Válka Izrael-Gaza: V "katastrofální" humanitární situaci v pásmu Gazy agentura OSN pro humanitární pomoc kritizuje svou neschopnost distribuovat pomoc Palestincům dál než do pohraničního města Rafáh

10. 12. 2023

čas čtení 10 minut

- UNRWA hlásí "velké snížení" počtu nákladních aut s pomocí a litrů paliva, které je nezbytné pro nákladní auta, zařízení na odsolování vody a generátory elektřiny



UNRWA: "Byli jsme schopni distribuovat potraviny pouze ve velmi malé části jižní Gazy"



Mluvčí UNRWA Tamara Alrifaiová v rozhovoru pro BBC uvedla, že agentura OSN pro palestinské uprchlíky byla schopna distribuovat pomoc pouze ve velmi malé části jižní Gazy.



Alrifaiová řekla: "V posledních dnech jsme zaznamenali velké snížení počtu přijíždějících nákladních automobilů a množství litrů paliva, které je nezbytné pro nákladní automobily a pro odsolovací zařízení a také pro generátory elektřiny... V posledních dnech jsme zaznamenali velké snížení počtu přijíždějících nákladních automobilů a množství litrů paliva, které je nezbytné pro nákladní automobily a pro odsolovací zařízení.



- Po celém světě se v sobotu konaly velké propalestinské protesty při nichž desetitisíce demonstrantů požadovaly příměří v Gaze, kde izraelské síly za poslední dva měsíce zabily přes 17 700 Palestinců, z toho přes 7 100 dětí



- Administrativa Joea Bidena využila mimořádné pravomoci k prodeji přibližně 14 000 tankových granátů Izraeli bez posouzení Kongresem



Administrativa Joea Bidena využila nouzového zmocnění k prodeji přibližně 14 000 tankových granátů Izraeli bez přezkoumání Kongresem.



Ministerstvo zahraničí v pátek využilo nouzové prohlášení podle zákona o kontrole vývozu zbraní a dodalo do Izraele tankové náboje v hodnotě 106,5 milionu dolarů, uvedl Pentagon ve svém prohlášení.



Náboje jsou součástí většího prodeje, o němž v pátek poprvé informovala agentura Reuters a který Bidenova administrativa žádá americký Kongres o schválení. Větší balík má hodnotu více než 500 milionů dolarů a zahrnuje 45 000 nábojů pro izraelské tanky Merkava, které jsou pravidelně nasazovány při ofenzivě v Gaze, při níž zahynuly tisíce civilistů.



S tím, jak se válka zintenzivnila, se pod větší kontrolu dostalo i to, jak a kde přesně jsou americké zbraně v konfliktu používány, přestože američtí představitelé tvrdí, že nemají v úmyslu vojenskou pomoc Izraeli podmiňovat nebo uvažovat o tom, že by část z ní odepřeli.



Obhájci práv vyjádřili nad tímto prodejem znepokojení s tím, že není v souladu se snahou Washingtonu tlačit na Izrael, aby minimalizoval civilní oběti.



Představitel ministerstva zahraničí v sobotu uvedl, že Washington má i nadále jasno v tom, že izraelská vláda musí dodržovat mezinárodní humanitární právo a podniknout všechny možné kroky, aby nedocházelo k poškozování civilistů.



- Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotním projevu řekl, že spravedlivější svět je možný, "ale ne s Amerikou, protože USA stojí na straně Izraele", píše agentura AP.



Erdogan využil svůj projev o lidských právech k tomu, aby obvinil Západ z "barbarství" kvůli jeho postoji k válce mezi Izraelem a Hamásem a údajnému tolerování islamofobie.



"Izrael provádí zvěrstva a masakry, za které se bude stydět celé lidstvo," řekl Erdogan v zaplněném sále v Istanbulu den před 75. výročím Všeobecné deklarace lidských práv.



"V Gaze se vraždí všechny hodnoty týkající se lidskosti. Tváří v tvář takové brutalitě mezinárodní instituce a organizace pro lidská práva nepodnikají žádné konkrétní kroky, aby tomuto porušování zabránily."



Deklarace lidských práv, vyhlášená Valným shromážděním OSN v Paříži 10. prosince 1948, zakotvuje standard lidských práv a svobod pro všechny lidi.



"Od této chvíle si lidstvo nebude myslet, že USA podporují Všeobecnou deklaraci lidských práv," řekl Erdogan.



Podle něj islamofobie a xenofobie "pohlcují západní společnosti jako jedovatý břečťan" a jsou největší hrozbou pro lidská práva. Jásajícímu publiku řekl, že jedinou hodnotou, "které se Západ drží, je jeho barbarství. Tento příklad barbarství Západu jsme viděli na všech těch nešťastných událostech, které buď podporoval, nebo je sám spáchal."







