Antisionismus a bolševický džihád

11. 12. 2023

čas čtení 17 minut

Proč by se islámští džihádisté a levicoví progresivisté spojovali ve vztahu k Izraeli a Židům? Odpověď zní: Proč ne? V obou případech se jedná o ideologie, pečlivě vytvořené vychytralými politickými válečníky, kteří používají prastarou taktiku, píše Juliana Geran Pilon. Proč by se islámští džihádisté a levicoví progresivisté spojovali ve vztahu k Izraeli a Židům? Odpověď zní: Proč ne? V obou případech se jedná o ideologie, pečlivě vytvořené vychytralými politickými válečníky, kteří používají prastarou taktiku,

Využívají dvojznačností v textech, které jsou považovány za posvátné, překrucují realitu, oslavují "spravedlivé" násilí a zapojují se do horlivé asymetrické války. Radikální ideologové jsou dualisté, kteří proti sobě staví dobro a zlo; chudé vs. bohaté; islámské džihádisty vs. nevěřící; černé vs. bílé; antirasisty vs. rasisty, atd. Ideologie je skvělý obchod: Historie velikosti Twitteru a zabudovaná morálka, dvě za cenu jednoho. Většina ideologů nakonec bojuje mezi sebou. Někteří přecházejí z jedné ideologie do druhé. Ale ti nejchytřejší z nich vytvářejí koalice, které se rozplynou, když se změní okolnosti.

Islámští džihádisté se odvolávají na jediný "pravdivý" výklad Koránu; každý, kdo mu odporuje, je nevěřící, který si zaslouží smrt. "Mučedníci", kteří zemřou při vykonávání rozsudku, jsou okamžitě přijati do ráje. Krajní levice také odmítá debatu, i když tím, že přijímá rozpory. "Pohyb sám o sobě je protimluv," prohlásil v roce 1877 patron a žák Karla Marxe Bedřich Engels. Jak definoval Marx, později přikrášlený V. I. Leninem a Mao Ce-tungem, rozpor musí být skutečně rozdmýcháván, aby se urychlil domněle nevyhnutelný běh dějin. Co na tom, že nevyhnutelnost se zdá být v rozporu s představou lidského zásahu. Rozpor vede ke zmatku, který podněcuje konflikt a násilí. Nakonec, po apokalyptické revoluci, přichází ráj. Na zemi, v nebi, proč se dohadovat?

Žádná ideologie však nepřetrvala déle než nenávist k Židům nebo antijudaismus, dnes obecně známý jako antisemitismus. Kvůli tvrdohlavému trvání na uctívání po svém a zachování svých tradic jsou Židé terčem nedůvěry a pronásledováni od té doby, co byli vyhnáni z vlasti Římany v roce 70 n. l., když zničili Druhý chrám v Jeruzalémě.

Judaismus neobhajuje dobývání; spíše se Židé o každém Pesachu modlili, aby je Bůh vrátil do Sionu. Ti nejvzdělanější a sekulárnější, zejména v západní Evropě, doufali, že asimilace jim umožní stát se vlasteneckými občany států, kde žijí, a zároveň ve svých domovech dodržovat židovské zvyky. A na krátkou dobu se jim to podařilo. Byli zvyklí na tvrdou práci a kulturu vzdělávání, a jak se dalo očekávat, dařilo se jim.

Od 19. století však zažívali strmý nárůst diskriminace, zejména v Rakousku a Prusku. To vedlo mnoho židovských intelektuálů k tomu, že si přáli, aby už nebyli vydáni na milost a nemilost nepřátelské většině. Na konci století se myšlenka vlastního státu zdála být možná, ne-li přímo nezbytná.

1. dubna 1890 dal Nathan Birnbaum této myšlence jméno: Sionismus. S odkazem na hnutí za znovuvytvoření národního domova v zemi židovských předků leželo šest let ladem. A pak Theodore Herzl napsal Židovský stát. O rok později, v roce 1897, svolal první sionistický kongres do švýcarské Basileje. Židé byli připraveni se přesídlit, ale bez jediného výstřelu. Bylo jich příliš málo.

Opak byl pravdou, co se týče revolučního antisionismu, a to ještě předtím, než byl tento termín vytvořen. Zárodek této toxické ideologie, založené na nesmiřitelném antagonismu, byl ironií osudu zaset, ironicky Židem, který podlehl smrtelné patologii sebenenávisti. V roce 1844 Karel Marx, vnuk velkých rabínů, slavně prohlásil, že "Bohem Židů jsou peníze". Ve zlověstně nazvaném eseji "K židovské otázce" poskytl odpověď: Žid musí být "odstraněn". O sto let později se to málem stalo.

