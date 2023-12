Na pozadí rozhořčení nad izraelskou taktikou v pásmu Gazy vyvolávají videa zákeřného jednání vojáků Izraeli nové problémy

13. 12. 2023

čas čtení 6 minut



#Israeli Soldiers breaking toys in #Gaza in excitement!#IDF: an army of sociopaths. pic.twitter.com/gv14kA7EbY — Mohamed Mamdouh (@DrAbuOmar) December 10, 2023 Izraelští vojáci prohledávají soukromé domy v Gaze. Vojáci ničí plastové figurky v hračkářství nebo se snaží spálit zásoby potravin a vody na korbě opuštěného nákladního auta. Vojáci skandující rasistická hesla a tančící v kruhu.



V posledních dnech se objevilo několik virálních videí a fotografií izraelských vojáků, kteří se v Gaze chovají urážlivým způsobem, což izraelské armádě způsobilo problémy. Už tak čelí mezinárodnímu pobouření kvůli své taktice a rostoucímu počtu mrtvých civilistů ve své trestné válce proti Hamásu.



Izraelská armáda se zavázala, že v několika ojedinělých případech přijme disciplinární opatření.



Taková videa nejsou novým nebo ojedinělým jevem. V průběhu let byli izraelští vojáci - a příslušníci americké a dalších armád - zachyceni na kamerách, jak se v konfliktních zónách chovají nevhodně nebo zákeřně. Izraelští vojáci prohledávají soukromé domy v Gaze. Vojáci ničí plastové figurky v hračkářství nebo se snaží spálit zásoby potravin a vody na korbě opuštěného nákladního auta. Vojáci skandující rasistická hesla a tančící v kruhu.V posledních dnech se objevilo několik virálních videí a fotografií izraelských vojáků, kteří se v Gaze chovají urážlivým způsobem, což izraelské armádě způsobilo problémy. Už tak čelí mezinárodnímu pobouření kvůli své taktice a rostoucímu počtu mrtvých civilistů ve své trestné válce proti Hamásu.Izraelská armáda se zavázala, že v několika ojedinělých případech přijme disciplinární opatření.Taková videa nejsou novým nebo ojedinělým jevem. V průběhu let byli izraelští vojáci - a příslušníci americké a dalších armád - zachyceni na kamerách, jak se v konfliktních zónách chovají nevhodně nebo zákeřně.





Kritici však říkají, že nová videa, nad nimiž se v Izraeli většinou pokrčí rameny, odrážejí náladu v zemi, která je velmi nakloněna válce v Gaze a jen málo Izraelců je schopno se vcítit do osudu tamních civilistů.



"Dehumanizace shora velmi silně proniká až k vojákům," řekla Dror Sadotová, mluvčí izraelské skupiny pro lidská práva B'Tselem, která dlouhodobě dokumentuje izraelské týrání Palestinců.



Podle ministerstva zdravotnictví bylo v Gaze zabito více než 18 400 Palestinců, z toho asi dvě třetiny žen a dětí. Asi 90 % z 2,3 milionu obyvatel Gazy bylo v rámci obléhaného území vysídleno.



Zdá se, že videa nahráli sami izraelští vojáci během svého působení v Gaze.



Na jednom z nich vojáci projíždějí na kolech sutinami. Na jiném voják stěhuje muslimské modlitební koberečky do koupelny. Na dalším voják natáčí krabice se spodním prádlem nalezené v jednom z domů v Gaze. Na dalším je vidět voják, který se snaží zapálit zásoby potravin a vody, kterých je v Gaze nedostatek.



Na jedné fotografii sedí izraelský voják před místností s nápisem "Rabínský soud v Chán Júnisu".



Na další fotografii pózuje voják vedle slov nastříkaných červenou barvou na růžové budově, která znějí: "Místo mazání graffiti vymažme Gazu".





Na videu, které zveřejnila konzervativní izraelská mediální osobnost Yinon Magal na Twitteru, je vidět desítky vojáků, kteří tančí v kruhu, zřejmě v Gaze, a zpívají píseň, která obsahuje slova: "Gazu jsme přišli dobýt. ... Známe naše heslo - není lidí, kteří by se nezúčastnili."

"Když mají lidé pocit, že byli poníženi, ublížit zdroji tohoto ponížení jim nepřipadá tak morálně problematické," řekl Halperin. "Když mají lidé pocit, že je ohrožena jejich individuální i kolektivní existence, nemají mentální kapacitu na to, aby se vcítili nebo uplatnili morální pravidla při přemýšlení o nepříteli."







Zdroj v angličtině ZDE

0

155

Video, které Magal převzal z Facebooku, bylo na jeho účtu zhlédnuto téměř 200 000krát a hojně sdíleno na dalších účtech.Magal uvedl, že zúčastněné vojáky nezná. Agentura AP však ověřila původ, uniformy a jazyk, které na videu zazněly, a zjistila, že odpovídají nezávislým zprávám.Magal uvedl, že video zasáhlo Izraelce kvůli populární melodii a proto, že Izraelci potřebují vidět obrázky silné armády. Vychází z bojové písně fotbalového týmu Bejtar Jeruzalém, jehož zarytí fanoušci jsou známí svým rasistickým skandovánín proti Arabům a hlučným chováním."Jsou to moji bojovníci, bojují proti brutálním vrahům a po tom, co nám udělali, se nemusím před nikým obhajovat," řekl Magal agentuře Associated Press.Některá další videa, která se objevila, včetně rabování hračkářství, zřejmě v severní oblasti Džebalíja, na němž voják rozbíjí hračky a uřezává hlavu plastové figurce, odsoudil jako ničení, které je pro bezpečnostní cíle Izraele zbytečné.Mluvčí izraelské armády, kontradmirál Daniel Hagari, v neděli odsoudil některé akce viditelné na nedávných videích. "V případě jakékoli události, která není v souladu s hodnotami IDF, budou podniknuty velitelské a disciplinární kroky," řekl.Videa se objevila jen několik dní poté, co mezinárodní pozornost vzbudily také uniklé fotografie a videa zadržených Palestinců v Gaze, svlečených do spodního prádla, v některých případech se zavázanýma očima a spoutaných. Armáda tvrdí, že tyto snímky nezveřejnila, ale Hagari tento týden uvedl, že vojáci zadržené Palestince svlékli, aby se ujistili, že nemají na sobě výbušné vesty.Ghassan Khatib, bývalý ministr palestinské vlády a mírový vyjednavač, řekl, že si nepamatuje dobu, kdy by obě strany byly tak neochotné brát ohled na bolest té druhé."Dříve se objevovali lidé, kteří měli zájem vidět obě perspektivy," řekl Khatib, který vyučuje mezinárodní vztahy na univerzitě Beir Zeit na Západním břehu Jordánu. "Nyní je každá strana uzavřena do svého vlastního naraativu, svých vlastních informací, pravidel a perspektivy."Eran Halperin, profesor z katedry psychologie Hebrejské univerzity, který se zabývá společenskými emocionálními reakcemi na konflikty, řekl, že v předchozích válkách mezi Izraelem a Hamásem možná docházelo k většímu odsouzení tohoto typu fotografií a videí ze strany izraelské společnosti.Útok ze 7. října, který odhalil hluboké slabiny a selhání armády, však podle něj způsobil Izraelcům trauma a ponížení, jaké se dříve nestalo.___