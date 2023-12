Putinův hlavní ideolog předpovídá zánik Ukrajiny v příštím roce

6. 12. 2023

Vladislav Surkov, často označovaný za Putinova hlavního ideologa, říká že příští rok přinese konec toho, co nazývá "falešným ukrajinským státem". Podle Surkova jde o výsledek "fundamentálně primitivní" povahy ukrajinského myšlení a zásadního posunu v přístupu Moskvy k problémům se sousedy.

Podle Surkova jsou zázračný světonázor, magické myšlení, vnímavost a přehnaná poezie jsou hlavními rysy ukrajinské duše. Ukrajinská imaginace se prý doslova hemží se čaroději, čarodějnicemi, utopenými ženami, které ožily, a dokonce i ďábly.

Čarodějové a čarodějnice z Majdanu tvrdili, že když se budete jen tak motat na náměstí , život se zlepší. To ale nefunguje, a když takové snahy selžou, "ratingy čarodějů a čarodějnic se okamžitě zhroutí"; ale jen proto, aby byli nahrazeni "čerstvými podvodníky" nabízejícími stejné recepty.

Důkazy o takovém magickém myšlení jsou všude kolem, říká Surkov. Ale je odsouzeno k nezdaru - klasický příklad těch, kteří plánují ne na základě skutečné situace, ale v naději, že se něco objeví, možná kouzelná zbraň.

Ukrajinci začínají být rozčarováni ze svých čarodějů. A kdo by jim vlastně mohl pomoci? Biden mumifikovaný zaživa? Desetiletý Zalužnyj? Nebo nešťastný bezdětný pár Ermark/Zalensky? Stěží... Nebude zázraku, navzdory nadějím mnoha lidí v Kyjevě.

A hlavní důvodem podle Surkova je to, že Rusko už není trpělivým prostředníkem urovnávání hádek mezi sousedy. Nyní je to netrpělivý účastník ve velkém boji, který si vybere svou daň. To je něco, co "pohané" na Ukrajině musejí uznat, protože rok 2024 "bude rokem degradace a dezorganizace ukrajinského falešného státu".

Zdroj v ruštině: ZDE