Bolševický džihád: Vyrobeno v Německu, realizováno v sovětském Rusku

Spojení judaismu s uctíváním peněz a kapitalismem by nakonec poskytlo ideologické lepidlo spojující islámský džihádismus s komunistickým antisionismem k dosažení jejich společného cíle: Konečného zničení liberální kapitalistické demokracie. K tomuto spojení však došlo až na počátku dvacátého století, a to téměř náhodou, díky císařskému rádci a proslulému orientalistovi Maxi von Oppenheimovi.

Oppenheim, konvertovaný Žid z významné bankéřské rodiny, dlouho usiloval o vytvoření spojenectví mezi Německem a Tureckem. Nakonec našel partnera v osmanském ministru války Enveru Pašovi, který 2. srpna 1914 podepsal tajnou obrannou alianci s německým velvyslancem. Začala 1. světová válka; bojovali bok po boku. 11. listopadu 1914 osmanský sultán Mehmed V. vyzval všechny muslimy, aby se připojili k džihádu. Jeho projev byl napsán v Oppenheimově think tanku. Výzva tehdy nikam nevedla, ale pochodeň měla být brzy převzata v Moskvě.

Oppenheim byl brilantní stratég a byl si plně vědom toho, že odchod Ruska z války by Německu prospěl. Když si uvědomil, že svržení carského režimu v únoru 1917 skýtá nečekanou příležitost, rozhodl se poslat Lenina a jeho doprovod z exilu v Curychu zpět do Petrohradu. Poté, co zařídil vlak, poskytl také tučnou částku, aby pomohl nastartovat novou vládu. Ironií je, že cestu financoval bolševik a přítel Lenina i Envera, Alexandr Lvovič Parvus (Israel Lazarevich Gelfand). Oportunistický Enver se ukázal jako dychtivý spolupracovat se sovětským režimem. S Leninovou podporou byl najat, aby řídil její asijské oddělení.

Vzhledem k tomu, že Lenin se soustředil především na koncentraci moci ve vlastních rukou, džihád nebyl prioritou. Ale podle historiků Barryho Rubina a Wolfganga Schwanitze: "Enver přesvědčil Lenina, aby podpořil islámskou náboženskou vzpouru založenou na plánu vypracovaném pro císaře."

Lenin chápal sílu politického islámu. Sovětská snaha kooptovat muslimské, africké, asijské a další populace třetího světa, aby se připojily ke komunistickému táboru, začala téměř okamžitě. V září 1920 zorganizovala Komunistická internacionála (Kominterna) konferenci, která byla označena jako "kongres ... dělníků a rolníků v Persii, Arménii a Turecku", který se nazývá Kongresem lidu Východu. Jejím cílem byla "svatá válka (džihád) za osvobození celého lidstva od jha kapitalistického a imperialistického otroctví, za ukončení všech forem vykořisťování člověka člověkem". Jak předseda sjezdu Grigorij Zinověv/Hirsch Apfelbaum, tak jeho spoluorganizátor Karl Radek/Karl Sobelsohn byli členy Leninovy curyšské "rodiny".

Radek také pomohl vyjednat Rapallskou smlouvu z dubna 1922, podle níž se komunistický stát a Německo měly vzdát všech územních a finančních nároků na území druhé strany. Tato jednání prosazovala Oppenheimovu vizi využití džihádu pro politické účely. Také nevědomky zajistili základnu aliance Zelených/islamistů-Rudých. Jak vysvětluje Laurent Murawiec v knize The Mind of Jihad: "Z těchto rozhovorů také vyrostl bolševický džihád."

Adaptace marxismu na islamismus, pozoruhodný výkon pojmové gymnastiky, je svědectvím o genialitě dialektické šablony. Revoluční stratégové účinně zjednodušili "složitý fenomén ideologické adaptace a změny", vysvětlují Alexandre A. Bennigsen a S. Enders Wimbush, tím, že využili "sklonu některých skupin pro lidská práva vidět v marxismu odpověď na své místní požadavky a dilemata".

Zinověv a Radek, spolu s mnoha dalšími, byli zavražděni Stalinovou KGB v roce 1936 na základě vykonstruovaných obvinění ze špionáže. Pakt komunistického diktátora s Hitlerem, který byl toho roku stále více antisemitský, nebyl pouze taktický. Stalin neměl problém démonizovat peníze milující Židy. Jak pečlivě zdokumentovali Jonathan Brent a Vladimir Naumov, teprve jeho smrt v roce 1953 zabránila nejmasovějšímu vyvražďování Židů od holocaustu, tentokrát v SSSR. Stalin skutečně podpořil rezoluci Valného shromáždění Organizace spojených národů z 29. listopadu 1947, která ustanovila dva státy v rámci tehdejšího známého Palestinského mandátu; očekával, že Izrael pomůže komunistům proniknout na Blízký východ, ale tato naděje se brzy po 15. květnu 1948 rozplynula. Zrodil se židovský stát. Po holokaustu byli Židé rozhodnuti: "Už nikdy." To poskytlo palivo pro téměř zázračné vítězství nad drtivými arabskými útoky, které následovaly po rozdělení.

