Republikáni se sejdou se spojenci maďarského prezidenta Viktora Orbána ohledně ukončení vojenské pomoci Ukrajině

11. 12. 2023

Maďarské vystoupení na dvoudenní akci je součástí Orbánova transatlantického pokusu o Ruska



Spojenci maďarského krajně pravicového premiéra Viktora Orbána se sejdou za zavřenými dveřmi s republikány ve Washingtonu, aby prosadili ukončení americké vojenské podpory Ukrajině.



Márton Ugrósdy, náměstek státního tajemníka kanceláře politického ředitele premiéra, a Attila Demkó, přední proorbánovský akademik, spolu se členy maďarského velvyslanectví ve Washingtonu v pondělí zahájí dvoudenní akci pořádanou konzervativním thinktankem Heritage Foundation. Maďarské vystoupení na dvoudenní akci je součástí Orbánova transatlantického pokusu o RuskaSpojenci maďarského krajně pravicového premiéra Viktora Orbána se sejdou za zavřenými dveřmi s republikány ve Washingtonu, aby prosadili ukončení americké vojenské podpory Ukrajině.Márton Ugrósdy, náměstek státního tajemníka kanceláře politického ředitele premiéra, a Attila Demkó, přední proorbánovský akademik, spolu se členy maďarského velvyslanectví ve Washingtonu v pondělí zahájí dvoudenní akci pořádanou konzervativním thinktankem Heritage Foundation.



Podle republikánského zdroje byli někteří z účastníků, včetně republikánských členů Kongresu, pozváni, aby se následující den připojili k jednání za zavřenými dveřmi.



Setkání se uskuteční na pozadí napjaté debaty ve Washingtonu o budoucnosti Ukrajiny. Minulý týden Bílý dům varoval, že bez zásahu Kongresu dojdou peníze na nákup dalších zbraní a vybavení pro Kyjev do konce roku. Ve středu republikáni v Senátu zablokovali návrh zákona o mimořádných výdajích na financování války na Ukrajině.



Diplomatický zdroj blízký maďarskému velvyslanectví uvedl: "Orbán je přesvědčen, že pomoc Ukrajině v Kongresu neprojde. Snaží se zablokovat i pomoc ze strany EU."



Orbán je častým kritikem pomoci Ukrajině proti ruské invazi. V posledních letech je považován za nejbližšího spojence Vladimira Putina uvnitř EU a před dvěma měsíci byl v Pekingu vyfotografován, jak se usmívá a potřásá si rukou s ruským prezidentem.



Orbán nedávno požadoval, aby bylo členství Ukrajiny v Evropské unii (EU) vyřazeno z programu prosincového zasedání Evropské rady. Maďarský vůdce napsal na Twitteru: "Je zřejmé, že návrh Evropské komise na vstup Ukrajiny do EU je nepodložený a špatně připravený."



Nadace Heritage Foundation vede Projekt 2025, koalici připravující příští konzervativní prezidentskou vládu.



Thinktank je rovněž hlasitým odpůrcem americké pomoci Ukrajině. V loňském roce vydala Jessica Andersonová, výkonná ředitelka jeho lobbistických operací, prohlášení pod titulkem: "Balík pomoci Ukrajině staví Ameriku na poslední místo". V srpnu Victoria Coatesová, viceprezidentka Heritage, napsala na sociálních sítích: "Je načase ukončit otevřené šeky bez data pro Ukrajinu."



Když Heritage loni v dubnu oslavovala 50. výročí svého založení, byl na tuto akci jako řečník pozván Orbánův politický ředitel Balázs Orbán (ne příbuzný). Prezident Heritage Kevin Roberts maďarského vůdce opakovaně chválil: "Z návštěvy Maďarska a z účasti na současných politických a kulturních debatách v Americe vyplývá jedna věc: svět potřebuje hnutí, které bojuje za Pravdu, za tradice, za rodiny a za obyčejného člověka."



Orbán se v posledních letech zasazoval o transatlantické krajně pravicové spojenectví s tvrdým postojem proti imigraci a "genderové ideologii", tvrdým křesťanským nacionalismem a pohrdáním těmi, kdo varují před autoritářstvím.



Maďarsko je konzervativními médii vykreslováno jako ráj proti liberálům a vzor pro Spojené státy. Někteří krajně pravicoví republikáni prohlásili, že by rádi viděli "maďarský model" přenesený do USA, zejména pokud jde o imigrační a rodinnou politiku. CPAC se letos vydal do Maďarska již podruhé a bývalý moderátor Fox News Tucker Carlson natočil v Maďarsku několik dílů, v nichž vychvaloval Orbánovu politiku.



Orbán se mu odvděčil tím, že Trumpa zahrnul chválou. Během letošního CPAC Orbán prohlásil, že kdyby byl Trump prezidentem, "na Ukrajině a v Evropě by nebyla válka". Maďarský premiér kritizoval několikanásobné federální obvinění bývalého amerického prezidenta a v nedávném rozhovoru s Carlsonem označil soudní postup za "velmi komunistickou metodiku".

Flora Garamvolgyi a David Smith

Ne 10. prosince 2023 11.15 SEČ

Naposledy upraveno ne 10. 12. 2023 15.09 GMT



Spojenci maďarského krajně pravicového premiéra Viktora Orbána se sejdou za zavřenými dveřmi s republikány ve Washingtonu, aby prosadili ukončení americké vojenské podpory Ukrajině, zjistil deník Guardian.



