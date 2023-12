Válka mezi Izraelem a Hamásem: Generální tajemník OSN: Systém pomoci v Gaze je vystaven vážnému riziku zhroucení

7. 12. 2023

Gaza čelí "vážnému riziku zhroucení humanitárního systému", říká generální tajemník OSN



Podle generálního tajemníka OSN hrozí v Gaze "vážné riziko zhroucení humanitárního systému". António Guterres se odvolává na zřídka používaný článek, aby prosadil příměří. Ve svém dopise Radě uvedl, že humanitárnímu systému v Gaze hrozí zhroucení po dvou měsících války, která způsobila "strašlivé lidské utrpení".



Guterres se odvolal na článek 99 Charty OSN, který říká, že generální tajemník může informovat radu o záležitostech, které podle jeho názoru ohrožují mezinárodní mír. Očekává se, že před radou vystoupí a bude naléhat na příměří.



Na tento krok však reagoval izraelský velvyslanec v OSN Gilad Erdan, podle něhož se generální tajemník odvolává na článek 99, aby vyvinul nátlak na Izrael, a obvinil šéfa OSN z "nového morálního dna" a "zaujatosti vůči Izraeli".



I've just invoked Art.99 of the UN Charter - for the 1st time in my tenure as Secretary-General.



Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell podpořil generálního tajemníka OSN v jeho rozhodnutí odvolat se na článek 99 Charty OSN. Borrell uvedl, že "RB OSN musí okamžitě jednat, aby zabránila úplnému zhroucení humanitární situace v Gaze".



Generální tajemník OSN António Guterres se odvolal na zřídka používanou klauzuli Charty OSN a varoval, že konflikt "může zhoršit stávající hrozby pro mezinárodní mír a bezpečnost". Guterres v dopise Radě bezpečnosti uvedl, že očekává, že "veřejný pořádek se brzy zcela zhroutí v důsledku zoufalých podmínek" v Gaze, protože území je pod neustálým bombardováním Izraelských obranných sil (IDF). V reakci na to izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan uvedl, že Guterres "dosáhl nového morálního dna", a znovu vyzval šéfa OSN k rezignaci.



- Agentura Associated Press zveřejnila nový průzkum veřejného mínění, podle něhož se názory demokratů na to, jak prezident Joe Biden řeší konflikt, mírně zlepšily. Nový průzkum Centra pro výzkum veřejných záležitostí Associated Press-NORC ukazuje, že 59 % demokratů schvaluje Bidenův přístup ke konfliktu, což je o něco více než 50 % v listopadu.



- Izraelské síly obklíčily v Gaze dům nejvyššího představitele Hamásu Jahjá Sinvara, uvedl Benjamin Netanjahu. "Je jen otázkou času, kdy ho dostaneme," řekl ve středu izraelský premiér. Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že Sinvar, kterého izraelští představitelé označili za strůjce útoků ze 7. října, se skrývá v podzemí. Vysoce postavený Netanjahuův poradce označil operaci za "symbolické vítězství".



- Izraelské síly a Hamás svádějí boje dům od domu po celé délce pásma Gazy. Zatímco se Izraelské obranné síly (IDF) probojovávají těžce poškozenými městskými oblastmi na severu a jihu Gazy, Hamás se stále více spoléhá na improvizované bomby, které způsobují ztráty a zpomalují útok. Ústředními body bojů v posledních dvou dnech byly uprchlický tábor Džabalíja a čtvrť Šudžajja na severu Gazy a Chán Júnis a Bani Suhejla na jihu.





- Izraelské síly obklíčily město Chán Júnis a nyní operují "v srdci" města na jihu Gazy, uvedly ve středu IDF. IDF ve středu ráno vyzvaly obyvatele Chán Júnisu, aby z města uprchli do bezpečnějších oblastí, a upozornily, že do 14 hodin bude přerušeno bombardování Rafáhu, který leží bezprostředně na jihu u egyptských hranic. Obyvatelé oznámili, že IDF shazují na oblast letáky s citací verše z Koránu. Podle OSN a humanitárních organizací již nikde v Gaze není bezpečno.





Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že izraelské síly obklíčily dům vůdce Hamásu v Chán Júnisu.

- Izraelské síly a Hamás svádějí boje dům od domu po celé délce pásma Gazy. Zatímco se Izraelské obranné síly (IDF) probojovávají těžce poškozenými městskými oblastmi na severu a jihu Gazy, Hamás stále častěji spoléhá na improvizované bomby, které způsobují ztráty a zpomalují útok. Ústředními body bojů v posledních dvou dnech byly uprchlický tábor Džabalíja a čtvrť Šudžajja na severu Gazy a Chán Júnis a Bani Suhejla na jihu.





- Britský ministr obrany Grant Shapps využije své cesty do Izraele a na okupovaná palestinská území k tomu, aby se zasadil o rychlejší dodávky humanitární pomoci, a to i po moři přímo do Gazy, uvedl ve čtvrtek jeho úřad. "Pracujeme na tom, abychom našli nejlepší způsob, jak dostat pomoc a podporu těm, kteří ji zoufale potřebují, nejrychlejší a nejpřímější cestou. To zahrnuje možnosti po zemi, po moři i letecky," uvedl Shapps.



- Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvedlo, že od zhroucení dočasného příměří na začátku měsíce bylo zabito 1 207 Palestinců a že 70 % mrtvých tvoří ženy a děti. Podle úterního prohlášení mediální kanceláře Hamásu zahynulo v Gaze od 7. října nejméně 16 248 lidí, z toho 7 112 dětí a 4 885 žen. Více než 7 600 osob se pohřešuje. Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje o počtu obětí vydané během konfliktu. Times of Israel avšak napsaly, že počty mrtvých a zraněných jsou realistické. Ministerstvo pro Gazu uvedlo, že více než 100 těl v současné době čeká na pohřeb v nemocnici Kamal Adwan v severní Gaze, která je podle něj bez paliva a dostává se pod palbu.



- Izraelský bezpečnostní kabinet souhlasil s povolením "minimálního přídavku" paliva pro vstup do pásma Gazy, "aby se zabránilo humanitárnímu kolapsu a vypuknutí nemocí" na jihu území, uvádí se ve středečním prohlášení úřadu izraelského premiéra. Toto "minimální množství" určí válečný kabinet, uvedlo se v něm.



uvedl v telefonickém rozhovoru pro agenturu Reuters poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan. "Hovořili jsme s nimi o časovém plánu. Nechci se o to dělit, protože Izrael už tak trochu telegrafoval přesné místo své pozemní operace a já nechci být tím, kdo telegrafuje časové rozvrhy."Nový průzkum Centra pro výzkum veřejných záležitostí Associated Press-NORC ukazuje, že 59 % demokratů schvaluje Bidenův přístup ke konfliktu, což je o něco více než 50 % v listopadu.K posunu došlo v době, kdy Biden a vrcholní američtí představitelé vyjadřovali zvýšené obavy z civilních obětí v pásmu Gazy, zdůrazňovali potřebu budoucího nezávislého palestinského státu a pomohli zajistit propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem během dočasného příměří, uvádí agentura Associated Press.Peters, který je zároveň ministrem zahraničních věcí, předložil ve čtvrtek návrh, v němž žádá novozélandský parlament, aby vyjádřil vážné znepokojení nad pokračujícím násilím v regionu. Předložení návrhu v parlamentu umožnilo politickým stranám o něm diskutovat.Peters požádal parlament o podporu návrhu, který by:vyjádřil vážné znepokojení nad pokračujícím násilím v Izraeli a na okupovaných palestinských územích, jednoznačně odsoudil teroristický útok Hamásu ze 7. října 2023 a vyzval k propuštění všech rukojmích, vyzval všechny strany zapojené do konfliktu i všechny země s vlivem v regionu, aby podnikly naléhavé kroky k nastolení příměří, uznal právo Izraele bránit se v souladu s mezinárodním právem a aby všichni civilisté byli chráněni před ozbrojeným konfliktem, potvrdil, že trvalého řešení konfliktu bude dosaženo pouze mírovými prostředky a že rozhodující jsou kroky k oživení blízkovýchodního mírového procesu.Během rozpravy označil zástupce labouristů pro zahraniční záležitosti Damien O'Connor situaci v Gaze za "nic jiného než genocidu" a požádal o pozměňovací návrh k návrhu, který by místo "kroků k" požadoval okamžité příměří.Spoluvedoucí poslankyně zelených Marama Davidson se připojila k O'Connorově výzvě k pozměňovacímu návrhu a dodala, že je "groteskní" označovat izraelskou reakci za sebeobranu.Te Pāti Māori návrh podpořili, ale spoluvedoucí Debbie Ngarewa-Packerová se ptala vlády, jaké kroky podnikne, aby zajistila příměří, a jaký tlak bude vyvíjet na USA.Pozměňovací návrhy opozičních stran byly vládními stranami odmítnuty, s výjimkou pozměňovacího návrhu labouristy Phila Twyforda, který vyzýval k tomu, aby se proces snažil o "spravedlivý a trvalý mír, který uznává existenci a sebeurčení Izraelců a Palestinců". Vyzval rovněž k vytvoření svobodného a nezávislého palestinského státu v rámci řešení dvou států, "s bezpečnými a uznanými hranicemi obou národů, kde mají všichni občané stejná práva a svobody".Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari uvedl, že nejvyšší vůdce Hamásu v Gaze "není nad zemí, je pod zemí", ale nechtěl upřesnit, kde se podle Izraele nachází. "Naším úkolem je Sinvara najít a zabít.", řekl.Uvedla, že válečná letadla zničila tunelové šachty a vojáci se zmocnili stanoviště Hamasu i několika skladů zbraní. Izraelské zprávy o bitvě nebylo možné nezávisle potvrdit.Hamás zveřejnil video, které podle něj ukazovalo jeho bojovníky v Šudžaji, jak se pohybují úzkými uličkami a zničenými budovami a zahajují palbu raketovými granáty na izraelská obrněná vozidla. Podle agentury Associated Press je vidět, jak několik vozidel vybuchuje v plamenech.