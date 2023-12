Maďarsko zablokovalo pomoc EU ve výši 50 miliard eur pro Ukrajinu několik hodin poté, co byly schváleny rozhovory o jejím členství

15. 12. 2023

čas čtení 2 minuty



Viktor Orbán uvedl, že další peníze pro Kyjev vetoval, ale rozhovory budou pokračovat v novém roce





Maďarský premiér Viktor Orbán zablokoval balík pomoci EU ve výši 50 miliard eur pro Ukrajinu, několik hodin poté, co vedoucí představitelé obešli jeho odpor a souhlasili se zahájením rozhovorů s Kyjevem o vstupu do bloku.



Klíčový summit v Bruselu se po celodenním dohadování rozpadl, protože maďarský vůdce odmítl dát zelenou financování pomoci ukrajinské vládě v příštích čtyřech letech.



Orbán napsal na Twitteur, "Shrnutí noční směny: veto pro další peníze Ukrajině".





Maďarský premiér Viktor Orbán zablokoval balík pomoci EU ve výši 50 miliard eur pro Ukrajinu, několik hodin poté, co vedoucí představitelé obešli jeho odpor a souhlasili se zahájením rozhovorů s Kyjevem o vstupu do bloku.Klíčový summit v Bruselu se po celodenním dohadování rozpadl, protože maďarský vůdce odmítl dát zelenou financování pomoci ukrajinské vládě v příštích čtyřech letech.Orbán napsal na Twitteur, "Shrnutí noční směny: veto pro další peníze Ukrajině".





"K této otázce se vrátíme příští rok v #EUCO po řádné přípravě."

1

652

Ostatních 26 vedoucích politiků EU se dohodlo, že se k debatě vrátí na začátku příštího roku a pokusí se vyjednat dohodu o zoufale potřebné podpoře Kyjeva."S 26 zeměmi jsme ve shodě. V tuto chvíli neexistuje žádná dohoda ze strany Maďarska, ale jsem si velmi jistý pro příští rok," uvedl nizozemský premiér Mark Rutte.Blokování ze strany Maďarska - nejbližšího spojence Ruska v EU - zasadilo Kyjevu a jeho podporovatelům ránu jen několik hodin poté, co oslavovali, že blok učinil symbolický krok a souhlasil se zahájením rozhovorů o členství.Orbán byl rovněž proti zahájení přístupových rozhovorů, ale souhlasil s tím, že odejde z jednacího sálu, aby umožnil ostatním vedoucím představitelům EU přijmout konsensuální rozhodnutí bez něj. Později dohodu odsoudil jako "zcela nesmyslné, iracionální a špatné rozhodnutí".Pokud jde o balík finanční pomoci, Orbán tvrdil, že Ukrajina by neměla dostávat tak velké částky z rozpočtu EU, protože není součástí bloku. Jiní vedoucí představitelé ujistili Kyjev, že pokud Maďarsko zachová svou blokádu, mohou pomoc Ukrajině směřovat mimo rozpočet EU.Kritici obvinili maďarského vůdce, že drží přežití Kyjeva jako rukojmí ve snaze přinutit Brusel k uvolnění miliard eur z fondů EU zmrazených kvůli sporu o právní stát. Evropská komise, výkonný orgán EU, ve středu souhlasila s odblokováním 10 miliard eur z těchto peněz, což někteří považovali za ústupek na poslední chvíli.Dalších 21 miliard eur zůstává mimo Orbánův dosah, ten však popřel, že by Maďarsko dávalo tyto peníze do souvislosti se svým postojem k Ukrajině. "To není náš styl," řekl.Hádka o finanční pomoc přichází pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v těžké době poté, co ukrajinská protiofenzíva proti ruským silám nedosáhla významnějších úspěchů, a poté, co se americkému prezidentovi Joe Bidenovi zatím nepodařilo prosadit v americkém Kongresu balík 60 miliard dolarů pro Kyjev.Podrobnosti v angličtině ZDE