Joe Biden je i nadále pevně odhodlán usilovat o dvoustátní řešení, ale k tomu nemůže dojít, dokud Hamás zůstane dominantní silou v Gaze, dodal úředník.







Biden uvedl, že chce, aby se Izrael "soustředil na to, jak zachránit životy civilistů" v Gaze. To podle něj znamená "nepřestat jít po Hamásu, ale být opatrnější". Mluvčí Bílého domu uvedl, že si přeje, aby izraelská válka v Gaze "skončila co nejdříve", ale že USA Izraeli nediktují žádný časový plán.



- Ve čtvrtek byly v Gaze zcela přerušeny veškeré komunikační a internetové služby, uvedly palestinské telekomunikační společnosti.



- Izraelská armáda uvedla, že vojáci čelí disciplinárnímu řízení poté, co porušili její kodex chování během "operační činnosti" v blízkosti mešity ve městě Dženin na Západním břehu Jordánu. Na videozáznamu bylo vidět, jak vojáci během zásahu v mešitě zpívají chanukové písně a zesměšňují islámské volání k modlitbě přes reproduktor. Incident se odehrál během tří dnů nájezdů na okupovaném Západním břehu Jordánu, během nichž izraelští vojáci zabili 12 Palestinců, včetně jednoho mladíka zastřeleného v nemocnici, uvedli palestinští představitelé a mezinárodní zdravotnické charitativní organizace.



- Palestinský fotbalový svaz uvedl, že od začátku války zdokumentoval zabití 85 palestinských sportovců, včetně 55 fotbalistů a 30 hráčů jiných sportů, informovala palestinská tisková agentura Wafa. Asociace ve čtvrteční zprávě uvedla, že izraelské síly se podle Wafy "zaměřily na palestinské sportovce a sportovní zařízení, zejména na fotbalisty a prezidenty klubů, správce, rozhodčí a další".



- Od 7. října bylo při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 18 787 Palestinců a 50 897 jich bylo zraněno, uvedlo ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví Gazy. Údery následovaly po útoku Hamásu, při kterém v Izraeli zahynulo asi 1 200 lidí a více než 200 dalších bylo zajato jako rukojmí.







Zdroj v angličtině ZDE