Ale Izrael nyní čelil dalšímu nepříteli: SSSR, jehož válka proti sionismu začala na Stalinův rozkaz doopravdy. KGB vyladila dialektický antisionismus a posílila teroristické vedení zbraněmi a finanční pomocí.

Antisionismus se v Moskvě stal zbraní

Sovětské oddělení propagandy se rozhodlo oživit nechvalně proslulé Protokoly sionských mudrců, vydané v roce 1903 pod záštitou ruské tajné policie Ochrana. Ačkoli byly dlouho zdiskreditovány jako padělek, byly již rozšířeny po celém světě americkým podnikatelem Henry Fordem. Údajně "zápis" tajného projevu mezi sionskými mudrci údajně demonstruje jejich spiknutí s cílem řídit svět ovládnutím peněz a komunikací.

V roce 1951 šéf zahraniční rozvědky KGB přivezl do Bukurešti Protokoly, aby je rumunská tajná policie přeložila a rozšířila po celé západní Evropě. "Muselo to být provedeno tajně, aby nikdo nevěděl, že publikace pocházejí ze sovětského bloku," píše bývalý šéf rumunské zahraniční rozvědky generál Ion Mihai Pacepa. Brzy "Securitate rozšířila Protokoly také po Středním východě".

Přesuňme se do roku 1960. Sovětské vedení založilo Univerzitu Patrice Lumumby, údajně na pomoc "rozvojovým zemím", ve skutečnosti kremelskou školu péče o tělo. Třetí největší univerzita v SSSR, mezi její významné absolventy patřil palestinský vůdce Mahmúd Abbás, jehož disertační práce z roku 1982 (v angličtině "The Other Side: The Secret Relations between Nazism and the Leadership of the Zionist Movement") zpochybnila existenci plynových komor a počet židovských obětí. Abbás obviňuje Židy ze spolčení s nacisty: "Sionistické hnutí... dokonce kladlo překážky do cesty snahám křesťanských skupin nebo nesionistických Židů nebo řady zemí, které považovaly za vhodné najít řešení tohoto humanitárního problému." Antisionisté jsou mistři "velké lži".

Podobně v roce 1962 Ahmad Šukajry (jmenovaný hlavou OOP v roce 1964) nazval sionismus "směsí kolonialismu a imperialismu v jejich nejošklivější podobě". Doporučil, aby OSN "vyhladila" sionistické hnutí. Bezprostředně poté, co izraelská armáda zvítězila nad mnohem větší kombinovanou arabskou armádou za pouhých šest dní, vstoupil SSSR na světovou scénu. 19. června 1967 sovětský premiér Alexej Kosygin poprvé představil v OSN téma vztahu mezi Izraelem a nacismem.

10. listopadu 1975 Valné shromáždění odhlasovalo "odstranění kolonialismu a neokolonialismu, zahraniční okupace, sionismu, apartheidu a rasové diskriminace ve všech jejích formách, jakož i uznání důstojnosti národů a jejich práva na sebeurčení". Izrael se stal nepřítelem číslo jedna pro většinu členů OSN.

Do roku 2015 Valné shromáždění odsoudilo Izrael 140x; Írán 7x; Severní Koreu 8x; Čína, Kuba, Libye, Katar a několik dalších diktatur vykazují nulu. Většina západních demokracií se běžně zdržuje hlasování a podřizuje se Sověty organizovanému bloku "nezúčastněných", spolu s mezinárodními nevládními organizacemi a většinou západních médií. Jen zřídka američtí velvyslanci, s pozoruhodnou výjimkou Daniela Patricka Moynihana a Jeanne Kirkpatrickové, hájili Izrael. V 60. letech 20. století nová generace ve svobodném světě, většinou neznalá holokaustu a geopolitiky, odmítala svou vlastní kulturu. Vedeni akademiky, kteří prezentovali válku ve Vietnamu v marxistických termínech jako imperialistickou křížovou výpravu proti kolonizované lidové osvobozenecké armádě, postavili bílé kolonizátory proti vykořisťovaným barevným. Komunistický Vietkong byl přirovnáván k americkým černochům. Když tedy Izrael v roce 1967 vyhrál šestidenní válku, téměř přes noc se z Davida stal Goliáš. Tento obrat se ukázal být rozhodujícím katalyzátorem pro Novou levici. Progresivisté náhle "objevili" Palestince, jak to vyjádřil berlínský historik Paul Hockenos. Byla to další oběť světového kapitalismu. Koneckonců, protože "nejvěrnějšími spojenci Izraele jsou Washington, Bonn a pravicová skupina Springer", vyplývá z toho, že Izrael patřil k rozsáhlému kapitalisticko-imperialistickému spiknutí.

