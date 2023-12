Gaza: Humanitární pracovníci znějí den ode dne zoufaleji. Gazané vytlačováni na egyptskou hranici

8. 12. 2023

Moderátor, Channel 4 News, pátek 8. prosince 2023, 19 hodin: Dobrý večer. Generální tajemník OSN a jeho pracovníci na místě v Gaze znějí den ode dne zoufaleji, varují před humanitární katastrofou a selháním mise OSN v Gaze, kdy bylo zabito více než 100 pracovníků OSN. Generální tajemník OSN použil neobvyklou metodu zvanou článek 99 a žádá Radu bezpečnosti, aby zasáhla ve věci, která ohrožuje světovou bezpečnost a stabilitu.

Očekává se však, že rezoluci Rady bezpečnosti vyzývající k ukončení bojů zablokují Spojené státy, které nadále podporují to, co nazývají právem Izraele na obranu proti Hamásu. Dnes večer se dozvíte z první ruky, jak rodiny prchají sem tam, nevědí kam.



Ačkoli se do Gazy sami nedostaneme, palestinský filmař Jusef Hamaš, který pracuje také pro Norskou radu pro uprchlíky, tam dnes natáčel pro tento pořad. Přináší nám další svědectví o životě uvnitř Gazy, když se připojil ke statisícům lidí, kteří jsou tlačeni k městu Raffáh na jižní hranici Gazy s Egyptem. Zatímco se stěhuje na jih i svou vlastní rodinu, dokumentuje životy dalších lidí, kteří se vydávají na tuto cestu.





Reportér: Jsme uprchlíci ve vlastní zemi. Hledáme bezpečí. Palestinci tento příběh znají. Naši prarodiče byli také uprchlíci. Další bombardování a dalších deset rodin, které nemají kde bydlet. Někdy vykopeme přeživší, jindy jen mrtvoly.. Vracíme se, abychom hledali vzpomínky. Střípky našich starých životů.





"Vůbec není žádné bezpečné útočiště, moje rodina, rodina mého strýce. Dvaadvacet lidí teď žije na ulici. Muži, ženy i děti. Kam máme jít, když bombardují civilní oblasti? Nevím, co na to říct."





Už je to tak. Těžko si vzpomenout na život před válkou. A jak si představit život po ní? Naše nová rutina. Vracíme se zpátky. Jdeme dál. Doufáme, že se vrátíme. Cítíme, že toho chceme být schopni.





"Kam se chystáte jít?"







"Nevím. Myslím, že půjdeme do Rafáhu, jako všichni ostatní. Kéž nám Bůh pomůže. Jediné, co víme, je, že tady nemůžeme zůstat."













Egyptská hranice. Ale nemůžeme ji překročit.









"Tohle je počtvrté, co jsme byli vysídleni. Čtyřikrát od začátku války. Přišli jsme o tolik mrtvých a tolik jsme trpěli. Náš dům byl zdemolován, náš obchod byl zničen. Ano, zůstali jsme jen s oblečením, co máme na sobě. Mám postiženou dceru a další potřebuje dialýzu ledvin. Kde najdu pomoc, kterou potřebuji?"





Tlačí na nás dál. Možná k novému životu na onom světě. Refigurují v něm. Ještě jednou.





Moderátor: Delegáti Rady bezpečnosti OSN budou o rezoluci o příměří hlasovat dnes večer, ale Spojené státy už prohlásily, že okamžité příměří nepodpoří, protože podle nich Hamás netouží po trvalém míru pro Izraelce i Palestince. Zároveň však varovaly Izrael, že musí udělat více, aby minimalizoval škody na civilním obyvatelstvu a zabránil dalšímu masovému vysídlování lidí, kteří uprchli na jih Gazy. Zprávu přináší náš zahraniční zpravodaj Secunder Kamani.









