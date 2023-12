Schwarzenberg, česká média a česká existence v alternativní realitě

10. 12. 2023 / Jan Čulík

Zuzana Čaputová zaútočila na Twitteru na to množství lidí, kteří podle ní reagují brutálně a vulgárně na sobotní oslavy Karla Schwarzenberga na Pražském hradě. Samozřejmě nechceme podporovat žádnou brutalitu ani vulgaritu, ale zeptala se paní Čaputová, proč se to asi děje?





Chudák Karel Schwarzenberg, který s tím nemá vůbec nic společného, obávám se ale, že čeští politikové a česká média udělaly v sobotu všechno, co bylo v jejich silách, aby Schwarzenbergovu pověst zdiskreditovay.

Proč? Protože saturační pozornost českých médií a politiků posmrtné ceremonii na Pražském hradě působila pokrytecky a falešně. Jako by se česká média snažila touto saturační pozorností překrýt nepříjemnou realitu.



Pavel Veleman si ve svých článcích zoufá , že nemá žádné možnosti, kam umístit ženy s dětmi, které byly vykázány z bytů, jak pomoci potřebným. Na internetu mu systém sděluje, že je všechno v naprostém pořádku, realita je ale jiná. Nikdo to nevnímá. Všichni oslavují Karla Schwarzenberga.

Celá ceremonie byla kýč, kýč, obrovský kýč.



Fascinuje mě mimo jiné také ta neuvěřitelná pozornost, kterou Česká televize věnuje potentátům katolické církve. Proboha, Česká republika je zemí ateistů! Z České televize získáváte dojem, že je spíš ČR něco jako Vatikán. Je to konstrukce nepravdivé reality.



Je to zvláštní. Naše spolupracovnice Dominika Švecová včera poukázala na to, že holt Česko potřebuje si konstruovat "slavné ikony". Bez nich jsou zřejmě někteří Češi ztraceni. Pamatujete, jak Češi v devadesátkách milovali Václava Klause a domnívali se, že tento nový tatíček národa přivede Čechy do konzumního kapitalistického ráje? No, nějak se to nepovedlo.



Nic proti Schwarzenbergovi nemám, byl to docela slušný člověk, ještě si na něho pamatuju z někdejších setkání tzv. českých intelektuálů, která pořádal na svém zámku v německém Scheinfeldu.

Nevím ovšem, zda byl skutečně naprosto bez vady. Možná jeho kontroverzní poslední výroky nedlouho před smrtí byly už ovlivněny předsmrtnou ztrátou soudnosti. Hájil sexuálního násilníka Dominika Feriho - je takový postoj od veřejné osobnosti skutečně konstruktivní pro postavení žen v české společnosti? - a přimlouval se za těsnou spolupráci s italskou fašistkou Meloniovou.

Nic z toho se samozřejmě v kýčovité sobotní oslavě na Pražském hradě nevyskytlo.







Ale mě znepokojuje jiná věc. To, jak se v poslední době uchylují čeští politikové a česká média k saturačním ideologickým kampaním, v nichž přinášejí s obrovskou intenzitou jedinou možnou interpretaci zveřejňovaného jevu.







Jak na to upozorňujeme opakovaně, falešným informováním o izraelských vojenských akcích v Gaze, kde bylo nesmyslně vyvražděno Izraelem už skoro 18 000 lidí, včetně 7000 dětí, vyčlenila česká média Českou republiku v této věci z civilizovaného mezinárodního společenství,.









Jinou saturační kampaní v nedávné době byla pozornost českých médií vůči lživému filmu o bratrech Mašínech, Na jeho podvodnost jsme upozornili v tomto Rozhovoru Britských listů.





Je známo, že zakořeněné kulturní zvyklosti přežívají v každém národním společenství velmi dlouho. Ve svých přednáškách upozorňuju na to, jak Češi dodnes vstávají a jezdí do práce nesmírně brzo, špička v pražském metru je pořád mezi sedmou a osmou hodinou - zatímco řekněme v Británii až kolem deváté. Proč? Protože mocnář Franz-Josef trpěl nespavostí, tak donutil všechny vstávat brzo. Zemřel před více než stoletím, Češi ale pořád vstávají brzo.







A teď ty saturační mediální kampaně. Většina našich čtenářů si to jistě nepamatuje, ale přesně tohle dělal v sedmdesátkách komunistický režim, aby zakryl společenská fakta. Pamětníci si vzpomenou na saturační komunistickou mediální kampaň na obranu Angely Davisové, nebo pak na saturační nenávistnou kampaň proti signatářům Charty 77, čímž režim z nich v zemi udělal celebrity.





Není to zvláštní, že se po pětatřiceti a více letech vracejí česká média ke komunistické propagandistické praxi? Bude to tím vlivem oligarchů na česká média?







Hodně znepokojující je, do jak obrovské míry zřejmě značná část obyvatelstva České republiky propadá této mediální propagandě. Co není v hlavních českých sdělovacích prostředcích, jako by to neexistovalo. Pro mnoho lidí lživá propaganda českých médií legitimizuje tuto konstruovanou, nepravdivou realitu. Lidem chybí schopnost kritického zhodnocení informací, izolovanost českého jazyka od světa také nepomáhá, Na vině budou zřejmě špatné školy.





Tak nevím, kam to povede.



