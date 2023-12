Válka mezi Izraelem a Gazou: Izraelské síly pokračují v postupu na jih Gazy v "apokalyptické" humanitární situaci

10. 12. 2023

čas čtení 16 minut

Stanislav Biler: Jsme jedna z mála zemí, která tenhle masakr bezpodmínečně podporuje. Je to ještě horší než když se tady oslavovali utopení uprchlíci ve středozemím moři. Z toho se hned tak nevzpamatujeme. pic.twitter.com/k7XxoI4iJ8 — Standa Biler (@StBiler) December 9, 2023



- Benjamin Netanjahu prohlásil, že západní představitelé vyzývající k příměří v Gaze jsou nedůslední, pokud jde o jejich podporu izraelského válečného cíle, kterým je zničení Hamásu. Potíž je, že svým brutálním bombardováním Gazy Netanjahu naopak Hamás posiluje.



Podle agentury Reuters izraelský premiér na briefingu svého kabinetu uvedl, že řekl vedoucím představitelům Francie, Německa a dalších zemí: "Nemůžete na jedné straně podporovat likvidaci Hamásu a na druhé straně na nás tlačit, abychom ukončili válku, která by likvidaci Hamásu zabránila."



- Izraelská letadla v neděli ráno zaútočila na oblasti kolem měst v jižním Libanonu.



- Šéf WHO Tedros: Izraelský útok na Gazu má "katastrofální" dopad na zdravotní péči





- Dopad Izraelského bombardování Gazy na zdravotnictví na tomto území je "katastrofální", uvedl v neděli na mimořádném zasedání rady šéf Světové zdravotnické organizace s tím, že podmínky jsou ideální pro šíření smrtelných nemocí.





- Jordánský ministr zahraničí Ajmán Safádí prohlásil, že Izrael provádí systematickou politiku vytlačování Palestinců z Gazy válkou, při níž zahynuly tisíce civilistů.



Ve svém vystoupení na konferenci v Dauhá Safadí, jehož země sousedí se Západním břehem Jordánu a která po vzniku Izraele v roce 1948 absorbovala většinu Palestinců, rovněž uvedl, že Izrael vytvořil "množství nenávisti", které bude "pronásledovat region" a "definovat budoucí generace".



V podobném duchu varoval v neděli podle agentury Reuters i katarský premiér šejk Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, který prohlásil, že kvůli válce v Gaze hrozí na Blízkém východě radikalizace celé jedné generace.















Hamas konstatuje, že Izrael v neděli zahájil sérii "velmi násilných náletů" zaměřených na město Chán Júnis, den poté, co nařídil novou evakuaci.









- Podle místních úřadů v Gaze bylo od 7. října v důsledku izraelských vojenských akcí zabito nejméně 17 700 Palestinců a více než 48 780 jich bylo zraněno. Dalších 7 780 lidí se pravděpodobně pohřešuje. Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje o počtu obětí, které byly během konfliktu zveřejněny.

Zpravodaj agentury AFP v nemocnici viděl dítě na provizorních nosítkách a další čekající na ošetření na podlaze,zatímco hasiči venku se snažili uhasit hořící budovu zasaženou izraelským úderem.



Situace "není jen katastrofou, je apokalyptická", řekla Bushra Khalidiová z Oxfamu.





- Humanitární skupiny hovořily o "apokalyptické" humanitární situaci na palestinském území a varovaly, že je na pokraji ohrožení nemocemi a hladem.



V sobotu Izrael nařídil obyvatelům opustit centrum Chán Júnisu, včetně částí centra města, které dosud takovým příkazům nepodléhaly, a udeřil na celé území.



- Bidenova administrativa využila mimořádného zmocnění k prodeji přibližně 14 000 tankových granátů Izraeli bez posouzení Kongresu. Ministerstvo zahraničí v pátek využilo nouzového prohlášení podle zákona o kontrole vývozu zbraní, na základě kterého byly tankové náboje v hodnotě 106,5 milionu dolarů okamžitě dodány Izraeli, uvedl Pentagon ve svém prohlášení.



- Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) uvedla, že byla schopna distribuovat pomoc pouze ve velmi malé části jižní Gazy "kvůli intenzitě bojů a bombardování od zastavení humanitární pauzy". Náměstek výkonného ředitele UNRWA Carl Skau již dříve uvedl: "UNRWA se domnívá, že v této oblasti je třeba postupovat v souladu se zákonem: "Humanitární operace se hroutí. V chaosu s těmito aktivními boji není možné vykonávat potřebnou práci.



- Izraelská armáda uvádí, že ve válce zahynulo pět jejích vojáků. Izraelské obranné síly (IDF) je jmenovaly v příspěvku na X a uvedly, že čtyři z nich zemřeli v boji na jihu Gazy a jeden podlehl svým zraněním po bojích 7. října.







