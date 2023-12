Británie: Nelidské poměry na bárce, kde britská vláda zadržuje migranty. Jeden tam spáchal sebevraždu

14. 12. 2023

Rostoucí zoufalství žadatelů o azyl na bárce Bibby Stockholm kvůli životním podmínkám



Po sebevraždě jednoho žadatele o azyl vycházejí najevo obavy ohledně bezpečnosti, stravy a nedostatku informací. Náklady na věznitelské plavidlo přesáhly 22 milionů liber.



Žadatelé o azyl na bárce Bibby Stockholm v jihoanglickém Dorsetu jsou stále zoufalejší ze svých životních podmínek. Britské ministerstvo vnitra mezitím přiznalo, že věznitelské plavidlo dosud stálo daňové poplatníky více než 22 milionů liber.



Po úterní sebevraždě jednoho imigranta žadatelé o azyl uvedli, že podmínky se zhoršily od doby, kdy bylo na bárku přesunuto až 300 lidí.





Žadatelé o azyl sdělili své obavy z bezpečnostních opatření na palubě, která vyžadují, aby prošli bezpečnostní kontrolou a osobní prohlídkou ve stylu letišť, i když si chtějí jen vyjít ven na cigaretu, ze zhoršené kvality jídla a nedostatku jídla pro ty, kteří stojí na konci fronty.



"Loď je jako vězení a stále více věcí je špatně," řekl jeden z žadatelů o azyl.



Žadatelé o azyl uvedli, že nejprve truchlili za muže, který, jak se ukázalo je naživu, poté, co jedna organizace zveřejnila jméno a fotografii nesprávné osoby jako muže, který zemřel.



"Podmínky jsou stále horší a horší," řekl další žadatel o azyl. "Děsíme se, že loď odkotví a odplují s ní do Rwandy," dodal.



Zdroje z ministerstva vnitra uvedly, že zatím nemohou zveřejnit správné jméno zemřelého muže, protože je třeba dodržet určité "protokoly". Žadatelé o azyl na člunu říkají, že kvůli nedostatku jasných informací ze strany ministerstva vnitra zaplnily prázdnotu spekulace.



"Trápí nás, že jsme dostali informaci o nesprávném muži, který si vzal život. Ministerstvo vnitra nám musí sdělit jméno toho správného muže," řekl jeden z žadatelů o azyl. "Všichni se cítíme velmi sklíčeně. Ministerstvo vnitra nám chce zavřít oči a zavázat oči."



Původně žadatelé o azyl uvedli, že jim bylo sděleno pouze o "nešťastném incidentu" po mužově smrti.



Jiný žadatel o azyl řekl: "Všichni jsou vyděšení. Je to hlavně kvůli utajování situace ze strany vedení bárky, jako by se snažili najít přesvědčivý příběh, který by nám a veřejnosti řekli."





Žadatelé o azyl na bárce sledovali zprávy o poslaneckém hlasování ve prospěch nového zákona o Rwandě v úterý večer. Britská vláda plánuje hrubě porušit mezinárodní právo i vlastní humanitární zákony pokusy deportovat určité množství žadatelů o azyl do Rwandy. Rwanda jich však přijme jen několik stovek, což je méně než jedno procento Britská vláda jí za to zaplatila 290 milionů liber.







Britský Nejvyšší soud deportaci žadatelů o azyl do Rwandy zakázal s tím, že to není bezpečná země. Sunakova vláda schválila zákon tvrdící, že bezpečná je. Konzervativním poslancům podporujícím tento nehorázný nesmysl je úplně jedno, že porušují mezinárodní právo.



"Lidé slyší stále více špatných zpráv. Bojí se, že budou deportováni do Rwandy, a jsou velmi deprimovaní. Lidé pláčou. Připadají si jako ve vězení," řekl jeden z nich.







