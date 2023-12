Ukrajina: V Evropě se nacházíme v "démosthenovském okamžiku"

13. 12. 2023

čas čtení 2 minuty

Zvoní poplašné zvony. Zatímco ukrajinské síly bojují na frontové linii, nevybavené na dlouhou opotřebovávací válku, Rusko zvyšuje výrobu zbraní, Evropa zaostává za svým slibem dodávek munice a USA s blížícími se volbami vyhrožují, že ukončí svou vojenskou pomoc. Zvoní poplašné zvony. Zatímco ukrajinské síly bojují na frontové linii, nevybavené na dlouhou opotřebovávací válku, Rusko zvyšuje výrobu zbraní, Evropa zaostává za svým slibem dodávek munice a USA s blížícími se volbami vyhrožují, že ukončí svou vojenskou pomoc.

V této souvislosti se někteří domnívají, že nejrozumnější možností je donutit Ukrajinu k ústupkům a ukončit válku.

Dnes my, členové think-tanků, kteří se již mnoho let zabývají evropskou bezpečností, apelujeme na občany Evropy a jejich vedoucí představitele.

Opuštění Ukrajiny by Evropu učinilo strašlivě zranitelnou. Do Evropy roku 2021 bychom se nevrátili. Místo toho bychom upadli zpět do stavu permanentní nejistoty. Evropa by byla hluboce oslabena ztrátou ukrajinské bašty a ztrátou vzájemné důvěry mezi evropskými státy. A čelili bychom impériu povzbuzenému demonstrací, že se může posílit agresí. Byl by to návrat do Evropy 30. let.

Opuštění není nevyhnutelné. Evropa má ekonomické zdroje na to, aby se postavila Rusku. Nejnaléhavějším opatřením je koordinace rozsáhlé průmyslové mobilizace, která by Ukrajině dodala více zbraní a munice a nakonec překonala produkci Ruska.

Zejména EU ukázala, jak úspěšná může být, když spojí své zdroje prostřednictvím společného zadávání veřejných zakázek na očkovací látky proti COVIDu-19. V roce 2021 podepsala smlouvy v hodnotě 71 miliard eur, které zajistily až 4,6 miliardy dávek. Na tento příklad je třeba dnes navázat. Tímto způsobem Rusko a jeho podporovatelé pochopí, že EU má také trvalou sílu.

Pokud se nám nepodaří vyzbrojit dnes, budeme to muset udělat zítra, a pokud Rusko dosáhne svých cílů na Ukrajině, za podstatně obtížnějších a hrozivějších podmínek.

A ztratili bychom drahocenný čas.

Pokud se plně zavážeme zaručit Ukrajincům evropskou budoucnost, Rusko by se nám nevyrovnalo. Síla Ruska spočívá do značné míry v naší nerozhodnosti.

Starověký řečník Démosthenés ve svých projevech, známých jako "filipiky", vyzýval Athéňany, aby nezůstali pasivní tváří v tvář rozpínavosti makedonského krále Filipa II. Vyzval je, aby podpořili ty, kteří byli pod útokem Makedonců, a aby podepřeli svůj odpor tím, že vyrobí zbraně a zmobilizují celé Řecko.

Pro Démosthena bylo v sázce přežití Řecka ve svobodných a demokratických městech. Pro nás je v sázce stejně existenční riziko. Přežití svobodné a demokratické Evropy závisí na ukrajinském vítězství.

Zdroj v angličtině: ZDE

