V Británii sílí zuřivost proti novým vízovým předpisům, podle nichž se budou smět zamilovat do cizince jen bohatí

11. 12. 2023

Rodiny se obávají, že návrhy Jamese Cleverlyho, které více než zdvojnásobují hranici příjmů, kterou člověk musí mít, asi mohl do Británie přivézt zahraničního manžela či manželku, povedou manželské partnery k rozchodu a vyhnanství



Roste hněv kvůli vládním plánům "lásky jen pro bohaté", které donutí tisíce britských rodin rozhodnout se, zda se rozejdou, nebo odejdou do exilu.

Ministr vnitra James Cleverly minulý týden oznámil, že britský občan, který bude chtít sponzorovat svého zahraničního manžela/manželku, aby s ním žil/a ve Spojeném království, bude muset vydělávat nejméně 38 700 liber ročně (90 000 Kč měsíčně) , aby měl nárok na rodinné vízum pro manželského partnera.



Podle zpráv z vlády se očekává, že tyto změny sníží počet rodinných víz asi o 10 000. Tito lidé se tak přidají k tisícům "rodin na Skypu", které již byly rozděleny podle předchozích předpisů, kdy britský partner musel vydělávat 18 600 liber, aby získal oprávnění přivézt si do Británie manžela či manželku.



Skupina aktivistů Reunite Families UK (Slučujme rodiny) uvedla, že se k ní minulý týden připojily stovky lidí poté, co bylo oznámeno, že jen asi čtvrtina Britů bude vydělávat dost na to, aby mohla sponzorovat svého manžela či manželku.



"Všichni mají pocit, že je vláda trvdě podrazila" řekla Jane Yilmazová, spoluzakladatelka skupiny. "Tuto bombu shodili těsně před Vánocemi a pro naše rodiny je to zničující.



"Máme lidi, kteří se rozešli, protože nedosáhli na hranici 18 600 liber. Není možné, aby tyto rodiny na dosáhly na nový finanční cíl," řekla Yilmazová. "A máme spoustu členů, kteří jsou v exilu a kteří vždy žili v naději, že se budou moci vrátit do své země. Vláda se ohání rodinnými hodnotami a tím, jak je rodinná jednotka důležitá, a pak udělá tohle."



Andreea Dumitracheová, spoluvýkonná ředitelka organizace the3million, která zastupuje občany EU ve Spojeném království, uvedla, že toto zvýšení finančního limitu je "zjevným útokem na rodiny v celé zemi" a že by ho ministři měli zrušit. "Naši britští přátelé žijící v EU budou mít problém vrátit se do Spojeného království a mnozí z nich si budou muset vybrat mezi vlastní rodinou v zahraničí a rodičem, který potřebuje péči ve Spojeném království."



Obavy vyjádřili i konzervativní komentátoři a politici, včetně lorda Barwella, bývalého šéfa štábu Theresy Mayové, který řekl, že je "morálně špatné a nekonzervativní říkat, že jen ti nejbohatší se mohou zamilovat, vzít si někoho a pak si ho přivést do Spojeného království".



Zástupce šéfredaktora webu Conservative Home Henry Hill ve svém článku uvedl, že částka 38 700 liber "potenciálně znemožňuje strašnému množství Britů uzavřít sňatek s cizincem". "Je těžké si představit, že by to někdy byla priorita," dodal.



Hayley Cartagena se se svým partnerem Elvinem seznámila v roce 2015, když pracovali na výletní lodi. Následující rok otěhotněla, a tak se vzdala života na moři a přestěhovala se zpět do Tyneside. Elvin z Hondurasu měl šestiměsíční návštěvnické vízum, takže musel opustit Spojené království měsíc před narozením jejich syna Benjamina a pokračoval v práci na výletních lodích, dokud Hayley nesehnala práci, která by vydělávala dost na to, aby ho mohla sponzorovat. Nakonec získali rodinné vízum v roce 2022.



"Všechno šlo skvěle, a pak na nás hodili tuhle bombu," řekla Hayley. "Šest let jsme bojovali, abychom ho sem dostali. Teď pracuje sedm dní v týdnu v továrně, dělá přesčasy, abychom měli vždycky peníze na další vízum.



"Dívám se na parlament a říkám si: 'polovina z vás pochází z přistěhovalců a někteří z vás jsou manželé cizinců'. Ale takové peníze pro vás nic neznamenají. Žiji na severovýchodě - nejsme zrovna oblast s vysokými příjmy. I ti na jihu v Londýně budou panikařit."



Benjaminovi, kterému je nyní šest let a je autista, chyběly roky s otcem. "Museli jsme ho vzít do továrny, abychom mu ukázali, kde tatínek pracuje," řekla Hayley. "Aby si to mohl představit - měl úzkost, protože se bál, že tatínek zase zmizí."



Hayley, stejně jako ostatní Britové ohrožení vyhoštěním, je obzvláště znepokojena vládními návrhy, že lidé, kteří již ve Spojeném království pobývají, budou muset při obnovování svých víz splnit vyšší finanční práh.



"Pokud je to pravda, bylo by to docela překvapivé, protože obvykle vláda neuplatňuje změny pravidel zpětně na lidi, kteří už tu jsou," řekl Ben Brindle, výzkumník z Migration Observatory na Oxfordské univerzitě.



Ryan LaBorde je jedním z těch, kteří doufají, že má Brindle pravdu. Tento Američan se druhým rokem připravuje na povolání zdravoka pro duševně nemocné a příští rok se chystal získat povolení k pobytu na dobu neurčitou. Do Spojeného království přišel v roce 2018, aby jeho manželka, kterou si vzal před čtrnácti lety, mohla být blíže svým rodičům ve Walesu.





Přesto místo toho, aby se těšil, že pomůže britskému zdravotnictví řešit krizi v oblasti duševního zdraví (každé páté místo v oblasti duševního zdraví je neobsazené) - strávil od Cleverlyho oznámení bezesné noci. "Prostě nevím, co se bude dít," řekl. "Možná si budu balit kufry."





S větším předstihem by si mohl najít další práci na směny ve zdravotnictví, ale protože musí předložit výplatní pásky za šest měsíců, obává se, že lhůta již uplynula.



"Zapustili jsme tu kořeny. Moje žena má opravdu dobře rozjetou kariéru. Miluji ošetřovatelství. Všechno vypadalo dobře."



Jessica Masonová, učitelka jazyků z Newcastlu, byla se svými dvěma dětmi téměř rok odloučena od svého srílanského manžela Sanase Sahiba. "Deset měsíců jsem byla fakticky samoživitelkou, zatímco můj manžel zůstal na Srí Lance," řekla. "Nutíte rodiče samoživitele, aby zůstali na dávkách. Je to strašný nárůst."



Mluvčí ministerstva vnitra uvedl: "Dlouhodobě se řídíme zásadou, že každý, kdo si do Spojeného království přivede manžela, musí být schopen je finančně zajistit. Požadavek minimálního příjmu zajišťuje, aby rodiny byly soběstačné a nespoléhaly se na veřejné prostředky, a aby se mohly integrovat, pokud se chtějí plně zapojit do britského života."



Lidé s rodinnými vízy nesmějí žádat o britské sociální dávky, s výjimkou těch, které jim vznikly na základě příspěvků na národní pojištění.







