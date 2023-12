Agentura Reuters hovořila s některými z rostoucího počtu dětí osiřelých v důsledku války v Gaze

12. 12. 2023

Desetiletá Razan Šabatová si hraje s panenkami na nemocničním lůžku v Gaze, kde sedí s nohou v sádře a jizvami na tváři, a neví, že její matka, otec a sourozenci byli zabiti při útoku, který ji zranil

Holčička je jedním z rostoucího počtu dětí v Gaze, které ve válce mezi Izraelem a Hamásem přišly o oba rodiče a v některých případech o celé rodiny a o které se starají vzdálení příbuzní, přátelé nebo dokonce cizí lidé.

Rajaa al-Jarou, která je provdaná za Razanina strýce a nyní se o holčičku stará v nemocnici mučedníků Al Aksá v Deir al-Balah v centrální části Gazy, uvedla:

Ta holčička neví, že přišla o rodinu, a my jsme za ni teď zodpovědní.

Razanina tvář se rozzářila širokým úsměvem, když si hrála se dvěma růžovými hadrovými panenkami.

Úsměv jí zmizel, když se jí zeptali, co jí v nemocnici nejvíc chybí.

Najednou zvážněla a posmutněla:

Chybí mi moje rodina. Stýská se mi po nich.

Operovali mi nohu, měla jsem ji zlomenou. A jak vidíte, na čele mám ránu a v lebce jsem prodělala čtyři operace, ale díky Bohu, jsem v pořádku a díky Bohu se mi daří lépe.

Lékař Younis al-Ajla, který se podílel na péči o Razan, řekl, že ji a mnoho dalších dětí přivezli do nemocnice samotnou.

James Elder, hlavní mluvčí Unicefu, agentury OSN pro děti, uvedl, že je těžké určit, kolik dětí v Gaze je nyní sirotky, a to kvůli velkému počtu zabitých lidí a zoufalým podmínkám na místě.

Řekl: "Je tolik, tolik dětí, které přišly o oba rodiče, ale co je horší, přišly o celé rodiny.

Setkal jsem se s dětmi, většinou v nemocnicích, protože byly zraněny, když byl zasažen jejich dům, přišly o matku a otce a prarodiče, tety a strýce, sourozence, o všechny.

Když je dítě posledním žijícím členem rodiny, máte skutečný problém.









- Nevládní organizace vyzývají vládu Spojeného království, aby zasáhla a zastavila prodej zbraní Izraeli





Čtyři lidskoprávní skupiny se obrátily dopisem na britského ministra zahraničí Davida Camerona, ministryni obchodu Kemi Badenochovou a ministra pro rozvoj Andrewa Mitchella a vyzvaly vládu, aby v reakci na válku v Gaze zastavila prodej zbraní do Izraele, a to před debatou, která se na toto téma uskuteční v londýnské Westminster Hall v úterý odpoledne.





Skupiny - Amnesty International, Kampaň proti obchodu se zbraněmi, Human Rights Watch, War on Want - tvrdí, že existuje "jasné a převažující riziko", že "vojenské vybavení licencované Spojeným královstvím by mohlo být použito ke spáchání nebo usnadnění závažného porušení mezinárodního práva, včetně nezákonných útoků, které se mohou rovnat válečným zločinům".





V korespondenci tvrdí, že izraelské síly provádějí "nezákonné a zjevně nezákonné útoky" na zdravotnická zařízení, obytné budovy, vodovodní a elektrické sítě, školy a uprchlická zařízení pro vysídlené osoby - a obviňují Izrael z blokování přístupu humanitární pomoci k civilistům v pásmu.





Britská kritéria pro udělování licencí na vývoz zbraní uvádějí, že Spojené království by nemělo udělit vývozní licenci, pokud existuje jasné riziko, že by zbraně mohly být použity k závažnému porušení mezinárodního humanitárního práva, což je ustanovení, které bylo v minulosti použito ke zpochybnění (ale nakonec ne k zastavení) prodeje zbraní do Saúdské Arábie.