Márton Ugrósdy, náměstek státního tajemníka kanceláře politického ředitele premiéra, a Attila Demkó, přední proorbánovský akademik, spolu se členy maďarského velvyslanectví ve Washingtonu v pondělí zahájí dvoudenní akci pořádanou konzervativním thinktankem Heritage Foundation.

Viktor Orbán kráčí před vlajkami EU na summitu v roce 2022.

Evropští lídři se snaží zabránit tomu, aby Orbán zmařil snahu Ukrajiny o vstup do EU

První den se uskuteční panelové projevy o válce na Ukrajině a také o tématech, jako jsou transatlantické kulturní války. Očekává se, že na něm vystoupí hosté jako Kelley Currie, bývalý velvyslanec za tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa, a Magor Ernyei, mezinárodní ředitel Centra pro základní práva, institutu, který organizoval konferenci CPAC (Conservative Political Action Conference) v Maďarsku.



Podle republikánského zdroje byli někteří z účastníků, včetně republikánských členů Kongresu, pozváni, aby se následující den připojili k jednání za zavřenými dveřmi.



Setkání se uskuteční na pozadí napjaté debaty ve Washingtonu o budoucnosti Ukrajiny. Minulý týden Bílý dům varoval, že bez zásahu Kongresu dojdou peníze na nákup dalších zbraní a vybavení pro Kyjev do konce roku. Ve středu republikáni v Senátu zablokovali návrh zákona o mimořádných výdajích na financování války na Ukrajině.



Uvedl to diplomatický zdroj blízký maďarskému velvyslanectví: "Orbán je přesvědčen, že pomoc Ukrajině v Kongresu neprojde. Proto se snaží zablokovat i pomoc ze strany EU."



Orbán je častým kritikem pomoci Ukrajině proti ruské invazi. V posledních letech je považován za nejbližšího spojence Vladimira Putina uvnitř EU a před dvěma měsíci byl v Pekingu vyfotografován, jak se usmívá a potřásá si rukou s ruským prezidentem.



Orbán nedávno požadoval, aby bylo členství Ukrajiny v Evropské unii (EU) vyřazeno z programu prosincového zasedání Evropské rady. Maďarský vůdce to napsal na X, platformě dříve známé jako Twitter: "Je zřejmé, že návrh Evropské komise na vstup Ukrajiny do EU je nepodložený a špatně připravený."



Nadace Heritage Foundation vede Projekt 2025, koalici připravující příští konzervativní prezidentskou vládu, a v posledních měsících hostila projevy předních členů britské Konzervativní strany Liz Trussové a Iaina Duncana Smithe.



Thinktank je rovněž hlasitým odpůrcem americké pomoci Ukrajině. V loňském roce vydala Jessica Andersonová, výkonná ředitelka jeho lobbistických operací, prohlášení pod titulkem: "Balíček pomoci Ukrajině staví Ameriku na poslední místo". V srpnu Victoria Coatesová, viceprezidentka Heritage, napsala na sociálních sítích: "Je načase ukončit prázdné šeky bez data pro Ukrajinu."



Když Heritage loni v dubnu oslavovala 50. výročí svého založení, byl na tuto akci jako řečník pozván Orbánův politický ředitel Balázs Orbán (žádný příbuzný). Prezident Heritage Kevin Roberts maďarského vůdce v pořadu X opakovaně chválil: "Z návštěvy Maďarska a z účasti na současných politických a kulturních debatách v Americe vyplývá jedna věc: svět potřebuje hnutí, které bojuje za Pravdu, za tradice, za rodiny a za obyčejného člověka."





Orbán se v posledních letech zasazuje o transatlantické krajně pravicové spojenectví s tvrdým postojem proti imigraci a "genderové ideologii", tvrdým křesťanským nacionalismem a pohrdáním těmi, kdo varují před sklouznutím k autoritářství.



Maďarsko je konzervativními médii vykreslováno jako ráj proti liberálům a vzor pro Spojené státy. Někteří krajně pravicoví republikáni prohlásili, že by rádi viděli "maďarský model" přenesený do USA, zejména pokud jde o imigrační a rodinnou politiku. CPAC se letos vydal do Maďarska již podruhé a bývalý moderátor Fox News Tucker Carlson natočil v Maďarsku několik dílů, v nichž vychvaloval Orbánovu politiku.



Orbán se mu odvděčil tím, že Trumpa zahrnul chválou. Během letošního CPAC Orbán prohlásil, že kdyby byl Trump prezidentem, "na Ukrajině a v Evropě by nebyla válka". Maďarský premiér kritizoval několikanásobné federální obvinění bývalého amerického prezidenta a v nedávném rozhovoru s Carlsonem označil soudní postup za "velmi komunistickou metodiku".





Dalibor Roháč, vedoucí pracovník thinktanku American Enterprise Institute ve Washingtonu, uvedl: "Maďarské velvyslanectví ve Washingtonu je v poslední době velmi aktivní a snaží se napravit vztahy s Maďarskem.







Podle Roháče je však navzdory dobrým vztahům s některými republikány "nepravděpodobné", že by Orbán měl na financování Ukrajiny ze strany USA nějakou páku.



Příznivci Ukrajiny se také snaží prosadit své zájmy u republikánů v Kongresu. Tento týden jednal na Kapitolu britský ministr zahraničí David Cameron. Na tiskové konferenci uvedl: "Jsem si jist, že dobrá vůle zvítězí a peníze budou odhlasovány, což bude mít obrovský vliv nejen na morálku na Ukrajině, ale také na to, aby si evropské země neustále kladly otázku, co ještě mohou udělat."







Zdroj v angličtině ZDE

