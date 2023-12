Rusko-ukrajinská válka: Biden a Zelenskij uspořádali tiskovou konferenci poté, co americký prezident oznámil další pomoc Ukrajině ve výši 200 milionů dolarů

13. 12. 2023

čas čtení 6 minut

- Biden řekl, že podepsal čerpání mimořádné pomoci ve výši 200 milionů dolarů



Biden, který Zelenskému řekl, aby neztrácel naději v boji proti Rusku, a prohlásil, že Kongres by měl poskytnout další pomoc, řekl novinářům, že právě podepsal "další čerpání 200 milionů dolarů ze zdrojů amerického ministerstva obrany pro Ukrajinu".



Zde je definice na webových stránkách amerického ministerstva zahraničí:



"Využití prezidentské pravomoci pro využití prostředků za účelem poskytnutí vojenské pomoci podle oddílu 506(a)(1) zákona o zahraniční pomoci (FAA) je cenným nástrojem zahraniční politiky USA v krizových situacích.



Umožňuje rychlé dodání obranných výrobků a služeb ze zásob ministerstva obrany do cizích zemí a mezinárodních organizací v reakci na nepředvídané mimořádné události. Taková pomoc může začít přicházet během několika dnů - nebo dokonce hodin - od schválení." Biden, který Zelenskému řekl, aby neztrácel naději v boji proti Rusku, a prohlásil, že Kongres by měl poskytnout další pomoc, řekl novinářům, že právě podepsal "další čerpání 200 milionů dolarů ze zdrojů amerického ministerstva obrany pro Ukrajinu".Zde je definice na webových stránkách amerického ministerstva zahraničí:"Využití prezidentské pravomoci pro využití prostředků za účelem poskytnutí vojenské pomoci podle oddílu 506(a)(1) zákona o zahraniční pomoci (FAA) je cenným nástrojem zahraniční politiky USA v krizových situacích.Umožňuje rychlé dodání obranných výrobků a služeb ze zásob ministerstva obrany do cizích zemí a mezinárodních organizací v reakci na nepředvídané mimořádné události. Taková pomoc může začít přicházet během několika dnů - nebo dokonce hodin - od schválení."



- Na tiskové konferenci Zelenskyj a Biden zopakovali své přesvědčení, že USA by měly schválit významný doplňkový balík pomoci Ukrajině ve válce s Ruskem, ale přiznali, že republikáni na Kapitolu tento proces brzdí, protože se snaží od Bidena a demokratů získat ústupky v oblasti imigrační politiky a zejména jižní hranice USA.



Americký prezident vyzdvihl chválu na adresu republikánů ze strany jednoho ruského televizního moderátora a řekl: "Pokud vás oslavují ruští propagandisté, možná je čas přehodnotit, co děláte. Historie ... bude soudit tvrdě."





- Ukrajinský reportér se ptá na NATO: co Zelenskyj očekává od washingtonského summitu v příštím roce, doufá v členství a podporuje ho Biden?



Zelenskyj: "Na tuto velmi složitou otázku odpovím velmi rychle. Jsme spojenci, ale nejsme členy NATO. Takže tuto velmi složitou otázku předám našemu velkému příteli, prezidentu Bidenovi."



Smích.



Biden: "NATO bude v budoucnosti na Ukrajině, o tom není pochyb... ale musí být splněny podmínky a právě teď chceme mít jistotu, že vyhrají válku."





- Zelenskyj důrazně odpovídá na otázku týkající se představy vzdání se území za účelem dosažení míru s Moskvou. Biden říká, že Ukrajina je suverénní a nezávislý stát a že odrazování od agrese zůstává cílem USA.



Oba jsou dotázáni, zda se domnívají, že druhé funkční období Donalda Trumpa by znamenalo konec nezávislé Ukrajiny. Biden říká, že existuje silná podpora Ukrajiny ze strany obou stran a malá menšina republikánů, kteří ji nepodporují, ale ti prý nemluví za svou stranu. Bylo by "hrozným signálem, kdybychom v této době odešli, říká ... takže odpověď bez zmínky o předmětu otázky, Donaldu Trumpovi.



