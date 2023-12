Vlna veder, požár, povodeň a cyklón: Teploty v Sydney dosáhly maxima 43 °C v divokém počasí v celé Austrálii.

9. 12. 2023

čas čtení 4 minuty



Zatímco se Nový Jižní Wales zmítal ve vlně veder, na Queensland se řítil cyklon Jasper a v Adelaide se očekává téměř 50 mm srážek



Teploty v Novém Jižním Walesu se v sobotu vyšplhaly nad 43 °C a po celém státě hořely požáry buše, zatímco u pobřeží Queenslandu se blížil cyklon Jasper.



Teplota na letišti v Sydney a v Badgerys Creek dosáhla ve 13 hodin 43 °C, zatímco rtuť v olympijském parku v Sydney vystoupila v 15 hodin na 42,5 °C a v Penrithu bylo v 16 hodin 42,9 °C. Teploty v Novém Jižním Walesu se v sobotu vyšplhaly nad 43 °C a po celém státě hořely požáry buše, zatímco u pobřeží Queenslandu se blížil cyklon Jasper.Teplota na letišti v Sydney a v Badgerys Creek dosáhla ve 13 hodin 43 °C, zatímco rtuť v olympijském parku v Sydney vystoupila v 15 hodin na 42,5 °C a v Penrithu bylo v 16 hodin 42,9 °C.



V sobotu mezi 18. a 20. hodinou se očekávala úleva v podobě chladného jižního proudění, které přinese pokles teploty nejméně o 10 °C.



Na sobotní odpoledne bylo pro části jižního pobřeží a Snowy Mountains vydáno varování před silnými bouřkami, při kterých mohou vznikat ničivé nárazy větru a velké kroupy.



V celém státě hořelo 85 požárů trávy a křovin.



Vlna veder si vyžádala varování pro zhruba 100 000 hudebních fanoušků, kteří mířili do olympijského parku v Sydney na koncerty skupin Foo Fighters a 50 Cent a na indoor hudební festival Epik.



Pořadatelé festivalu Epik, společnost HSU Events, vyzývali návštěvníky festivalu, aby hodně pili a dbali bezpečnostních opatření, protože teploty v místě konání festivalu přesahují 40 °C.



Dr. Darren Roberts ze zdravotnictví Nového Jižního Walesu tyto obavy podpořil slovy: "Přehřátí během aktivit v nebezpečném horku představuje velké riziko a lidé si musí dát přestávku od tance, vyhledat stín, pít vodu a ochladit se, aby snížili riziko přehřátí na festivalech."



Očekávalo se, že sobota bude nejteplejším dnem vlny veder v Novém Jižním Walesu, která byla pozoruhodná svým rozšířením po celém státě.



Zatímco obyvatelé Nového Jižního Walesu bojovali s vedrem, v některých částech Jižní Austrálie se vyskytly intenzivní deště a záplavy.



Mezitím se u pobřeží Queenslandu blížil silný tropický cyklón Jasper, který by měl v polovině příštího týdne dosáhnout pevniny a přinést ničivý vítr a prudký déšť.



V sobotu odpoledne se systém kategorie 4 nacházel v Korálovém moři asi 1 000 km východně od Cairns a začal se pohybovat směrem k severnímu Queenslandu.



Během dne záchranářský vrtulník bezpečně evakuoval čtyři vědce z meteorologické stanice Úřadu pro meteorologii (Bureau of Meteorology) na odlehlém ostrově Willis Island, který se nachází v cestě divokému počasí, asi 450 km od Cairns.



Očekávalo se, že cyklón dosáhne pevniny mezi Cooktownem a Townsvillem v polovině příštího týdne, ale o víkendu měl zeslábnout a do pondělí klesnout na kategorii 2.



V Jižní Austrálii se v Adelaide očekávalo o víkendu téměř 50 mm srážek a v některých částech poloostrova Eyre Peninsula více než 100 mm.



Extrémní počasí přichází den poté, co vědci z evropské služby pro změnu klimatu Copernicus potvrdili, že rok 2023 bude nejteplejším rokem v historii.



Dr. Simon Bradshaw, ředitel výzkumu v Radě pro klima, uvedl, že změna klimatu ohrožuje "zdraví lidí a míst, která máme rádi".



"Toto divoké horko a potvrzení, že letošní rok je nejteplejší v historii, odpovídá tomu, před čím nás věda varovala," řekl Bradshaw. "Stejná věda nám říká, že pokud nebudeme rychle jednat, situace se jen zhorší.



"Pokud budeme i nadále bezohledně spalovat více uhlí, ropy a plynu, vlny veder budou tak extrémní, že se některé části země stanou fakticky neobyvatelnými. Pokud chceme, aby se prostor ochladil, nemůžeme dál přikládat do ohně."









Podrobnosti v angličtině ZDE

1