Dodalo, že všechny "lodě napojené na Izrael nebo ty, které budou přepravovat zboží do izraelských přístavů", nejsou v Rudém moři, které je životně důležitým kanálem pro globální obchod spojený se Suezským průplavem, vítány.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Během dvou desetiletí Erdoganovy vlády byla situace v oblasti lidských práv v Turecku často kritizována kvůli útokům na vládní kritiky a politické odpůrce, podkopávání nezávislosti soudů a oslabování demokratických institucí.Turecko odstoupilo od Istanbulské úmluvy o prevenci a násilí na ženách a neplní rozsudky Evropského soudu pro lidská práva.V prohlášení zveřejněném v sobotu země Rady pro spolupráci v Zálivu uvedly, že znovu odsoudily izraelské bombardování pásma Gazy a činí Izrael právně odpovědným za pokračující útoky, které jsou namířeny proti nevinným civilistům a mají za následek smrt tisíců civilistů v Gaze.- Skotský premiér Humza Yousaf: Spojené království se "podílí na zabíjení tisíců dětí"Skotský premíor Humza Yousaf kritizoval vládu Spojeného království za to, že se zdržela hlasování o rezoluci Rady bezpečnosti OSN vedené Spojenými arabskými emiráty - kterou vetovaly USA -, která v pátek vyzvala k humanitárnímu příměří.V sobotu na Twitteru uvedl:Považuji za nepochopitelné, že Spojené království nehlasovalo pro příměří.Jak se můžete podílet na zabíjení tisíců dětí? Hanba vládě Spojeného království a labouristům Keira Starmera, kteří odmítají podpořit #CeasefireNow.Dále dodal:Pro mnoho Palestinců je jedinou možností lepší budoucnosti úplný odchod z Gazy. Soudě podle probíhajících politických a humanitárních diskusí je těžké uvěřit, že dnes vysídlení Palestinci z Gazy se budou moci - nebo dokonce chtít - v dohledné době vrátit do svých zničených domovů.Pokud bude tato cesta pokračovat a povede k tomu, co mnozí již nyní nazývají druhou Nakbou, Gaza již nebude pro Palestince domovskou zemí."Nikde není bezpečno," uvedla organizace.Již dva krvavé měsíce jsme svědky nevybíravých útoků izraelských sil na Gazu, jejichž terčem jsou palestinští civilisté a zdravotničtí pracovníci. Naši pacienti a zaměstnanci byli zabiti. Nikde není bezpečno.Vyzýváme k okamžitému a trvalému příměří v Gaze.Podle palestinského ministerstva zdravotnictví izraelské síly v sobotu zastřelily sedmnáctiletého palestinského chlapce ve městě Azzun na Západním břehu v Kalkilii, informovala agentura Reuters.Palestinská tisková agentura WAFA chlapce identifikovala jako Mahmúda abú Haníju. Dále se odvolává na místní zdroje:Zdroje agentuře WAFA sdělily, že do Azzunu vtrhla izraelská vojenská jednotka, což vyvolalo střety s místními obyvateli, během nichž izraelští okupační vojáci stříleli ostrými náboji a kanystry s toxickým plynem. V důsledku toho Abu Haniya utrpěl kritické střelné zranění zad.Byl převezen do nedaleké nemocnice, kde ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že na následky zranění zemřel.Nejnovější varování přichází v souvislosti se zvýšeným napětím v Rudém moři a okolních vodách po sérii námořních útoků ze strany húthijských povstalců od začátku války 7. října.V prohlášení zveřejněném na sociálních sítích Hútíové uvedli, že "zabrání průjezdu lodí směřujících do sionistické entity", pokud nebude humanitární pomoc vpuštěna do Gazy ovládané Hamasem.Hútíové v poslední době útočili na lodě, o nichž tvrdí, že mají přímé spojení s Izraelem, ale jejich nejnovější hrozba rozšiřuje okruh jejich cílů.Bez ohledu na to, pod jakou vlajkou lodě plují nebo jakou státní příslušnost mají jejich majitelé či provozovatelé, se plavidla směřující do Izraele "stanou legitimním cílem našich ozbrojených sil", uvádí se v prohlášení.Minulý týden Hútíové zaútočili na dvě lodě u jemenského pobřeží, včetně plavidla plujícího pod bahamskou vlajkou, a tvrdili, že patří Izraeli.A minulý měsíc se povstalecké síly zmocnily Galaxy Leader, nákladní lodi napojené na Izrael."Varujeme všechny lodě a společnosti před obchodováním s izraelskými přístavy," uvádí se v nejnovějším prohlášení Hútíů.