Dále se Bidena novináři na Izrael a Hamás, na to, kdy si USA pomyslí nebo snad řeknou, že Izraelci zašli ve své reakci na útoky ze 7. října dost daleko. Neříká kdy.



Zelenskyj řekl, že mluvil s demokraty i republikány a že mu nabídli plnohodnotnou podporu. "Uvidíme, ale doposud jsme vždy důvěřovali našemu strategickému partnerovi, Spojeným státům," dodává.





Od Mikea Johnsona, předsedy Sněmovny reprezentantů, a dalších republikánů v Kongresu Zelenskyj říká, že "dostal tento signál ... byli pozitivní, ale víme, že máme dva oddělené světy a konkrétní cíl.





* * *







- Ukrajinský prezident v úterý dopoledne vystoupil před členy Senátu na uzavřeném devadesátiminutovém jednání, po němž však hlavní republikáni zopakovali, že výměnou za podporu balíčku chtějí, aby došlo k omezení imigrace mezi USA a Mexikem.



Lindsey Graham, senátor za Jižní Karolínu, novinářům řekl, že Zelenskému řekl, že problém "s vámi nemá nic společného". Dodal: "Řekl jsem: 'Udělal jste všechno, co po vás kdokoli mohl chtít. Tohle není váš problém."



Graham dále obvinil Bílý dům z neschopnosti řešit problém jižní hranice a vyzval Joea Bidena, aby se osobně zapojil do jednání.



Republikáni v Senátu minulý týden zablokovali balík mimořádné pomoci určený především Ukrajině a Izraeli poté, co si konzervativci stěžovali na vyloučení změn v imigrační politice, které požadovali.



Zelenskyj se snažil uklidnit senátory, kteří se obávají, zda americká vojenská pomoc nebude promarněna kvůli korupci, Mike Rounds, republikán z Jižní Dakoty, řekl CNN, a že Ukrajina potřebuje více systémů protivzdušné obrany na podporu protiofenzivy.



Vysoce postavení demokraté vyjádřili zklamání. Chuck Schumer, předseda demokratů v Senátu, řekl: "Jediný člověk, který je nyní nejšťastnější z patové situace v Kongresu, je Vladimir Putin. Má radost z toho, že hraniční politika Donalda Trumpa sabotuje vojenskou pomoc Ukrajině."



- Agentura Associated Press přináší několik podrobností o čerpání 200 milionů dolarů americkým ministerstvem obrany, které Biden zmínil již dříve v Oválné pracovně:



Zhruba 200 milionů dolarů ve zbraních a vybavení bude odebráno ze zásob Pentagonu a zahrnuje další munici pro vysoce mobilní dělostřelecké raketové systémy (HIMARS), vysokorychlostní protiraketové střely, protipancéřové systémy, dělostřelecké náboje, rakety, demoliční munici, 4 miliony nábojů do ručních zbraní, generátory a další vybavení a náhradní díly, uvedl jeden z úředníků.



Včetně tohoto posledního balíku zbývá USA na zbraně, které mohou poskytnout ze zásob ministerstva, přibližně 4,4 miliardy dolarů.



- Odtajněná zpráva amerických zpravodajských služeb vyhodnotila, že válka na Ukrajině vedla k úmrtí nebo zranění 315 000 ruských vojáků, což je téměř 90 % personálu, který měl na začátku konfliktu, uvedl zdroj obeznámený se zpravodajskými informacemi.



Zpráva rovněž vyhodnotila, že ztráty Moskvy na personálu a obrněných vozidlech zpozdily její vojenskou modernizaci o 18 let, uvedl zdroj.



