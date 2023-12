Válka mezi Izraelem a Gazou: USA jsou kritizovány za veto rezoluce OSN o příměří

9. 12. 2023

Human Rights Watch varuje, že USA riskují "spoluvinu na válečných zločinech" tím, že poskytují zbraně a diplomatické krytí Izraeli, který pokračuje v útoku na Gazu.





- USA riskují spoluúčast na válečných zločinech, konstatuje Human Rights Watch





Organizace na ochranu práv odsoudily USA za to, že zablokovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN vyzývající k příměří v Gaze, a organizace Human Rights Watch uvedla, že USA riskují "spoluúčast na válečných zločinech" tím, že nadále poskytují Izraeli zbraně a diplomatické krytí.

- Amnesty International patří mezi skupiny hájící práva, které odsuzují USA za blokování rezoluce Rady bezpečnosti OSN vyzývající k příměří v Gaze. Paul O'Brien, výkonný ředitel Amnesty International USA, obvinil americkou vládu, že se "hanebně obrací zády k nesmírnému utrpení civilistů".



- Avril Benoît, výkonná ředitelka organizace Lékaři bez hranic v USA, uvedla, že rozhodnutí USA vetovat rezoluci OSN vyzývající k příměří "z nich činí spoluviníky krveprolití v Gaze".



Benoît ve svém prohlášení uvedla:



Izrael pokračuje v nevybíravých útocích na civilisty a civilní stavby, zavádí obléhání, které se rovná kolektivnímu trestu pro všechny obyvatele Gazy, nutí k masovému vysídlování a zamezuje přístupu k životně důležité lékařské péči a humanitární pomoci. Spojené státy nadále poskytují Izraeli politickou a finanční podporu při provádění vojenských operací bez ohledu na strašlivé ztráty na civilním obyvatelstvu. Aby humanitární pracovníci mohli reagovat na ohromné potřeby, potřebujeme okamžité příměří.



- USA v pátek odmítly výzvy svých arabských spojenců a generálního tajemníka OSN, aby podpořily okamžité humanitární příměří v Gaze, a místo toho rezoluci vetovaly. Hlasování v patnáctičlenné Radě proběhlo poměrem 13:1, přičemž Spojené království se zdrželo hlasování. Bidenova administrativa mezitím údajně požádala Kongres, aby schválil prodej 45 000 nábojů pro izraelské tanky Merkava, které mají být použity při ofenzivě v Gaze.



- Palestinský velvyslanec při OSN Rijád Mansúr prohlásil, že rozhodnutí USA zablokovat rezoluci je "zlomovým bodem v dějinách". V ostře formulovaném projevu k Radě bezpečnosti po hlasování Mansúr uvedl, že výsledky hlasování jsou "politováníhodné" a "katastrofální", a varoval, že prodlužování války v Gaze "znamená pokračování páchání zvěrstev, ztrátu dalších nevinných životů, další ničení".



- Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan poděkoval USA a Joe Bidenovi za to, že vetovali návrh rezoluce Rady bezpečnosti. Na sociálních sítích Erdan pochválil amerického prezidenta za to, že "stojí pevně na naší straně" a že prokázal "vůdčí schopnosti a hodnoty".



- Hamás veto USA v Radě bezpečnosti OSN odsoudil a označil ho za "neetické a nehumánní". "Obstrukce USA vůči rezoluci o příměří je přímou účastí s okupací na zabíjení našeho lidu a páchání dalších masakrů a etnických čistek," řekl Ezzat El-Reshiq, člen politického byra skupiny.



- Bezpečnostní hlasování OSN přišlo po dramatickém varování šéfa OSN Antónia Guterrese, že se občanský pořádek v Gaze hroutí. Vzhledem k tomu, že OSN varuje, že se její humanitární operace zastavila a její zaměstnanci jsou zabíjeni, rozhodl se Guterres začátkem tohoto týdne k mimořádně vzácnému kroku a odvolal se na článek 99 Charty OSN, který mu umožňuje upozornit Radu bezpečnosti na ohrožení světové bezpečnosti.



- Šéf hlavní agentury OSN v Gaze (UNRWA) uvedl, že se jedná o "nejtemnější hodinu" v historii organizace. Philippe Lazzarini uvedl, že agentura v Gaze "sotva" funguje a že její zaměstnanci - z nichž nejméně 130 bylo zabito - "berou své děti do práce, aby věděli, že jsou v bezpečí, nebo mohou společně zemřít". "Držíme se na špičkách prstů," řekl.



- Mezinárodní výbor Červeného kříže uvedl, že je znepokojen záběry polonahých palestinských mužů, které izraelská armáda předvádí v Gaze. Zatímco izraelská média zpočátku naznačovala, že snímky, které zřejmě natočil nejméně jeden izraelský voják, ukazují kapitulaci bojovníků Hamásu, několik z vyobrazených mužů bylo identifikováno jako civilisté, včetně jednoho novináře.



