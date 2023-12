Američtí republikáni se snaží svrhnout Bidena, ale nemají proti němu důkazy. Nevadí jim to

14. 12. 2023

Po odmítnutí podpory Ukrajině se USA dále propadají do šílenství

Americká Sněmovna reprezentantů odhlasovala formální zahájení vyšetřování Bidenova impeachmentu - navzdory tomu, že neexistují důkazy o tom, že se dopustil pochybení





Americká Sněmovna reprezentantů odhlasovala formální zahájení vyšetřování impeachmentu prezidenta Joea Bidena, čímž posunula proces, který slibovali republikánští lídři od doby, kdy v průběžných volbách v roce 2022 získali kontrolu nad dolní komorou amerického parlamentu.



Ačkoli nebyly předloženy žádné důkazy, republikáni obvinili Bidena a jeho rodinu z osobního obohacování se z pozice viceprezidenta v době vlády Baracka Obamy.



Republikáni ve Sněmovně reprezentantů neformálně zahájili vyšetřování Bidena již před třemi měsíci, ale středeční hlasování jej formalizuje. Republikáni tvrdí, že schválením vyšetřování bude Bílý dům donucen ke spolupráci.



V listopadu jeden z nejvyšších právníků Bílého domu označil vyšetřování za nelegitimní, protože Sněmovna dosud formálně nepotvrdila vyšetřování impeachmentu hlasováním. Bílý dům odmítl snahy donutit jej k předání informací s odkazem na nutnost hlasování celé Sněmovny.



Republikáni obviňují prezidenta a jeho rodinu, že profitovali z jeho působení ve funkci viceprezidenta, a zaměřili se na jeho syna Huntera, který v tomto období podnikal na Ukrajině a v Číně.



Vyšetřovatelé Kongresu získali téměř 40 000 stran předvolaných bankovních záznamů a desítky hodin výpovědí klíčových svědků, ale přestože vyšetřování vyvolalo etické otázky, neobjevily se žádné důkazy, že by Biden ve své současné nebo předchozí funkci jednal korupčně nebo přijímal úplatky.



V červenci jeden z bývalých obchodních partnerů Huntera Bidena, Devon Archer, poskytl přísežné svědectví kongresovým vyšetřovatelům, že Hunter prodal svým zahraničním klientům "iluzi přístupu ke svému otci". Archer vyprávěl, jak Hunter dával svého otce na hlasitý odposlech, aby zapůsobil na klienty a obchodní partnery, nicméně také uvedl, že Joe Biden se nikdy přímo neúčastnil jejich finančních obchodů.



Republikáni také poukázali na několik nepravd v Bidenových veřejných prohlášeních o obchodních vztazích jeho syna. Například během prezidentské kampaně v roce 2020 Biden prohlásil, že jeho syn nikdy nevydělal na obchodních transakcích v Číně. To později popřel sám Hunter Biden.



Při vysoce sledovaném zářijovém slyšení o impeachmentu však všichni tři republikánští znalci, kteří vypovídali, připustili, že nemají přímé informace o žádné Bidenově trestné činnosti. Dva z těchto svědků připustili, že informace, které výbor dosud předložil, nedosahují úrovně korupce.



Schválení několikaměsíčního vyšetřování zajišťuje, že vyšetřování impeachmentu se protáhne až do roku 2024 - a může pro prezidenta uprostřed volebního roku velký problém.



V krátkodobém horizontu dává opatření Sněmovny reprezentantů třem republikány ovládaným výborům Sněmovny reprezentantů, které vyšetřování vedou, větší pravomoci k předvolávání dokumentů a svědectví - a soudcům k vymáhání těchto požadavků.



Pokud se výbory rozhodnou pokračovat v impeachmentu, bude o něm hlasovat celá Sněmovna reprezentantů. Pokud bude většina hlasovat pro, bude Biden obžalován.



Senát pak uspořádá soudní proces a bude hlasovat o tom, zda prezidenta zbaví funkce. Zatímco v minulosti byli Sněmovnou obžalováni tři prezidenti, žádný prezident nebyl z funkce odvolán.



Politická historie USA naznačuje, že pro Bidena to nevěstí nic dobrého. Ze čtyř prezidentů, kteří čelili vyšetřování, skončili tři - Andrew Johnson, Bill Clinton a Donald Trump - impeachmentem. Čtvrtý - Richard Nixon - unikl důtce jen díky tomu, že odstoupil ještě před hlasováním.



Těsná většina republikánů ve Sněmovně reprezentantů však znamená, že si mohou dovolit ztratit jen několik hlasů, až se situace dostane na přetřes.





Přestože všichni republikáni ve Sněmovně hlasovali pro formální zahájení vyšetřování, někteří - zejména ti z politicky rozdělených obvodů - váhají s podporou plného impeachmentu.