Reportér: Zajímalo by vás, co z Gazy zbude, až tato válka skončí. Jaká budoucnost čeká tohoto malého chlapce a mnoho dalších dětí. Izraelské bombardování tohoto hustě obydleného území je podle analytiků jedním z nejtěžších, jaké kdy svět zažil. Zajímalo by vás, co z Gazy zbude, až tato válka skončí. Jaká budoucnost čeká tohoto malého chlapce a mnoho dalších dětí. Izraelské bombardování tohoto hustě obydleného území je podle analytiků jedním z nejtěžších, jaké kdy svět zažil.





"Všichni, které jsme vytáhli z trosek, byli civilisté."





Tento muž říká, že dům byl plný dětí.





V Radě bezpečnosti OSN se dnes hlasuje o výzvách k humanitárnímu příměří. Generální tajemník se odvolává na pravomoci, které za posledních 50 let nepoužil, aby vyzval k akci.





Guterres: "Existuje vysoké riziko úplného zhroucení systému humanitární podpory v Gaze. Což by mělo mít zničující důsledky. Předpokládáme, že by to vedlo k úplnému zhroucení veřejného pořádku a zvýšenému tlaku na masové vysídlení do Egypta. Obávám se, že důsledky by mohly být zničující pro bezpečnost celého regionu."





Reportér: Avšak navzdory vyjádření obav z civilních obětí se věrný spojenec Izraele, USA, staví proti rezoluci.

Americký velvvyslanec: "Spojené státy sice rozhodně podporují trvalý mír. V němž mohou Izraelci i Palestinci žít v míru a bezpečí, nepodporujeme ale výzvy k okamžitému příměří. To by pouze zaselo zárodek další války, protože Hamás si trvalý mír nepřeje."





Reportér: Izraelská armáda postupuje dále do Chán Unisu, nejnovějšího ohniska své ofenzívy. Zdejší představitelé trvají na tom, že brutální útoky Hamásu ze 7. října znamenají, že skupina musí být zlikvidována.

Na severu Gazy Izrael zadržuje velké množství palestinských mužů. Tyto včera zveřejněné snímky vyvolaly pobouření. Palestinské rodiny identifikovaly některé z vyfotografovaných osob, včetně novináře:









Reportér: "Snímky hromadného zadržování palestinských mužů, mezi nimiž jsou zřejmě i novináři i zaměstnanci školy OSN, jsou pro mnohé příkladem tvrdého kolektivního trestu, brutálního kolektivního trestu, který je lidem v Gaze ukládán."





Mluvčí izraelské vlády: "Muži, které vidíme na těch snímcích, jsou muži, kteří byli objeveni v oblastech, které měli civilisté před několika týdny opustit. Mluvíme o lidech, kteří zůstali v pevnostech Hamásu, kde jsme byli svědky bojů zblízka mezi jednotkami IDF a Hamásem. Samozřejmě, když tyto osoby, podezřelé z terorismu, najdeme, musíme nejprve zkontrolovat, zda u sebe nemají výbušniny. Hamás se specializuje i na sebevražedné atentáty a my musíme zjistit, kdo je terorista, kdo může mít užitečné informace a do jaké míry jsou tam lidé, kteří teroristy nejsou. Ti budou samozřejmě propuštěni."





Reportér: "Takže jakmile zjistíte, že někdo například nemá sebevražednou vestu, nemá u sebe zbraň, proč ho držet svlečeného? Chci říct, že to vypadá jako záměrný pokus o jejich degradaci. Ponížení."





Mluvčí izraelské vlády: "Chytáme podezřelé teroristy, kteří byli nalezeni v pevnostech Hamásu, nebo jsme s nimi vedli boj zblízka."





Reportér: Izraelská armáda odmítla sdělit, kolik mužů bylo zadrženo a kde jsou drženi. Někteří byli propuštěni. Příbuzný jednoho z nich nám řekl, že byl držen polonahý několik hodin, než byl propuštěn. Jiní zůstávají ve vazbě.









Moderátor: Nyní se ke mně připojuje ředitelka komunikace Agentury OSN pro pomoc v Gaze Tamara Alrifaiová. Její šéf Philippe Lazzarini dnes napsal OSN důraznou výzvu, v níž předpovídá, že jeho zaměstnanci budou zabiti a celý jejich mandát se zhroutí, pokud nedojde k příměří. Je to mimořádný dopis, který váš šéf napsal. Ale Izrael vás stále více vnímá jako organizaci, která se v této věci postavila na jednu stranu, V Evropském parlamentu právě vystoupil izraelský poslanec Knesetu, který vás označil za spoluviníky palestinského teroru.









