Rozhovor Britských listů 636. Stávka. Diskuse o ekonomice by se měly účastnit církve!

23. 11. 2023

čas čtení < 1 minuta





Stávka, která se koná v pondělí 27. listopadu,je podle historika a teologa Richarda Vlasáka docela zásadním předělem, protože se jí neúčastní jen dělníci, ale i střední vrstvy. Co je příčinou společenské nespokojenosti? O tom hovoří (s různými britskými příklady, kde taky rozložil neoliberalismus ekonomiku země) s Richardem Vlasákem Jan Čulík. Richard Vlasák argumentuje, že církve v České republice by měly hrát aktivní roli v diskusi o tom, co dělat pro sociální smír, především proto, že v nich jsou aktivní příslušníci všech společenských vrstev a navzájem spolu hovoří.



0