- Pozice mírových sil OSN v jižním Libanonu byla zasažena, aniž by došlo ke ztrátám na životech, uvedly síly OSN a dodaly, že se snaží ověřit zdroj palby. Libanonská národní tisková agentura oznámila, že "izraelský tank Merkava" v sobotu zaútočil na pozici prozatímních sil OSN v Libanonu (Unifil) poblíž hranice naproti Metule v severním Izraeli. Mluvčí izraelské armády uvedla, že : "nemířil na Unifil, nezasáhli jsme pozici Unifilu".



- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zatleskal USA za to, že vetovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která vyzývala k humanitárnímu příměří v Gaze, kde bylo zabito více než 17 700 Palestinců. Netanjahu řekl v sobotu: "Velmi oceňuji správný postoj, který USA zaujaly v Radě bezpečnosti OSN. Ostatní země to musí pochopit." Americký ministr zahraničí Antony Blinken pokračoval v rozhovorech s protějšky ze Saúdské Arábie, Turecka a dalších zemí uprostřed otevřené kritiky amerického odporu k časově neomezenému příměří.



- Izraelské stíhačky "dokončily útok na libanonské území, při němž byly napadeny cíle "teroristické organizace Hizballáh", uvedl v sobotu na Twitteru mluvčí izraelských obranných sil. Daniel Hagari dodal: "Mezi cíli, které byly napadeny, je řada vojenských pozic, z nichž byly provedeny starty na území země, vojenské objekty, kde operovali teroristé organizace, a další teroristické infrastruktury."



- Rada pro spolupráci v Zálivu činí Izrael právně odpovědným za zabití tisíců Palestinců v Gaze. Země Rady pro spolupráci v Zálivu v sobotu uvedly, že znovu odsoudily izraelskou agresi v pásmu Gazy a činí Izrael právně odpovědným za pokračující útoky, které měly za následek smrt tisíců civilistů v Gaze.



- Podle palestinského ministerstva zdravotnictví izraelské síly v sobotu zastřelily sedmnáctiletého palestinského chlapce ve městě Azzun na Západním břehu v Kalkilii. Palestinská tisková agentura Wafa chlapce identifikovala jako Mahmúda abú Haníju. Podle místních zpráv se Haniya dostal do palby izraelské vojenské jednotky a byl smrtelně postřelen do zad.



- Skotský premiér kritizoval britskou vládu za to, že se v pátek zdržela hlasování o rezoluci Rady bezpečnosti OSN vedené Spojenými arabskými emiráty, která vyzvala k humanitárnímu příměří. Humza Yousaf v sobotu napsal na Twitteru: "Jak se můžete rozhodnout podílet se na zabíjení tisíců dětí? Hanba vládě Spojeného království a labouristům Keira Starmera, kteří odmítají podpořit #CeasefireNow."



- Od 7. října bylo izraelskými silami a extremistickými izraelskými osadníky na Západním břehu Jordánu násilně vysídleno více než 130 palestinských rodin z beduínských komunit, uvedlo palestinské ministerstvo zahraničí. Od té doby bylo na Západním břehu Jordánu extremistickými izraelskými osadníky zabito nejméně 260 Palestinců, uvedl palestinský ministr zdravotnictví Mai al-Kaila.