Bílý Izrael vs. černí Palestinci

"Osvobozenecký boj Palestinců přesně zapadá do studentských paradigmat třetího světa a kritiky kolonialismu," píše Hockenos. "Palestinci byli oslavováni jako stateční bojovníci za svobodu." Radikalizované levicové publikum se spojilo s rozhořčenými arabsko-muslimskými voliči, částečně díky vysoce účinné "masivní sovětské antisionistické kampani, která vstoupila do obzvláště aktivní fáze v roce 1967," píše badatelka Kennanova institutu Izabella Tabarovsky. "Navržená KGB a pod dohledem hlavních ideologů komunistické strany, ... Podařilo se jí vyprázdnit sionismus od jeho významu jako národně osvobozeneckého hnutí židovského národa a místo toho jej spojit s rasismem, fašismem, nacismem, genocidou, imperialismem, kolonialismem, militarismem a apartheidem."

To se podařilo. "Antisionismus v 70. a 80. letech 20. století," píše Robert S. W. Wistrich, se stále více začal jevit jako levicový funkční ekvivalent toho, co klasický antisemitismus kdysi (v meziválečném období) představoval pro fašistickou pravici... [tak] se postupně vynořuje jako nejnižší společný jmenovatel mezi částmi levice, pravice a islamistických kruhů."

Někteří levičáci, mezi nimi i Paul Berman, to začali chápat. Několik dní před 11. zářím napsal v The New Republic: "Vize Nové levice o přetrvávajícím nacismu moderního života byla náhle překonfigurována, s Izraelem ve vedoucí roli. Izrael se stal kryptonacistickým místem par excellence, nejčistším ze všech příkladů toho, jak nacismus nebyl nikdy poražen, ale místo toho přetrvával až do současnosti ve stále ostřejších formách. Jaký lepší převlek by na sebe mohl vzít nacismus než židovský stát?" V roce 2011 se kritická teoretička Judith Butlerová (která je neuvěřitelným Židem) vyjádřila jasně: "Chápat Hamás a Hizballáh jako sociální hnutí, která jsou progresivní, která jsou levicová, která jsou součástí globální levice, je nesmírně důležité."

Jak lépe zaútočit na liberálně demokratické spiknutí, které udržuje neprivilegované barevné lidi v chudobě, apartheidu a bídě? V červnu 2021 vůdce Pásma Gazy Yahya Sinwar řekl Vice News, že si chce "připomenout rasistickou vraždu George Floyda. George Floyd byl zabit v důsledku rasistické ideologie, kterou někteří lidé zastávali. Stejný typ rasismu, který zabil George Floyda, používá Izrael proti Palestincům v Jeruzalémě, ve čtvrti Šajch Džarráh a na Západním břehu Jordánu." V době, kdy se citát 18. října 2023 znovu objevil, příběh ještě více pronikl do elitní kultury, zejména do akademie. "Akademická obec může být k Hamásu ještě přátelštější než levicový politický svět," píše Lorenzo Vidino 3. listopadu 2023 ve Wall Street Journal. "Hamás je víc než jen teroristická organizace, jejímž cílem je zabíjet Židy a vyhladit Izrael. Je to také důvtipný mezinárodní politický hráč, který využil Západ jako jeviště pro vlivovou operaci zaměřenou na politiky, veřejné mínění a muslimské komunity."

Západní ideologové ve využívání liberálních konceptů k neliberálním cílům uspěli nad rámec svých nejdivočejších očekávání. Progresivistům, používajícím postmoderní žargon, se podařilo proniknout radikalismem hluboko do amerického kulturního mainstreamu. Připomíná to komunistickou propagandu: "paralela mezi ... soudobou kritickou teorií a marxismem-leninismem mého sovětského mládí dostaly nový důkaz," napsal Natan Šaranskij 31. října. Nejen Izrael, ale i "Spojené státy vedou válku o své přežití," píše Šaranskij. "Americké univerzity po 7. říjnu překročily červenou čáru. Boj o kampusy je proto bojem za Ameriku a její hodnoty – za Ameriku, která je liberální, která podporuje svobodu projevu a lidská práva a která chrání všechny své občany, bez ohledu na rasu nebo vyznání, před krutými, nezákonnými útoky."

Svůj článek nazval "Už nikdy je teď".

Zdroj v angličtině: ZDE

-1