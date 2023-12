Před "mírovými rozhovory" na Svatém Vincentu...

15. 12. 2023

čas čtení 2 minuty

Venezuelský kongres ve středu schválil rozpočet na rok 2024 ve výši 20,5 miliardy dolarů, který má být přidělen na podporu nezákonných nároků na region Essequibo, který je od roku 1899 součástí území Guyany.

Oznámila to úřadující viceprezidentka Venezuely Delcy Eloína Rodríguezová během čtení rozpočtu. Znepokojivé oznámení představuje další akt vzdoru vůči nařízení Mezinárodního soudního dvora (ICJ) z 1. prosince 2023. Tento příkaz kategoricky uváděl, že venezuelský prezident Nicolás Maduro by se měl zdržet jakéhokoli činu, který by mohl ovlivnit kontrolu Guyany nad územím.

Je to také další znepokojivý vývoj, ke kterému došlo před "mírovými rozhovory" s prezidentem Dr. Irfaanem Alim. Toto setkání se koná na Svatém Vincentu a Grenadinách a zprostředkovává ho jeho premiér Dr. Ralph Gonsalves. Signalizována byla také účast premiérů Barbadosu a Trinidadu a Tobaga, Mii Mottley a Dr. Keitha Rowleyho.

Během své prezentace Rodríguezová řekla: "... poprvé formálně zahrnujeme do rozpočtu obranu Guyany, plníme mandáty dané venezuelským lidem 3. prosince tohoto roku."

3. prosince 2023 uspořádala Venezuela zinscenované referendum, aby podnítila podporu svého lidu pro anexi regionu Essequibo. Osmdesát devět procent voličů se odmítlo podílet na Madurově imperialistické agendě. Týdeník Latin American Advisor nedávno zveřejnil několik komentářů od zainteresovaných stran z průmyslu, kteří také odsoudili Madurovy bezohledné kroky. Mezi dvě takové osoby patřil Michael Shifter, bývalý prezident Meziamerického dialogu, předního politického fóra o záležitostech západní polokoule se sídlem ve Washingtonu, DC, a Andrea Colombo, bývalá stážistka v Meziamerickém dialogu. Ve společném prohlášení uvedli: "Maduro se zády ke zdi snaží vyburcovat Venezuelany a vybičovat nacionalistické nálady kolem dlouho spícího územního sporu země se sousední Guyanou..."

Dodali: "Madurův nezodpovědný a nebezpečný gambit jasně odráží frustraci režimu z neúspěšného boje proti drtivému vítězství opoziční vůdkyně Maríi Coriny Machadové v říjnových primárkách. To, že americká společnost ExxonMobil je hluboce zapojena do regionu bohatého na ropu, dále podporuje Madurův antiimperialistický narativ."

Před setkáním s Madurem prezident Ali ujistil, že nebude diskutovat o odchýlení se od Mezinárodního soudního dvora, který byl požádán, aby určil platnost arbitrážního nálezu z roku 1899, jenž dal Guyaně kontrolu nad regionem Essequibo. S ohledem na toto pochopení guyanský vůdce řekl, že je otevřen rozhovorům zaměřeným na deeskalaci venezuelské agrese, která nedávno zahrnovala hrozby pro společnosti v regionu Essequibo, aby do tří měsíců odešly, a bezprostřední zákon, který by řídil záležitosti oblasti bohaté na nerostné suroviny.

Zdroj v angličtině: ZDE