Izraelské jednotky v neděli pokračují v postupu do jižní části Gazy, kam uprchly statisíce civilistů, kteří zde hledají úkryt před bombardováním a intenzivními boji s ozbrojenci Hamásu.Agentura France-Presse uvádí, že humanitární skupiny bijí na poplach kvůli "apokalyptické" humanitární situaci na palestinském území a varují, že lidé jsou na pokraji ohrožení nemocemi a hladem.Hamás v neděli uvedl, že Izrael zahájil sérii "velmi násilných náletů" zaměřených na jižní město Chán Júnis a silnici vedoucí z něj do Rafáhu u hranic s Egyptem.Zdroj blízký Hamásu a palestinským ozbrojencům z Islámského džihádu řekl agentuře AFP, že obě skupiny se v neděli poblíž Chán Júnisu účastnily "prudkých střetů" s izraelskými silami. Novinář AFP informoval o úderech v této oblasti.Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví Gazy zemřelo za dva měsíce bojů v úzkém pásmu území nejméně 17 700 lidí, většinou žen a dětí.Katarský premiér v neděli uvedl, že zprostředkovatelské úsilí o nové příměří v Gaze a osvobození dalších rukojmích držených Hamásem pokračuje navzdory pokračujícímu izraelskému bombardování, které "zužuje prostor" pro úspěšný výsledek."Naše úsilí jako katarského státu spolu s našimi partnery pokračuje. Nehodláme se vzdát," řekl šejk Mohammed bin Abdulrahman al-Thani na fóru v Dauhá a dodal, že "pokračující bombardování nám toto okno jen zužuje"."Budeme pokračovat, jsme odhodláni dosáhnout propuštění rukojmích, ale jsme také odhodláni zastavit válku," řekl katarský premiér.Podle agentury AFP však dodal, že "nevidíme stejnou ochotu z obou stran".Al-Džazíra cituje jeho slova:Pokud Izrael stojí nad mezinárodním právem, měly by na něj být uvaleny sankce. Izraeli by nemělo být dovoleno pokračovat v porušování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva.Naší hlavní starostí není den poté. Jde o dnešek. Chceme zastavit zvěrstva a genocidu, ke kterým dochází dnes.Vždy platilo, že domorodí obyvatelé a lidé, kteří bojují, nakonec zvítězí, a Palestinci nakonec zvítězí. Tento 75 let trvající boj bude pokračovatVětšina arabských ministrů, kteří se sešli na fóru v katarském Dauhá, přiznává, že nyní nemají žádný plán B. Mnozí z klíčových diplomatů se v Dauhá sešli na každoroční konferenci pořádané Katarem, který je jedním z klíčových hráčů ve snaze dosáhnout propuštění rukojmích Hamásu a palestinských vězňů.V jedné z nejtvrdších reakcí na páteční hlasování turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že Rada bezpečnosti OSN se stala "radou pro ochranu a obranu Izraele".Stále probíhají podrobná jednání, která mají zajistit splnění izraelských záruk, že do Gazy bude směřovat více pomoci.Prezident Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás v pátek prohlásil, že americké veto činí Washington spoluviníkem toho, co označil za válečné zločiny proti Palestincům.V prohlášení zveřejněném prezidentským úřadem Abbás rovněž uvedl, že činí USA odpovědnými za krveprolití palestinských dětí, žen a starců v Gaze.Palestinský premiér Mohammea Štajeh řekl, že americké veto je "ostudou a bianko šekem, který byl dán okupačnímu státu k masovému ničení a vysídlování".Izraelská armáda v neděli ráno vydala další soubor pokynů k evakuaci lidí uvnitř pásma Gazy.Místo toho doporučuje obyvatelům, aby objížděli pobřežní silnici, pokud míří na jih.Ve čtvrtek večer, po čtyřech dnech útoku Izraelských obranných sil na jižní město, Owda, která žije ve stanu v areálu školy OSN přeměněné na úkryt, popsala své pocity na sociálních sítích:Ptám se sama sebe, jak zemřu? ... Bombardování je v okolí velmi, velmi prudké a intenzivní. Střety nikdy nepřestanou. Je [nám] zima, máme hlad, jsme vystrašení, vystresovaní, unavení. Bombardují kolem nás tankovými granáty a všechny střepiny padají na nás.Francouzská fregata sestřelila v Rudém moři dva bezpilotní letouny, které k ní mířily od jemenského pobřeží, uvedla v neděli francouzská armáda."Zachycení a zničení těchto dvou identifikovaných hrozeb" provedla v sobotu pozdě večer fregata Languedoc, která operuje v Rudém moři, uvedl generální štáb v tiskové zprávě.Dodalo, že k zachycení došlo v 2030GMT a 2230GMT a že se nacházely ve vzdálenosti 110 km od jemenského pobřeží.Agentura France-Presse rovněž uvádí, že jemenští povstalci Huthi podporovaní Íránem v sobotu pohrozili, že zaútočí na všechna plavidla směřující do izraelských přístavů, pokud nebudou do obléhaného pásma Gazy vpuštěny potraviny a léky.Nejnovější varování přichází v souvislosti se zvýšeným napětím v Rudém moři a okolních vodách po sérii námořních útoků ze strany povstalců Huthi od začátku války mezi Izraelem a Gazou 7. října.V prohlášení zveřejněném na sociálních sítích hútíové uvedli, že "zabrání průjezdu lodí směřujících do sionistické entity", pokud nebude do Gazy ovládané Hamásem vpuštěna humanitární pomoc.Húthíové v poslední době útočili na lodě, které podle nich mají přímé spojení s Izraelem, ale jejich nejnovější hrozba rozšiřuje okruh jejich cílů.Podle Washingtonu, který odsoudil "přímé ohrožení" námořní bezpečnosti, sestřelil americký torpédoborec minulý týden tři bezpilotní letouny, když poskytoval pomoc komerčním lodím v Rudém moři, které se staly terčem útoků z Jemenu.Stovky provizorních stanů vyrobených ze zbytků látek a plastů zaplnily nádvoří a zahradu nemocnice uprostřed zřícených zdí.Šestapadesátiletý Suheil Abu Dalfa z městské čtvrti Shejaiya uvedl, že utekl před těžkým bombardováním izraelskými letadly a tanky.Agentuře AFP řekl: "Bylo to šílenství. Dům zasáhl granát a zranil mého dvacetiletého syna. Utekli jsme do Starého města, všude samé bombardování a destrukce... nevěděli jsme, kam jít. Nevíme, jestli znovu zaútočí na nemocnici."A na jihu území dorazilo do nemocnice Nasser v Chán Júnisu 62 mrtvých těl, uvedly zdravotnické úřady.