Britští výrobci dodali od roku 2015 zbraně v hodnotě nejméně 474 milionů liber a poskytují 15 % komponentů do stíhačky F-35, která se používá k bombardování cílů v Gaze - a dalších 25 bylo objednáno u hlavního dodavatele Lockheed Martin v červenci. Jeden z ministrů však 28. listopadu uvedl, že od 7. října, kdy začala válka mezi Izraelem a Gazou, Spojené království neschválilo žádný prodej zbraní.





Izrael tvrdí, že jeho intenzivní bombardovací kampaň v Gaze je oprávněná, protože bojovníci Hamásu operují z civilních oblastí nebo v jejich těsné blízkosti v přelidněném pásmu, kde žije 2,3 milionu lidí.









- Novinářům se podařilo hovořit s příbuznými palestinských dětí, které byly přes noc zabity izraelskými nálety na jihu Gazy.





Agentura Associated Press hovořila s Islámem Harbem, který uvedl, že jeho tři děti byly mezi těmi, které přes noc zahynuly. Uvedl, že sdílel rodinný dům s devíti vysídlenými osobami, když izraelský nálet srovnal se zemí čtyři obytné budovy v Rafáhu.





"Moje dvojčata Maria a Joud byla zabita a můj malý syn Ammar také," řekl.





Guardian viděl snímky truchlícího Harba, jak objímá mrtvá těla svých dětí.





Agentura Reuters hovořila s Um Zeyadem al-Dbarím. Její vnuk Idres al-Dbari byl se svou vysídlenou rodinou ve stanu v Rafáhu na jihu Gazy, když ho a jeho matku Wafaa v noci zabil izraelský nálet. Idres, zabalený do bílého rubáše a světle modré deky s puntíky, se narodil před měsícem během války.







"Chlapec se narodil na začátku války, na začátku, narodil se před měsícem a kousek," řekla a hlas měla vysoký od pláče.

Idresovo tělo bylo položeno na tělo jeho matky, na jejímž rubáši byl nápis "Zemřelá Wafaa al-Dbari" a datum její smrti, 12. prosince.



- Útoky jemenských Hútíů na obchodní lodě představují strategickou hrozbu pro globální námořní trasy a námořní dopravu do Izraele, ačkoli nedošlo k žádnému přímému dopadu na přístavní činnost, uvedl v úterý izraelský přístav Ašdod.

"Zdůrazňujeme, že děláme vše pro to, abychom jednali v plném rozsahu a zachovali otevřené brány do Izraele navzdory výzvám války," uvedl přístav podle agentury Reuters v prohlášení.

Ašdod na jihu a Haifa na severu jsou největšími přístavy v zemi.

Menší přístav Aškelon, který je Gaze nejblíže, je kvůli válce prozatím uzavřen.

Samostatnou zprávou je, že chemický tanker STRINDA, který byl napaden u jemenských břehů, byl předběžně nominován nájemci na náklad z izraelského přístavu Ašdod v lednu 2024.

- Izraelská armáda potvrdila, že v úterý střílela z bezpilotních letounů a zabila blíže neurčený počet Palestinců, kteří podle ní byli spatřeni, jak házejí výbušná zařízení a střílejí na její jednotky.

Její jednotky operovaly "s cílem odhalit výbušná zařízení nastražená pod silnicemi, aby mohly zaútočit na bezpečnostní síly". Našly zbraně, munici a výbušná zařízení, demontovaly zařízení na výrobu bomb a lokalizovaly tunely a pozorovací řídicí místnost, uvedla armáda v prohlášení.

Čtyři Palestinci byli v úterý zabiti při útoku bezpilotního letounu během izraelského náletu na okupované město Jenin na Západním břehu Jordánu a jeho uprchlický tábor, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví a palestinská oficiální tisková agentura WAFA.