Humanitární pracovnice: Chcete, abych se k tomu vyjádřila? Ano, jako zástupce hlavní, důvěryhodné, největší agentury OSN v Gaze dnes, která je jediné poslední záchranné lano pro 2,2 milionu lidí v Gaze, agentury, která otevírá své kryty, 156 krytů pro 1,2 milionu Palestinců v Gaze?

Moje odpověď je odpovědí generálního komisaře a šéfa OSN, generálního tajemníka.





Musíme být schopni dělat svou práci. OSN vznikla proto, aby udržovala mír a bezpečnost, humanitární a pomocná složka OSN vznikla proto, aby byla schopna reagovat na války a přírodní katastrofy. To, co dnes vidíme v Gaze, je humanitární katastrofa kolosálních rozměrů. Musíme být schopni pracovat, ale bohužel, tragicky, prostor, který dnes máme, se maximálně smrskl se sto třiceti mými vlastními kolegy, zaměstnanci, kteří byli v Gaze sami zabiti. To je moje odpověď.





Moderátor: Kolik dalších kolegů ze štábu máte, když, když váš šéf varuje před tímto? Víte, oni by mohli být všichni efektivně zabiti.





Humanitární pracovnice: V Gaze máme 13 000 zaměstnanců. Jsou to lékaři a zdravotníci a inženýři a učitelé a sociální pracovníci a hygienici. Ti všichni jsou Palestinci, jsou součástí civilního obyvatelstva, které by mělo být chráněno. Ti, kteří byli zabiti, byli zabiti spolu s tisíci a tisíci Palestinci, kteří byli zabiti, ale ti, kteří zabiti nebyli, věřte tomu nebo ne, jsou sami vysídleni. Ale zatímco jsou vysídleni v našich vlastních přístřešcích, mnozí z nich nadále nabízejí pomoc při kontrole nemocných lidí, při distribuci potravin. Moji kolegové pokračují v rozdávání pšeničné mouky v krytech i mimo ně. Pokračují v obchůzkách po útulcích a rozdávají čistou pitnou vodu. Mluvíme o 13 000 lidech, kolem 5000 z nich je stále aktivními pracovníky pomoci.





Moderátor: Pan Lazarini a pravděpodobně i generální tajemník OSN vědí, že Spojené státy budou blokovat rezoluci Rady bezpečnosti OSN, které požadují trvalé příměří, takže OSN. Instituce, která by skutečně mohla mít nějaký vliv na Izrael, není schopna fungovat, protože bude zablokována. Kde tím pádem zůstávají vaše operace a vaše varování?





a důvěryhodné agentuře OSN nabídnut bezpečný humanitární prostor. To, co vidíme v Gaze, je prozatím bezprecedentní rozsah destrukce a rozsah lidského utrpení 1,9 milionu lidí z celkového počtu 2,2 milionu obyvatel. To je 85 % obyvatelstva. Mnozí z těchto lidí byli vysídleni dvakrát nebo vícekrát. Připomínáme, že mnoho lidí bylo izraelskými úřady donuceno opustit sever pásma Gazy a vydat se do bezpečí na jih. Ani tam nejsou v bezpečí.

Bude Izrael skutečně někdy schopen eliminovat vojenské schopnosti Hamásu? Dnes Hamás zveřejnil nové video s touto zásobou raket. Způsobují jen malé škody, ale je to připomínka, že desetiletí trvající konflikt touto válkou pravděpodobně neskončí. A izraelský útok prozatím nevykazuje žádné známky zpomalení. Toto je nemocnice v Chán Unis.. Kolik lidí ještě zemře, než bomby přestanou?Tím budeme na pokraji zhroucení, UNRWA je největší agenturou OSN, která v současné době působí v Gaze, a celý svět sleduje, zda bude neutrální, nestranné