- Republikánské senátory Zelenského apely nedojaly



Republikánští senátoři odcházeli ze setkání s Volodymyrem Zelenským beze změny svého stanoviska, že pomoc Ukrajině musí být spojena s politikou ochrany amerických hranic, uvedla agentura Associated Press.



Senátor Markwayne Mullin řekl, že nouzové financování nezíská podporu republikánů, pokud nebude zahrnovat "skutečnou, smysluplnou reformu hranic".



Biden vyjádřil ochotu jednat s republikány v době, kdy počet překročení hranice mezi USA a Mexikem migranty dosáhl rekordních hodnot, ale demokraté z jeho vlastní strany se staví proti návrhům na zrychlené deportace a přísné azylové normy jako proti návratu k nepřátelství vůči migrantům z Trumpovy éry.



Podrobnosti v angličtině

Lindsey Graham, senátor za Jižní Karolínu, novinářům řekl, že Zelenskému řekl, že problém "s vámi nemá nic společného". Dodal: "Řekl jsem: 'Udělal jste všechno, co po vás kdokoli mohl chtít. Tohle není váš problém."Graham dále obvinil Bílý dům z neschopnosti řešit problém jižní hranice a vyzval Joea Bidena, aby se osobně zapojil do jednání.Republikáni v Senátu minulý týden zablokovali balík mimořádné pomoci určený především Ukrajině a Izraeli poté, co si konzervativci stěžovali na vyloučení změn v imigrační politice, které požadovali.Zelenskyj se snažil uklidnit senátory, kteří se obávají, zda americká vojenská pomoc nebude promarněna kvůli korupci, Mike Rounds, republikán z Jižní Dakoty, řekl CNN, a že Ukrajina potřebuje více systémů protivzdušné obrany na podporu protiofenzivy.Vysoce postavení demokraté vyjádřili zklamání. Chuck Schumer, předseda demokratů v Senátu, řekl: "Jediný člověk, který je nyní nejšťastnější z patové situace v Kongresu, je Vladimir Putin. Má radost z toho, že hraniční politika Donalda Trumpa sabotuje vojenskou pomoc Ukrajině."Zhruba 200 milionů dolarů ve zbraních a vybavení bude odebráno ze zásob Pentagonu a zahrnuje další munici pro vysoce mobilní dělostřelecké raketové systémy (HIMARS), vysokorychlostní protiraketové střely, protipancéřové systémy, dělostřelecké náboje, rakety, demoliční munici, 4 miliony nábojů do ručních zbraní, generátory a další vybavení a náhradní díly, uvedl jeden z úředníků.Včetně tohoto posledního balíku zbývá USA na zbraně, které mohou poskytnout ze zásob ministerstva, přibližně 4,4 miliardy dolarů.- Odtajněná zpráva amerických zpravodajských služeb vyhodnotila, že válka na Ukrajině vedla k úmrtí nebo zranění 315 000 ruských vojáků, což je téměř 90 % personálu, který měl na začátku konfliktu, uvedl zdroj obeznámený se zpravodajskými informacemi.Zpráva rovněž vyhodnotila, že ztráty Moskvy na personálu a obrněných vozidlech zpozdily její vojenskou modernizaci o 18 let, uvedl zdroj.Republikánští senátoři odcházeli ze setkání s Volodymyrem Zelenským beze změny svého stanoviska, že pomoc Ukrajině musí být spojena s politikou ochrany amerických hranic, uvedla agentura Associated Press.Senátor Markwayne Mullin řekl, že nouzové financování nezíská podporu republikánů, pokud nebude zahrnovat "skutečnou, smysluplnou reformu hranic".Biden vyjádřil ochotu jednat s republikány v době, kdy počet překročení hranice mezi USA a Mexikem migranty dosáhl rekordních hodnot, ale demokraté z jeho vlastní strany se staví proti návrhům na zrychlené deportace a přísné azylové normy jako proti návratu k nepřátelství vůči migrantům z Trumpovy éry.Podrobnosti v angličtině ZDE

0