- Evropská komise oznámila, že v roce 2024 poskytne Palestincům humanitární pomoc ve výši 125 milionů eur. Prostředky půjdou na podporu humanitárních organizací působících v Gaze i na okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedla komise v pátečním prohlášení.



- V pátek byly zveřejněny pocty palestinskému básníkovi Refaatu Alareerovi poté, co jeho přátelé uvedli, že byl zabit při útoku na Gazu. Alareer, který ostře odsuzoval Izrael a jeho politiku vůči Palestincům, byl jedním z vůdců mladé generace spisovatelů v Gaze, kteří se rozhodli psát anglicky, aby vyprávěli své příběhy, a jeho přátelé popisovali jeho vzdor tváří v tvář útoku izraelské armády na pásmo Gazy.



- Podle přední organizace zastupující novináře po celém světě bylo během války Izraele s Hamásem zabito více novinářů než v jakémkoli jiném konfliktu za posledních více než 30 let. Mezinárodní federace novinářů (IFJ) ve svém každoročním sčítání úmrtí pracovníků médií uvedla, že letos bylo dosud zabito 94 novinářů a téměř 400 dalších bylo uvězněno.



- Benjamin Netanjahu odmítl výroky premiéra Palestinské samosprávy (PA), že by Hamás mohl po válce sloužit jako mladší partner při řízení Gazy. Premiér samosprávy Mohammad Štajjáh v rozhovoru uvedl, že samospráva spolupracuje s americkými představiteli na plánu řízení Gazy po skončení současného konfliktu. "Palestinská samospráva není řešením," reagoval izraelský premiér.





- Více než desítka členských států Světové zdravotnické organizace předložila v pátek návrh rezoluce, která vyzývá Izrael, aby respektoval své závazky vyplývající z mezinárodního práva a chránil humanitární pracovníky v Gaze. Samostatně OSN ve čtvrtek pozdě večer uvedla, že z 36 nemocnic v pásmu Gazy jich funguje pouze 14 v plném rozsahu.



- V Gaze probíhají těžké boje, tvrdí IDF



V noci na sobotu pokračovaly na severu Gazy těžké boje, a to jak ze vzduchu, tak i na zemi, uvedly v sobotu Izraelské obranné síly.



Podle IDF bojovníci z bojového týmu brigády Kafir bojovali a zabili skupinu v oblasti školy ve čtvrti Shejaiya. Síly IDF později našly ve třídách řadu zbraní kalašnikov, granátů a munice.



Obrněná jednotka z bojového týmu výsadkové brigády zničila ve čtvrti Shejaiya šachtu, která byla součástí rozsáhlé podzemní trasy, uvedly IDF s tím, že síly lokalizovaly další šachtu obsahující zbraně a výtah.



V oblasti Beit Hanoun zaútočili bojovníci bojového týmu 5. brigády na skupinu, která na ně údajně střílela z mešity a školy UNRWA, uvedly IDF.



- Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvádí, že při izraelských úderech v oblasti zahynulo dalších 71 lidí a do nemocnice al-Aksá přišlo za poslední den 160 zraněných.



V Chán Júnisu bylo do nemocnice Nasser převezeno 62 mrtvých a dalších 99 zraněných, uvedlo ministerstvo.



- Írán varuje před rizikem "nekontrolovatelného výbuchu" situace na Blízkém východě



Írán varoval před hrozbou "nekontrolovatelného výbuchu" situace na Blízkém východě poté, co USA vetovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN vyzývající k příměří v Gaze, informuje agentura France-Presse.



Hossein Amir-Abdollahian, nejvyšší diplomat islámské republiky, rovněž vyzval k okamžitému otevření hraničního přechodu Rafáh s Egyptem, aby bylo možné posílat do pásma Gazy humanitární pomoc.



"Dokud bude Amerika podporovat zločiny sionistického režimu [Izraele] a pokračování války ... existuje možnost nekontrolovatelného výbuchu situace v regionu," řekl Amir-Abdollahian podle prohlášení ministerstva zahraničí v telefonickém rozhovoru generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi.



Íránský ministr zahraničí ocenil rozhodnutí šéfa OSN použít článek 99 Charty OSN jako "odvážný krok k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti".



Boje mezi Izraelem a Hamásem byly obnoveny 1. prosince po týdenním příměří, které podle Izraele Hamás porušil.



"Tvrzení izraelského režimu, že Hamás porušil příměří, je zcela nepravdivé," řekl Amir-Abdollahian Guterresovi a dodal, že podpora Izraele ze strany USA "ztížila dosažení trvalého příměří".



- Izrael v noci zasáhl cíle Hizballáhu v Libanonu, včetně místa používaného jako operační velitelství, uvedl mluvčí IDF.



Izrael v noci rovněž reagoval na odpaly raket z Libanonu na izraelské území, uvedl mluvčí.





