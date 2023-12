Proč se New York Times ohledně izraelské rozvědky mýlí

15. 12. 2023

Izraelské obranné síly o plánu Hamásu věděly – a učinily logické rozhodnutí, píše Edward Luttwak. Izraelské obranné síly o plánu Hamásu věděly – a učinily logické rozhodnutí,

Zpravodajství o izraelské rozvědce v The New York Times ve zlé víře může překonat i tu nejjednodušší aritmetiku. Minulý měsíc se ve Washingtonu konalo celodenní shromáždění za Izrael, které zaplnilo nákupní centrum, přičemž policejní účast se odhadovala na 250 000 až 300 000 lidí. Na stránkách NYT se z toho však stalo shromáždění "desítek tisíc".

Pokud jde o nedávný útok Hamásu, NYT již informovaly, že Netanjahuova politika se zaměřila na Západní břeh Jordánu a Hamás zanedbávala. Skutečně se zdá, že NYT si vydržují Ronena Bergmana jako svého redaktora pro hloubkové "špatné izraelské" příběhy, a ten tvrdě pracuje na tom, aby dodal zboží. Vzhledem k tomu, že Bergman skutečně sloužil u Vojenské policie, nejméně prestižního sboru ozbrojených sil, tvrdil, že má zpravodajské zázemí, aby mohl psát o zpravodajských operacích. (Jednou napsal, že můj velmi postrádaný přítel Meir Dagan, pozdější šéf Mossadu, osobně škrtil zajaté teroristy v kravatě, když sloužil ve vojenské rozvědce – což bylo pro krátkorukého Dagana fyzicky nemožné.)

To poslední je pečlivě vykonstruované překroucení důvodu, proč byl Izrael 7. října zaskočen. S titulkem "Izrael znal útočný plán Hamásu před více než rokem" byl založen na základní mylné představě – že izraelská armáda je silou v aktivní službě, jako většina armád. Ale Izraelské obranné síly jsou radikálně odlišné: Jsou to síly soustředěné v záloze, jedny z pouhých tří na světě, spolu s finskou a švýcarskou armádou.

Místo toho, aby se skládala z aktivních sil, které jsou v provozu nepřetržitě, IDF se většinou skládá ze záložních jednotek. Když jsou záložníci mobilizováni k udržovacímu výcviku nebo k boji ve válce, jdou do svých specifických skladů roztroušených po celé zemi, aby si vyzvedli uniformy, výstroj a zbraně – vše od pistolí po tanky – než se přesunou do bojových jednotek připravených k akci.

To je důvod, proč má země s přibližně 7 miliony obyvatel více než 635 000 vojáků, letců a námořníků, když je plně mobilizována, ve srovnání s 2 miliony ve všech ozbrojených silách USA z přibližně 330 milionů obyvatel: To je poměr, který je více než desetinásobný. Systém záložníků, který byl založen v roce 1948, je klíčem k vojenské síle Izraele. Kromě toho, že umožňuje Izraelcům pracovat a vychovávat své rodiny, zatímco jsou stále připraveni bojovat, umožňuje také izraelským vojákům, kteří jsou ve službě, řádně se vycvičit při cvičení jednotek a větších manévrech, místo aby byli vázáni ke sledování hranic a držení předsunutých stanovišť.

Má to však jeden velký háček: K včasné mobilizaci rezervistů je zapotřebí včasné varování, a dokonce i s nejlepšími možnými zpravodajskými analytiky a všemi nejlepšími satelity, senzory a počítači není problém jen těžký... Je to nemožné. Kdyby analýza izraelských zpravodajských služeb nebo příchod kompletního válečného plánu prodaného podnikavým operativcem odhalily plán Hamásu na útok 7. října, Izraelci by vyslali mnohem silnější síly k ostraze perimetru Gazy. Místo osamoceného tanku Merkava, jehož zajetí desítkami bojovníků Hamásu bylo znovu a znovu ukazováno ve zpravodajských videích, by v této pozici byla rota 10 tanků, které by útočníky zmasakrovaly kulometnou palbou. Pokud jde o jednu mechanizovanou pěchotní rotu s méně než 100 vojáky, která střežila kritickou pozici plotu, existoval by prapor nebo dokonce dva, které by útočníky rozdrtily.

Pak by ovšem pozorovatelé Hamásu viděli izraelské jednotky připravené je porazit – a útok by úplně odvolali. A je to ještě horší: Jakmile je přijato varování před útokem a jsou vyslány posily, aby nepřítel odvolal svůj plánovaný útok, zpravodajské zdroje, které to správně pochopily, budou zdiskreditovány jako falešné poplachy, zatímco zpravodajští důstojníci, kteří nedbali signálů, budou ti, kterým příště budou všichni naslouchat.

Téměř přesně 50 let před nedávnou invazí Hamásu tak ofenzíva prezidenta Anvara Sadata přes Suezský průplav zastihla Izraelce s pouhými 411 vojáky, kteří drželi frontové pevnosti. V první den Jomkipurské války na ně zaútočila první vlna 20 000 egyptských vojáků, za níž následovalo desetkrát tolik. Proč byli Izraelci překvapeni? Protože se jim to o několik měsíců dříve povedlo a povolali záložníky z práce a od rodin, aby se chopili zbraní a šli na frontu, což přesvědčilo Egypťany, aby odvolali svůj počáteční útok.

To je důvod, proč když byl před více než rokem odhalen kompletní válečný plán Hamásu, který identifikoval každý cíl, který měl být ve skutečnosti napaden 7. října ("rave" byl dodatek na poslední chvíli), nedošlo k žádnému poplachu ani mobilizaci. Hamás vždy fantazíroval o masových útocích, ale pak se omezil na odpálení svých raket, které by Izrael mohl spolehlivě zničit.

Během půlstoletí mezi selháním zpravodajských služeb v říjnu 1973 a říjnu 2023 fungoval systém tak dobře, že Izrael mohl vyhrávat své války a zároveň umožňovat Izraelcům pokračovat ve svých životech a budovat svou zemi. Izrael, který začínal v roce 1949 s příjmem na hlavu hluboko pod evropským průměrem, je dnes na 13. místě na světě. Jednou za 50 let systém selže – ale alternativa mobilizace v reakci na každou možnou hrozbu by byla mnohem horší.

Zdroj v angličtině: ZDE