Jedna další osoba byla při útoku na čtvrť Al-Sibat ve městě Dženin zraněna, uvedla WAFA.



- "Izraelské okupační síly vtrhly do nemocnice Kamal Adwan poté, co ji několik dní obléhaly a bombardovaly," uvedl mluvčí ministerstva Ašraf al-Kudra a obvinil vojáky, že na nádvoří nemocnice obklíčili muže včetně zdravotnického personálu.

Izraelská armáda se k tomu bezprostředně nevyjádřila.

Na Telegramu al-Kudra uvedl: "Vyzýváme OSN, Světovou zdravotnickou organizaci a Mezinárodní výbor Červeného kříže, aby okamžitě jednaly a zachránily životy lidí v nemocnici."

Hani Mahmoud, který pro Al-Džazíru připravil reportáž z Rafáhu, k incidentu uvedl následující:

Tanky se tlačily hlouběji k bráně a celé zařízení je pod těžkým bombardováním. Od zdroje na místě máme potvrzené zprávy, že někteří ze zdravotnického personálu uvnitř nemocnice byli postřeleni a zabiti uvnitř nemocnice. Z reproduktorů se ozývají výzvy, aby všichni starší 15 let vyšli z budovy s rukama nad hlavou.

- Módní značka Zara uvedla, že lituje "nedorozumění" kvůli reklamní kampani se sochami zahalenými do bílé barvy, která vyvolala výzvy k bojkotu ze strany některých propalestinských aktivistů, a obrázky odstranila.

Lidé zanechali na účtu Zary na Instagramu desítky tisíc stížností na tuto kampaň, podle nichž obrázky připomínaly fotografie mrtvol v bílých rubáších v Gaze.

Zara uvedla, že kampaň, na níž se objevily i figuríny s chybějícími končetinami, byla vymyšlena v červenci a nafocena v září, tedy ještě před vypuknutím konfliktu v říjnu, a měla ukazovat nedokončené sochy v sochařském ateliéru.

"Bohužel se někteří zákazníci cítili těmito snímky, které byly nyní odstraněny, uraženi a viděli v nich něco, co zdaleka neodpovídalo záměru při jejich vytváření," uvedla podle agentury Reuters Zara v příspěvku na Instagramu.

"Zara lituje tohoto nedorozumění a znovu potvrzujeme, že máme vůči všem hluboký respekt," dodala Zara.

- Spojené státy varovaly húthijské povstalce, že mírový plán pro Jemen, který byl dojednán se Saúdskou Arábií a předán mírovému vyslanci OSN, selže, pokud budou pokračovat útoky na obchodní lodní dopravu u pobřeží Jemenu, píše diplomatický redaktor deníku Guardian Patrick Wintour.

Francouzské ministerstvo obrany v úterý uvedlo, že francouzská fregata Languedoc v pondělí večer při komplexním leteckém útoku pocházejícím z Jemenu zachytila a zničila dron, který ohrožoval norský ropný tanker Strinda.

Útok způsobil požár na palubě tankeru, který plul pod norskou vlajkou, uvedlo ministerstvo.

K útoku na loď, která plula z Malajsie do Indie, se přihlásili Hútíové. Žádné oběti na životech nebyly hlášeny.

Předpokládá se, že byly vypáleny dvě rakety, jedna z přístavu Hodeidah a druhá z Hubanu, východně od Taizu.

V rámci solidarity s Palestinci, na které Izrael útočí v Gaze, využívají Hútíové své kontroly nad západním pobřežím Jemenu včetně přístavů, jako je Hodeidah, k útokům na lodní dopravu, kterou považují za spojenou s Izraelem.

Spojené státy se urychleně snaží zorganizovat větší námořní ochranné síly se sídlem v Bahrajnu, aby zabránily zablokování nejrušnějších námořních tras na světě, a tím ochromení světové ekonomiky.



Zdroj v angličtině ZDE

