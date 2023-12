Papalášsky snadno a rychle

8. 12. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 5 minut

Rytíři řádu Papalášů Rytíř premiér pravil po papalášském způsobu: „Ať vás, občané, provází bída“. On to totiž náš chrabrý premiér na cvičení rytířů Jedi špatně trochu, trochu špatně pochopil. On je to tak trochu, trochu víc, popleta. A tak místo Rytířů Jedi máme tady Rytíře Papaláši. A tak místo trochu síly, aby nás provázela na pouti nelehkou Údolím stínů smutku, nás hodně, hodně moc místo síly provází bída. Bída vládnutí pokažené naděje na lepší, bída servírována občanům zepředu taženými, zezadu kopanými, zleva nicotou a zprava hnilobou. Bída vládnutí, která stát dovede zpět přesně tam, odkud vláda s velkou pompou vyrazila od špatného pryč. A jelikož ta bída místo síly už se nedá popírat, už veřejně vylezla bída z díry místo síly vládní víry, tak je zle. Když je zle, nastupuje v nápravě vlastní bezmoci mocná nemocná moc a něco už hodlá vymyslet.

Hoši z Leningradu

Pokud dohnat, tak i předehnat a pořádně. Strana ODS si řekla, že takto si z ní nebude nikdo utahovat. Už vůbec pak ne občané. Ani omylem, natož se nechat vysmívat za ony velké nedostižné úspěchy strany a premiéra Fialy. Je potřeba nejprve členům a pak skrze ně i všem uživatelům přes sociální sítě poslat jasný vzkaz. Není u nás špatně, jak zlá média tvrdí, naopak je u nás velmi dobře a báječné místo k žití je tu, jak tvrdíme my přátelé fialového údolí.

Zde máte, členové jediné odvážné strany, Stovku stranických úspěchů a šiřte, dokud můžete, pokud smíte a na ostudu nedbejte. Sto úspěchů znamená, dva týdny, úspěch, dva týdny úspěch, a to se vyplatí. Šiřte jako dobří trollové z Petrohradu. Šiřte a nevynechejte ani jednu sociální síť, ani jednoho uživatele. Šiřte a nikoho nešetřte!

Podvrh z Pravého břehu Institutu Petra Fialy o Stech úspěších vlády premiéra Petra Fialy co do vymyšlenosti může směle zápasit s Baronem Prášilem o prvenství. V neděli večer v Nedělní chvilce výmyslů a fabulací na všech stanicích může národu recitovat Sto úspěchů samotný premiér Petr Fiala. Pak už Komik a jeho strana, vyčistit zuby, vyčůrat a přeji dobrou noc.

Vše jasný? Jasný, šéfe!

Třeba tuhle Franta Cerha, poradce premiéra Petra Fialy vlády Petra Fialy z Pravého břehu Institutu rovněž Petra Fialy, si vzal stranický úkol do hlavy. Pustil se do toho hodně jako zostra. Média nám nepřejí. Nedobře o nás píší. Pořádají hon na klik, když neustále popisují dění na ministerstvu spravedlnosti. Je to bulvár. Budou to novináři, jenž ponesou plnou vinu za návrat Babiše, Okamury a Rajchla, ne my, durdí se pan poradce Franta. Ostatně onen Pravý břeh Institutu Petra Fialy, který z pozadí podivně snad ovládá nezávislý názorový web Fórum 24, je dost hustý produkt pravicového bahna. V článku pana Chládka rovněž z Pravého břehu Institutu Petra Fialy se poprvé hovořilo o Stovce úspěchů strany, které je nutno neprodleně šířit. A za dva týdny už se dnes šíří mezi veřejnost od členů ODS dobrá zvěst o úspěších, jaké Čech, Moravák, Slezan neviděl. Vlastně i viděl, leč dosud nevěřil nevěřící Čech, Moravan, Slezák.

Hoši jedou

Včera jsem si lámal hlavu, proč se náhle zjevil na síti X příspěvek uživatele Staníka Sušanského. Dojemně vylíčil, jak se mu u nás za vlády ODS dobře žije. Za podprůměrnou výplatu si koupí a pořídí toto, toto a toto také. Ještě mu něco zbude na neřesti. No, kdo z vás to má? Po dnešním profláknutí akce ODS: „Členové, šiřte úspěchy naší strany všude po sítích“ se už nedivím.

Co si budeme povídat, post „d milého oslíka Staníka lajkovali jako zběsilí všichni dobří pravicoví vládní trololli, až jim všechny myše tancovaly.

Papalášství

Velice by mne zajímalo, co tím ústřední vedení ODS sleduje. Že neúspěch střídá ještě větší přeci neznamená, že je čas vytáhnout ze šuplíku dávnou praktiku soudruhů a psát hesla. Kdo se ODS dosud ještě nesmál, ten se jim smát po přečtení Stovky úspěchů vlády premiéra Petra Fialy smát začne a už nepřestane. Stejně tak se stal terčem hromadného posměchu poradce Fialy Franta Cerha, jenž si chtěl stupidně vyšlápnout na investigativní novináře, kteří nedají spát jednomu děsnému mafiánovi, co dokonale dobyl a obsadil jedno nejmenované ministerstvo, kde na spravedlnost nevěří ani vrátný. Stejně jako Cerha, jako Fiala a jako i mnozí z nás víme, že se Blažek nijak nezmění, že problémy a zlé činy budou narůstat, ale nic se zatím nestane.

Já si myslím, že příští rok ODS zběsile zaútočí na oblasti zdravotnictví, školství a sociálních věcí. Bude se krájet, krájet a nakládat oligarchům dle potřeb a dle zásluh. V roce 2025 se pak pokusí schovat pod křídla vodňanské drůbeží a bude se v potají počítat kolik a komu. Proto to papalášství, neboť o dobrou vládu již dávno nejde.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého do pamfletu Sto úspěchů vlády a jedné strany

