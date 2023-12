Ukrajina: Od ledna vznikne nedostatek prostředků k obraně

8. 12. 2023

čas čtení 2 minuty

V prosinci Ukrajině docházejí finanční prostředky na pokračování války, a pokud Spojené státy neposkytnou další pomoc, Kyjev může začít ztrácet území, řekl serveru Politico nejmenovaný poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V prosinci Ukrajině docházejí finanční prostředky na pokračování války, a pokud Spojené státy neposkytnou další pomoc, Kyjev může začít ztrácet území, řekl serveru Politico nejmenovaný poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

"Pokud jde o dostupné finanční prostředky, jsme na mizině. Po prosinci už tam nebudou," řekl. "Pokud Ukrajina nedostane pomoc od Spojených států – vojenskou pomoc, která již byla přislíbena – Putin pravděpodobně nejen posílí to, co již dobyl, ale také pravděpodobně obsadí nová území, která předčí to, co měl na začátku války," vysvětlil Zelenského poradce.

Nevyloučil, že Kyjev, který se ruská armáda pokusila dobýt v prvních dnech totální invaze v únoru 2022, by mohl být opět ohrožen.

Předtím šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak varoval, že existuje riziko porážky Ukrajiny ve válce s Ruskem kvůli nedostatečné podpoře ze strany Spojených států. "Pokud se pomoc, o které se diskutuje v Kongresu, jednoduše zpozdí... pak bude velké riziko, že zůstaneme ve stejných pozicích jako nyní, že se stane nemožnou ofenzíva a bude velké riziko, že tuto válku prohrajeme," řekl Jermak v Mírovém institutu ve Washingtonu (USIP).

Ministerstvo zahraničí také poznamenalo, že Spojené státy dosáhly "dna" ve schopnosti poskytnout Kyjevu vojenskou pomoc. Ukrajina čelí "velmi těžké zimě", ale americká administrativa očekává, že Kongres podpoří plány Bílého domu na pokračování pomoci Kyjevu, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller.

V říjnu americký prezident Joe Biden požádal Kongres o schválení dodatečného finančního balíku ve výši 106 miliard dolarů, z nichž více než 61 miliard dolarů je určeno pro Ukrajinu a zbytek pro Izrael, Tchaj-wan a ochranu hranic. Kongres tuto iniciativu neschválil a navrhl rozdělení balíků pomoci.

Den předtím někteří republikánští senátoři odešli z brífinku k žádosti Bidenovy administrativy o dodatečné financování Ukrajiny. Svůj čin vysvětlili tím, že od demokratů nedostali odpověď na návrhy na ochranu hranice. Přímo spojili další pomoc Kyjevu s touto otázkou.

Biden zase označil za "absolutní šílenství" odmítnutí Kongresu dohodnout se na přidělení nových finančních prostředků Ukrajině. "To je v rozporu se zájmy Spojených států," řekl a vyjádřil naději, že finanční prostředky budou nakonec poskytnuty.

Americká ministryně financí Janet Yellen mezitím varovala, že Washington ponese odpovědnost za porážku Ukrajiny, pokud Kongres neschválí pomoc Kyjevu.

Zdroj v angličtině: ZDE

