Konečná dohoda COP28 obsahuje "obrovské mezery" pro průmysl fosilních paliv

14. 12. 2023

čas čtení 5 minut

Klimatický summit COP28 v Dubaji skončil ve středu dohodou, která poprvé výslovně podpořila odklon od fosilních paliv - slabý, ale historický signál, že éra ropy a zemního plynu se možná chýlí ke konci. Dohoda, nazvaná Konsensus SAE, je však také plná únikových východisek, která umožní průmyslu fosilních paliv přetrvat a prosperovat způsobem, který je neslučitelný s úsilím udržet oteplování pod kritickými cíli stanovenými v Pařížské klimatické dohodě, píše Jake Johnson.

Závěrečný text vyzývá státy, aby přispěly k řadě globálních snah, včetně ztrojnásobení kapacity obnovitelných zdrojů energie do roku 2030, urychlení postupného útlumu neomezené uhelné energetiky a přechodu od fosilních paliv v energetických systémech, a to spravedlivým způsobem tak, aby bylo do roku 2050 dosaženo čisté nuly v souladu s vědeckými poznatky.

V očích bojovníků za klima, kteří se zasazovali o schválení ambiciózního ukončení využívání fosilních paliv, dohoda zdaleka nesplňuje to, co je zjevně nezbytné, protože globální koncentrace skleníkových plynů stále překonává rekordy a extrémní počasí způsobené klimatem působí po celém světě ničivou spoušť.

"Konečně se hlasité výzvy k ukončení využívání fosilních paliv dostaly na papír, ale hrozí, že tento průlomový okamžik zmaří propastné mezery," říká ředitelka pro energetickou spravedlnost v Centru pro biologickou rozmanitost Jean Su. "Tato dohoda sice nabízí slabé vodítko k přechodu na čistou energii, ale zdaleka nedosahuje potřebných transformačních opatření."

Aliance malých ostrovních států, koalice států zvláště zranitelných klimatickou nouzí, dohodu hlasitě kritizovala. Aliance uvedla, že její členové - kteří požadovali postupné ukončení využívání fosilních paliv a ukončení dotací na fosilní paliva - nebyli přítomni, když byl přijímán konečný text.

"Usilovně jsme pracovali na koordinaci 39 malých ostrovních rozvojových států, které jsou neúměrně postiženy změnou klimatu, a tak jsme se sem dostali se zpožděním," uvedla hlavní vyjednavačka aliance Anne Rasmussen a označila dohodu za „postupný pokrok oproti dosavadnímu stavu, zatímco to, co jsme skutečně potřebovali, je exponenciální změna našich opatření a podpory".

"Nestačí, abychom se odvolávali na vědecké poznatky a pak uzavírali dohody, které ignorují to, co nám věda říká, že musíme udělat. To není přístup, který bychom měli obhajovat," dodala Rasmussen a kritizovala "litanii mezer" ve znění dohody o přechodu od fosilních paliv a dotacích pro znečišťující průmysl.

Dohoda také uznává, že přechodná paliva mohou hrát roli při usnadňování energetické transformace a zároveň zajišťovat energetickou bezpečnost - což je jen slabě zastřená podpora expanze zkapalněného zemního plynu, která probíhá v USA a jinde a která ohrožuje pokrok v oblasti klimatu.

Hlavní politická poradkyně Greenpeace International Kaisa Kosonen tvrdí: "Je to dohoda, která nemá mnoho mezer a nedostatků. Historie se však zapíše do dějin, pokud všech těch téměř 130 zemí, podniků, místních představitelů a hlasů občanské společnosti, které se spojily a vytvořily bezprecedentní koalici pro změnu, nyní toto odhodlání přijme a postupně ukončí využívání fosilních paliv. Nejnaléhavěji to znamená zastavit všechny plány na rozšíření produkce fosilních paliv, které nás právě teď posouvají nad hranici 1,5 °C.“

To, že závěrečný text COP28 nese otisky fosilního průmyslu, není nijak překvapivé, vzhledem k tomu, že summit hostil ropný stát a zúčastnil se ho rekordní počet lobbistů za ropu a plyn.

Ředitelka klimaticko-energetického programu Centra pro mezinárodní právo životního prostředí Nikki Reisch míní, že navzdory nezadržitelnému rozmachu a jednoznačnému vědeckému zdůvodnění jasného signálu o postupném ukončení těžby ropy, plynu a uhlí bez mezer a omezení - text takový signál nepřinesl.

Další pozorovatelé podobně kritizovali nedostatečné přísliby financování opatření v oblasti klimatu přijaté na konferenci COP28, kde se USA - historicky největší emitent skleníkových plynů - zavázaly přispět do celosvětového fondu pro krytí ztrát a škod pouhými 17,5 milionu dolarů.

"COP28 je dvojnásobným zklamáním, protože nepředložila žádné peníze na pomoc rozvojovým zemím při přechodu na obnovitelné zdroje energie," sdělila vedoucí pracovice Oxfam International pro klimatickou politiku Nafkote Dabi.

"Bohaté země opět nedodržely své závazky pomoci lidem, kteří jsou postiženi nejhoršími dopady klimatického rozvratu, jako jsou lidé v Africkém rohu, kteří nedávno přišli o všechno kvůli záplavám po historickém pětiletém suchu a letům hladu."



"Rozvojové země a nejchudší komunity tak zůstávají vystaveny většímu zadlužení, prohlubující se nerovnosti, s menší pomocí a větším nebezpečím, hladem a nouzí," pokračovala Dabi. "COP28 je na míle vzdálena od historického a ambiciózního výsledku, který byl přislíben."

Celý text v anglickém originále ZDE

