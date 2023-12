COP28: Jednání OSN o klimatu v ohrožení, z deklarace zmizela povinnost přestat využívat fosilní paliva

12. 12. 2023

čas čtení 5 minut



Jednání OSN o klimatu v Dubaji jsou ohrožena poté, co některé státy zuřivě reagovaly na návrh dohody o fosilních palivech, který označují za "slabý".



Z návrhu byla vypuštěna formulace obsažená v předchozím textu, která naznačovala, že fosilní paliva by mohla být "postupně vyřazena".



Všech 198 zemí na summitu musí souhlasit, jinak dohoda nebude uzavřena.



Spalování fosilních paliv lidmi způsobuje globální oteplování a ohrožuje životy milionů lidí, ale vlády se nikdy nedohodly, jak a kdy je přestat používat.



Zástupce Evropské unie označil návrh za "nepřijatelný" a uvedl, že blok by mohl od dohody odstoupit.

"Nemůžeme text přijmout," řekl Eamon Ryan, vyjednavač EU a irský ministr životního prostředí. Dodal však, že krach rozhovorů "není tím výsledkem, který svět potřebuje".



Politici, včetně zástupců zemí, které stojí v první linii boje proti změně klimatu, se sešli v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, aby diskutovali o narůstajícím problému v roce, který má být nejteplejším v historii.



Jednání dominovala otázka, co dělat s emisemi skleníkových plynů ze spalování ropy, uhlí a plynu.





Očekávání, že by kontroverzní předseda COP28 Sultán al-Džaber mohl dosáhnout silné dohody o fosilních palivech, byla malá, protože je zároveň generálním ředitelem ropného gigantu Adnoc v Abú Dabí.





Mnohé státy měly zřejmě pouhou hodinu na to, aby se s textem seznámily, než bylo svoláno zasedání všech vlád.





Skupina nejméně rozvinutých zemí uvedla, že text nemůže přijmout, a její předseda požádal: "Kde jsou ambice?"





Jednání mají oficiálně skončit v úterý, ale mohou se protáhnout, protože se státy budou dohadovat o konečné dohodě.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Země, které si přejí rychlý konec fosilních paliv, však nabyly optimismu, když se zdálo, že Džaber podporuje "postupné ukončení" fosilních paliv.Návrh textu zveřejněný v sobotu potvrdil, že jednou z možností výsledku jednání je "postupné ukončení používání fosilních paliv v souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými poznatky".Otázkou zůstává, kdy k tomu dojde a zda se bude spoléhat na použití drahé a experimentální technologie k ukládání oxidu uhličitého uvolněného při spalování fosilních paliv.V pondělí byl zveřejněn další návrh, z něhož byly zmínky o "postupném odstraňování" vypuštěny. Místo toho se v něm uvádí, že státy by měly "spravedlivě, řádně a rovnoměrně snížit spotřebu a produkci fosilních paliv".Ačkoli se jazykové změny mohou zdát malé, drobné rozdíly v dokumentech OSN mohou výrazně změnit to, k čemu jsou země povinny.Země, které jsou v první linii klimatických změn - tedy místa, kde stoupání hladiny moří již ničí domovy a bouře zabíjejí lidi - návrh dohody odsoudily."Nepodepíšeme svůj úmrtní list," uvedl zástupce Aliance malých ostrovních států a dodal, že nebude souhlasit s textem bez "silných závazků týkajících se postupného omezování fosilních paliv".Džaber, předseda COP28, uvedl, že text odráží jeho ambice, a označil jej za "obrovský krok vpřed".Mluvčí USA však uvedl, že část textu týkající se fosilních paliv "je třeba podstatně posílit".A Spojené království označilo návrh za "zklamání" a uvedlo, že "nejde dostatečně daleko". Mluvčí uvedl, že "pro splnění našich klimatických cílů musí dojít k postupnému ukončení používání fosilních paliv bez omezení".Saúdská Arábie, která údajně po celou dobu jednání blokovala důrazné formulace o postupném omezování fosilních paliv, na žádost o komentář nereagovala.A rozvojové země, které chtěly větší podporu při přechodu svých ekonomik od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie, pravděpodobně také podpoří dohodu, která klade menší důraz na rychlé ukončení těžby uhlí, ropy a plynu.Nejnovější text však obsahuje slib ztrojnásobit kapacitu obnovitelných zdrojů energie do roku 2030, což je závazek, který dříve během jednání podepsalo více než 100 zemí.Zdá se, že návrh nedosahuje standardu úspěchu, který dříve v pondělí stanovil generální tajemník OSN António Guterres.Ten uvedl, že rozhovory budou hodnoceny podle schopnosti států rozhodovat o budoucnosti uhlí, ropy a plynu.Setkání bude považováno za úspěšné pouze v případě, že na něm bude dosaženo "konsensu o potřebě postupného ukončení využívání fosilních paliv v souladu s časovým plánem 1,5 °C", uvedl.Státy slíbily, že udrží nárůst globální teploty pod 1,5C nad úrovní před průmyslovou revolucí.