Izrael chce zabít příšeru odvedle, ale tímhle masivním bombardováním ji posiluje

9. 12. 2023

čas čtení 6 minut



Kdy to skončí? Někteří si tuto otázku kladou v zoufalství a přejí si, aby skončily obrázky rozdrcených budov a zničených životů, sled bezútěšných obrazů, které z Gazy přicházejí každý den, píše Jonathan Freedland.

Proč boje pokračují i nyní, více než dva měsíce po masakru 1 200 Izraelců, který Hamás spáchal 7. října?

Proč boje pokračují i nyní, více než dva měsíce po masakru 1 200 Izraelců, který Hamás spáchal 7. října?





Při hledání odpovědi by bylo vhodné začít v oblasti, která patří k nejbolestivějším. Již mnoho týdnů vyzývají izraelští aktivisté OSN a další subjekty, aby věnovaly pozornost nyní již rozsáhle zdokumentovaným důkazům o sexuálním násilí, kterého se 7. října dopustili muži Hamásu. Těla mrtvých izraelských žen a dívek vyprávěla jasný, konzistentní a otřesný příběh, nyní doplněný o svědectví těch, kteří tyto události prožili.





Hovořil jsem s ředitelem Asociace krizových center pro znásilněné v Izraeli, který potvrdil, že organizace má informace o tom, že existují svědci i přeživší sexuálního násilí ze 7. října. Podrobnosti, jsou příliš otřesné, než abychom je zde opakovali: stačí říci, že jde o zběsilé sexuální mučení a mrzačení, z něhož se svírá duše.

To jde ruku v ruce s přesvědčením uvnitř Izraele, že před dvěma měsíci byla překročena řada morálních červených linií.. Tento pocit se soustřeďuje méně na počty zabitých než na způsob jejich zabíjení: sadismus a krutost, mučení dětí a starých lidí a znásilňování žen a mladých dívek.

Nemusíte sdílet žádné z těchto názorů, nebo s nimi dokonce sympatizovat - ale musíte je pochopit, pokud chcete porozumět této válce. To, co Izraelci vnímají jako nedostatek porozumění a empatie ve světě, totiž tyto pocity ještě posílilo.



Vyvrácení této myšlenky by vyžadovalo, aby Izrael nabídl Palestincům naději: politický horizont, který by zahrnoval možnost případné státnosti a ukončení okupace. A to by znamenalo vést zcela jinou válku, která by Palestincům naznačila, že Izrael nebojuje s nimi jako s lidmi, ale pouze s Hamásem. Už žádné 900kg bomby srovnávající se zemí celé čtvrti a plošná dělostřelecká palba, ale spíše malé týmy pěchoty postupující rychle, ulici po ulici, dokonce dům od domu - následované podpůrnými jednotkami, "humanitární vlnou" přinášející jídlo, vodu a léky a obnovující dodávky elektřiny. Takový přístup by mohl znamenat riziko většího počtu izraelských obětí, ale pomalu, říká bývalý velitel, by Izrael tak rozptýlil přesvědčení, že je nesmiřitelným nepřítelem - a na takovém přesvědčení záleží.

Možná už je pozdě - a takový přístup by jistě vyžadoval nové izraelské vedení -, ale tento názor by Izrael měl slyšet. Chápe bolest, znásilnění, které země utrpěla 7. října, soucítí s jejím lidem, a přesto se obává, že Izrael svými činy nezabíjí monstrum, které ho onoho dne terorizovalo - naopak ho živí.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

495

To je jeden z důvodů, proč Izrael stále bojuje s Hamásem a proč Hamás stále odpaluje rakety na Tel Aviv. Minulý týden skončila série průběžných příměří. Obě strany se vzájemně obviňují, ale Izrael trvá na tom, že Hamás odmítl splnit slib propuštění deseti izraelských rukojmích - žen. Jak americká, tak izraelská vláda mají podezření, že jedním z faktorů tohoto odmítnutí je obava Hamásu, že ženy budou svědčit o sexuálním týrání ze strany svých věznitelů. Předpokládá se, že Hamás se obává ztráty tváře v očích části muslimského a arabského veřejného mínění, které je sice připraveno schvalovat ozbrojené akce proti Izraelcům, ale sexuální brutalitu by odsoudilo.To do značné míry vysvětluje, proč v Izraeli existuje shoda zprava doleva za deklarovaným cílem této války, totiž porážkou, ne-li likvidací Hamásu jako bojové síly schopné vládnout v Gaze: Izraelci potřebují, aby bylo monstrum ze sousedství zabito.Ústřední roli sexuálního násilí v tom všem bychom neměli podceňovat. Jak mi tento týden v e-mailu napsal jeden významný izraelský historik: "7. října byl Izrael znásilněn a ponížen; masové znásilňování žen (a některých mužů) bylo výstižným mikrokosmem. To je něco, co se mimo Izrael prostě nedá pochopit". Tento pocit znásilnění a ponížení živí vztek, který pociťují zejména nejvyšší představitelé IDF a izraelské zpravodajské služby, tedy ti, kteří ignorovali varovná znamení a umožnili, aby se 7. říjen stal. Tito velitelé cítí potřebu kompenzovat, dokonce odčinit své selhání. "Nemyslím si, že by Netanjahu mohl zastavit IDF, i kdyby chtěl."A přesto musí být možné soucítit s touhou Izraele, s jeho potřebou zbavit se monstra z Hamásu, které je vedle, a zároveň mu radit, že se v Gaze vydává špatnou cestou. Nejvíce mě tento týden zaujal rozhovor s bývalým vysoce postaveným představitelem americké armády. Ten se domnívá, že Izrael musí uvažovat nejen takticky - zasáhnout monstrum -, ale také strategicky a řešit podmínky, v nichž se monstrum zrodilo. Podle jeho názoru je důležité řešit také širší "narativ odporu", jehož je Hamás, stejně jako Hizballáh, projevem. Aby byl Izrael skutečně v bezpečí, musí podle něj porazit tento narativ a myšlenku, která je jeho jádrem: totiž že mezi Izraelem a palestinským lidem nikdy nemůže být mír.