Biden varoval Netanjahua, že brutální útoky Izraele na Gazu odcizují spojence

12. 12. 2023

V náznaku možné změny tónu Bílého domu vyzval Biden Netanjahua, aby se zbavil ultrapravicových ministrů





Joe Biden v úterý uvedl, že varoval Benjamina Netanjahua, že nevybíravé bombardování Gazy ze strany Izraele začíná odcizovat Evropu a zbytek mezinárodního společenství.



Ve svém projevu na shromáždění na podporu kampaně pro znovuzvolení v roce 2024 ve Washingtonu americký prezident zvýšil tlak na Izrael v souvislosti s případnou dohodou po ukončení válečných operací. Řekl, že Izraelci "nemohou říci ne" palestinskému státu, a vyzval Netanjahua, aby neopakoval chyby, kterých se USA dopustily po 11. září 2001.

Konkrétně se odvolával na vleklou americkou válku v Afghánistánu a řekl: "Neexistuje důvod, proč jsme udělali tolik věcí, které jsme udělali."



Zatímco Izrael se může v otázce bezpečnosti spoléhat na USA, Biden varoval, že aliance mezinárodní podpory, která vznikla po útoku Hamásu 7. října, je nyní v ohrožení.





Izrael "má Evropskou unii, má Evropu, má podporu většiny světa, ale nevybíravým bombardováním, ke kterému dochází, začíná tuto podporu ztrácet".

Izraelský vůdce řekl, že doufá, že "zde dosáhneme dohody", ale slíbil, že nebude "opakovat chybu z Osla", čímž měl na mysli mírové dohody podepsané v roce 1993 ve Spojených státech.

Bidenova ostrá slova na Netanjahuovu adresu přišla v době, kdy sám americký prezident čelí rostoucí kritice za svůj postoj k izraelskému útoku, a to jak ze strany veřejného mínění, tak i uvnitř vlastní Demokratické strany. Nedávný průzkum CBS News ukázal, že pouze 20 % Američanů si myslí, že jeho přístup spíše povede k mírovému řešení konfliktu, zatímco 38 % demokratů - oproti 28 % minulý měsíc podstatně více - se domnívá, že Biden projevil příliš velkou podporu Izraeli.







Měl také několik ostrých slov pro Netanjahuovu vládu, kterou označil za "nejkonzervativnější" v historii země. Biden zdůraznil, že Netanjahu musí "tuto vládu změnit", přičemž poukázal na Itama Ben-Gvira, krajně pravicového ministra národní bezpečnosti, který se staví proti budoucímu dvoustátnímu řešení."Palestinskému státu nemůžete říci ne", "to bude těžké", řekl Biden.Jeho výroky odrážejí rostoucí rozpory ohledně toho, co se stane po válce: V Izraeli se setkaly s chladným přijetím americké výzvy k předání Gazy reformované palestinské samosprávě.Po úterním telefonátu s Bidenem Netanjahu uvedl, že mezi spojenci panují "neshody" ohledně "dne po Hamásu".Bidenovy výroky přišly v době, kdy se stupňuje tlak ostatních západních vlád usilujících o přerušení brutálních a trvalých izraelských útoků, které pokračovaly i v noci. Vlády Austrálie, Kanady a Nového Zélandu v úterý vydaly společné prohlášení, v němž vyzvaly k obnovení přestávky v bojích, která by umožnila "bezpečný a neomezený přístup humanitární pomoci" ke všem palestinským civilistům a propuštění všech zbývajících rukojmích.V úterý se v New Yorku mělo sejít 193členné Valné shromáždění OSN, aby hlasovalo o nezávazné rezoluci požadující okamžité humanitární příměří. Podobná rezoluce, kterou v pátek předložil Radě bezpečnosti OSN generální tajemník OSN António Guterres, neuspěla poté, co USA proti ní uplatnily právo veta.Bidenovo varování pro Netanjahua naznačilo, že by se mohla objevit trhlina v jeho dříve pevné podpoře Izraele v souvislosti s jeho brutální vojenskou reakcí na útok Hamásu ze 7. října, při němž zahynulo 1 200 lidí, převážně civilistů. Dva měsíce vojenských operací uvnitř Gazy si podle ministerstva zdravotnictví v Gaze vyžádaly více než 18 000 mrtvých Palestinců a odhadem 50 000 zraněných.Tíživá otázka, jak dlouho bude izraelské bombardování Gazy pravděpodobně trvat, bude na pořadu dne, až Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan koncem tohoto týdne odcestuje do Jeruzaléma. Sullivan v úterý uvedl, že bude s izraelským válečným kabinetem diskutovat o harmonogramu vojenské kampaně."Téma, jak vidí harmonogram této války, bude určitě na programu mých jednání," řekl.