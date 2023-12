The Nation: Je čas, aby se s novináři z Gazy zacházelo jako s hrdiny, kterými jsou

13. 12. 2023

čas čtení 10 minut



Hlasů, které světu vytrvale odhalují realitu v Gaze, je stále méně. Je jich méně, protože mnoho novinářů, kteří tuto práci vykonávali, je mrtvých



Zpravodajství novinářů v Gaze se odehrává za nepředstavitelných obtíží a jsou zabíjeni v rekordním počtu. Novinářská obec by jim měla vzdávat hold každý den

Okamžik, kdy ve vysílání sděluje novinář Al Džazíry Momen Al-Šarafi, že celou jeho rodinu, 21 lidí, usmrtil v Gaze izraelský letecký úder:

The moment Aljazeera Journalist Momen Al-Sharafi breaks the news that his entire family of 21 members were just killed in an Israeli Airstrike in #Gaza.



Pět dní poté, co se palestinský novinář Wael al-Dahdouh během živého vysílání Al-Džazíry dozvěděl, že jeho žena, syn, dcera a vnuk byli zabiti při izraelském náletu na uprchlický tábor Nuseirat v Gaze, zveřejnil hudební distributor se sídlem v Jordánsku píseň, která je samplerem Al-Dahdouhovy dnes již slavné reakce na tuto tragédii: "Maališ".

Pět dní poté, co se palestinský novinář Wael al-Dahdouh během živého vysílání Al-Džazíry dozvěděl, že jeho žena, syn, dcera a vnuk byli zabiti při izraelském náletu na uprchlický tábor Nuseirat v Gaze, zveřejnil hudební distributor se sídlem v Jordánsku píseň, která je samplerem Al-Dahdouhovy dnes již slavné reakce na tuto tragédii: "Maališ".



Tento hovorový výraz znamená něco jako "Nic na tom není" nebo "To je v pořádku". Důsledek toho, že Al-Dahdouh toto slovo v tomto kontextu použil, rezonoval v palestinské společnosti a rozšířil se po celém arabském světě. Jeho rychlá adaptace do podoby virální hymny není důkazem toho, že obyvatelstvo propadá sklíčenosti nebo zatvrzuje své srdce před ztrátou, ale spíše vytrvalosti v hluboké tragédii a zármutku. V žádném případě to není v pořádku. Je to však cena, kterou palestinští novináři v posledních dvou měsících zaplatili ohromně vysokou cenou za dvojí nebezpečí - být Palestincem a informovat o válce. A pro ty, kteří zasvětili svůj život odhalování a sdílení příběhů lidí, kteří trpěli šestnáctiletou blokádou a viděli, jak jejich západní a palestinští kolegové jsou zabíjeni, mrzačeni a vězněni izraelskou armádou a cenzurováni jejími technickými spojenci, je maališ stoickým vyjádřením rezignace, fatalismu.



Ve Spojených státech můžeme mít někdy pocit, že tito reportéři pracují - a umírají, truchlí a bojují o přežití - ve stínu. Je však načase, aby byli uznáni jako novinářští hrdinové, kterými tak zjevně jsou - jako lidé ztělesňující nejvznešenější ideály našeho řemesla, kteří procházejí nepředstavitelnou bolestí, nebezpečím a traumatem, aby plnili tu nejzákladnější a nejpodstatnější funkci žurnalistiky: sdělovat nám, co se děje na místě, kam se sami nedostaneme.



Místní novináři poskytli zásadní zprávy z první ruky o podmínkách na místě v Gaze během bezprecedentního násilí. V hrstce existujících kanceláří velkých mezinárodních médií v Gaze (Reuters, BBC, Associated Press, Al-Džazíra, Agence France-Presse a další) pracují v drtivé většině obyvatelé Gazy.



Jako obyvatelé komunity, o níž informují, mají tito novináři přístup, který je ostatním reportérům odepřen. Téměř před měsícem se koalice významných zpravodajských organizací obrátila na vlády Izraele a Egypta (který spravuje jižní hranici Gazy v režii Izraele) s žádostí o umožnění vstupu. Tyto agentury prakticky nemohou vyslat své zaměstnance, aby podávali zprávy na místě. Mnozí z nich pracují v Izraeli, vydržováni palestinskými fixery a externisty, kteří žijí ve válečné zóně. Tato identita je vystavuje komplikované kombinaci tlaků: požadavkům jejich zahraničních zaměstnavatelů, riziku hledání a odhalování pravdy v podmínkách autoritářské vlády a zvýšenému riziku, že budou za svou práci vystaveni násilí ze strany izraelské armády. Maališ.



Skutečnost, že zahraniční novináři, kteří na krátkou dobu vstupují do pásma Gazy, aby tam podávali zprávy, musí souhlasit s izraelskou vládní cenzurou, činí práci palestinských novinářů obzvláště cennou jako externích spolupracovníků mezinárodních zpravodajských agentur. Tito novináři, kteří pracují v humanitární krizi, prokazují pozoruhodnou houževnatost a přizpůsobivost, jakou vyžaduje každý válečný reportér, avšak s další komplikací, že žijí spolu se svými rodinami ve válečné zóně. Počet mrtvých novinářů ukazuje, jaká rizika hrozí zejména Palestincům. Z 63 novinářů zabitých od 7. října byli všichni kromě sedmi Palestinci.



