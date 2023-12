Američané se snaží přesvědčit Izrael, aby se mírnil, ale selhávají

16. 12. 2023

Moderátorka, Channel 4 News, pátek 15. prosince 2023, 19 hodin: Mluvila jsem s dr. Karin von Hippelovou, která je generální ředitelkou britského think tanku Royal United Services, dříve pracovala na americkém ministerstvu zahraničí, a nejprve jsem se jí zeptala na komentáře amerického poradce pro národní bezpečnost Jakea Sullivana, že USA nejsou od toho, aby izraelské vládě říkaly, co má dělat. Ale zastává názor, že v této fázi války je to přesně to, co je potřeba? Mluvila jsem s dr. Karin von Hippelovou, která je generální ředitelkou britského think tanku Royal United Services, dříve pracovala na americkém ministerstvu zahraničí, a nejprve jsem se jí zeptala na komentáře amerického poradce pro národní bezpečnost Jakea Sullivana, že USA nejsou od toho, aby izraelské vládě říkaly, co má dělat. Ale zastává názor, že v této fázi války je to přesně to, co je potřeba?





Dr. Karin von Hippel: Ano, americká administrativa se snaží toto poselství předat už nějakou dobu. Biden veřejně vystoupil s výzvou k omezení civilních obětí a vyzýval k cílenějším útokům na Hamás. Jak víme, v Gaze už bylo příliš mnoho civilních obětí. Ale, víte, Izrael. Lidé zapomínají, že Izrael není 51. stát Spojených států, je to suverénní země a dělá si, co chce. A sám Netanjahu bojuje o své vlastní politické přežití. Takže do této velmi komplikované situace se mísí řada motivací.









Dr. Karin von Hippel: No, myslím, že s Netanjahuem bojovali vždycky. Myslím tím Bidenovu administrativu. Vzpomínáte si, když byl Obama prezidentem a Netanjahu přijel a promluvil k republikánskému Kongresu, měl docela blízko k Trumpovi . Vybral si stranu už na začátku a lidé si to budou pamatovat. Jak bylo řečeno, oni ale vědí, že musí postupovat co nejopatrněji, protože situace se vymyká kontrole a může se to daleko zhoršit, nejen pro civilisty v Gaze, ale může to přerůst v širší válku na Blízkém východě, kdy Hútíové zvyšují některé útoky a samozřejmě, jak jsme viděli i z Libanonu, došlo k potyčkám na hranicích, takže je tu obrovská obava, že by se to mohlo zhoršit. A pak samozřejmě Izraelci mluví o tom, že to bude trvat možná ještě měsíce, zatímco Spojené státy říkají, že to chcejí zmírnit během příštího týdne. Takže je to velmi složitá situace.





Moderátorka: A s tím vším, co bylo řečeno, myslíte si, že Spojené státy musí realizovat jakousi diplomatickou dvojkolejnost? Že říkají, že mají společný cíl prezentovat tento obraz jednoty s Izraelem, ale je to obrovská změna tónu od prezidenta Bidena, který na začátku tohoto týdne řekl, že Izrael začíná ztrácet mezinárodní podporu, protože nevybíravě bombarduje Gazu.





Dr. Karin von Hippel: Prezident Biden to říká již delší dobu. Již nějakou dobu, již několik týdnů, říká, že nabádá k mnohem větší opatrnosti v této pozemní válce. Takže to není nic nového. Myslím, že na samém začátku se snažili být veřejně plně v souladu s Izraelem, ale v zákulisí poměrně tvrdě tlačili, to nefungovalo, a to může být jeden z důvodů, proč jdou se svými obavami mnohem více na veřejnost.





Izrael teď opravdu nemá mnoho přátel kvůli způsobu, jakým vedl tuto válku. Na začátku měli mnohem více sympatií. Nezapomínejte, že na samém začátku Biden řekl, dávejte si pozor, abyste neztratili mezinárodní podporu, jako jsme ji ztratili my, Spojené státy, po 11. září, takže je od samého začátku nabádal k opatrnosti. A Netanjahu na to samozřejmě vůbec nedbal.









Spojené státy navrhují v blízké budoucnosti přejít na nižší intenzitu bojů, tedy poměrně mírnou, v porovnání s prohlášením pana Netanjahua po schůzce, kdy řekl, že je více než kdy jindy odhodlán pokračovat v boji až do zničení Hamásu a úplného vítězství. Američané tedy ztratili svůj vliv.