V Gaze je obtížné sehnat fotoaparáty, telefony a nabíječky, o bezpečnostním vybavení ani nemluvě. Přístup k elektřině a internetu je nespolehlivý až neexistující. Kanceláře médií se staly terčem útoků. Izraelská armáda zabavuje a ničí vybavení, které reportéři, fotografové a kameramani používají ke shromažďování zpráv.





K těmto problémům se přidává skutečnost, že izraelská a někdy i americká vláda zpochybňují novinářskou legitimitu palestinského tisku, a tím i jeho chráněný status, což je může zastrašovat při výkonu jejich práce. Minulý měsíc izraelská armáda varovala agentury Reuters a Agence France-Presse, že nemohou "zaručit bezpečnost" jejich zaměstnanců, a vyzvaly je, aby přijaly "všechna nezbytná opatření pro jejich bezpečnost". Není od věci si domyslet, že taková hrozba má za cíl přimět novináře, aby přestali poskytovat zpravodajství zevnitř Gazy, nebo dokonce aby Gazu úplně opustili.



Agentura Reuters ve svém prohlášení uvedla, že "neochota izraelské armády poskytnout záruky ohledně bezpečnosti našich zaměstnanců ohrožuje jejich schopnost přinášet zprávy o tomto konfliktu bez obav ze zranění nebo zabití".



Ačkoli Výbor na ochranu novinářů tvrdí, že po většinu války nebyli v Gaze žádní mezinárodní novináři kromě těch, kteří byli velmi nedávno nasazeni u izraelské armády, Bidenova administrativa s obnovením zpravodajských kapacit na místě nespěchá. Ve skutečnosti před nedávným dočasným příměřím server Politico uvedl, že "v administrativě panovaly určité obavy z nezamýšleného důsledku pauzy: že umožní novinářům širší přístup do Gazy a příležitost dále osvětlit tamní devastaci a obrátit veřejné mínění proti Izraeli".



O necelé dva týdny později izraelský ministr komunikací Šlomo Karhi v dopise čtyřem americkým zpravodajským agenturám prohlásil, že jejich zaměstnanci o útoku Hamásu ze 7. října předem věděli. V reakci na to izraelský ministr obrany Benny Gantz přirovnal novináře k teroristům - čímž vlastně poskytl své armádě krytí pro zabíjení pracovníků médií. (Karhi se také snažil sankcionovat izraelský deník Haaretz za to, co označil za protiizraelskou zaujatost při informování o válce).



Tito novináři pracují v prostředí neustálé nedůvěry, kterou jim v první řadě vnucuje stejná armáda, která podle jejich slov nenechává jejich komunitu přežít nikde, protože bombarduje stále větší části malého území, které obývají.



CPJ to označuje za "smrtící vzorec", cyklus izraelských vojenských útoků na novináře, po nichž následuje popírání, povrchní a omluvná vyšetřování a nikdo není hnán k odpovědnosti.



Je těžké si představit, jak by tato atmosféra mohla být nepřátelštější a represivnější. Ve své nejnovější zprávě CPJ uvádí, že po vypuknutí války došlo k nejsmrtelnějšímu měsíci pro pracovníky médií od roku 1992, kdy začala vést záznamy. Celkový počet brzy překoná počet novinářů zabitých po celém světě v loňském roce, kdy bylo nejvíce mrtvých 15 novinářů na Ukrajině a 13 v Mexiku.



V důsledku toho bude méně novinářů. Méně novinářů shromažďuje spolehlivé a přesné údaje a rozebírá fakta od dezinformací. Je méně hlasů, které světu vytrvale odhalují realitu v Gaze. Je jich méně, protože tolik lidí, kteří tuto práci dělali, je mrtvých, a tolik těch, kteří nebyli zabiti, svádí spolu se svými rodinami každodenní boj o přežití.



Z těch, kteří zůstali, několik mladých šíří své podrobné reportáže na sociálních sítích. Text pod příspěvkem na Instagramu od dvaadvacetileté novinářky Plestie Alaqadové, která má více než 4 miliony sledujících, zní:





"Dřív jsem vždycky nosila novinářskou vestu a helmu, ale v poslední době jsem je nosit přestala... V Gaze se necítím bezpečně, ať se děje, co se děje, ani když spím, ale hlavně když mám na sobě novinářskou vestu a helmu, necítím se bezpečně... Doufám, že tahle noční můra brzy skončí, doufám, že nepřijdeme o další novináře..."



Když reportér Salman al-Bašír během živého vysílání emotivně odhodil novinářskou vestu poté, co se dozvěděl, že jeho kolega Mohammad Abu Hatab byl zabit spolu s 11 členy své rodiny, vyslovil otřesnou pravdu. "Žádná ochrana, vůbec žádná mezinárodní ochrana, žádná imunita vůči čemukoli, tato ochranná výbava nás nechrání, ani ty přilby.... v přímém přenosu... čekáme, až na nás přijde řada, jeden po druhém."



Místní reportéři v jiných konfliktech po celém světě byli novinářskou obcí vyzdviženi. Například ukrajinští novináři byli za svou statečnost ve válce oceněni zvláštní Pulitzerovou cenou. To nejmenší, co mohou ti z nás nyní udělat, je přinést stejnou míru solidarity, pozornosti a vděčnosti novinářům v Gaze.



Ale solidarita může udělat jen tolik. Ti, kteří stále podávají zprávy z Gazy, vědí, proti čemu stojí. Vědí, že další z nich zemřou spolu se svými rodinami. A vědí, že jejich životy nebo životy jejich blízkých zachrání jen málo, pokud vůbec něco. Maališ.







