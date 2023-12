Kamijóni aneb zbraně hromadného ničení v Česku (4)

5. 12. 2023 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 4 minuty

I když člověk nemá nic proti těm dobrým řidičům kamionů, kteří nepochybně existují a občas vám třeba pomohou v klidu vjet z vedlejší ulice na hlavní tím, že podrží za sebou všechny nevycválané spěchače, nedá mi to nevyjádřit se ke sněhovou kalamitou znovu obnaženému problému.

Zase už se dějí kamionové „zimní orgie“ nejen na D1. Plechy řinčí, lidé jsou nešťastní nebo omlácení, občas mrtví. Díky zbraním hromadného ničení v rukách „profesionálů“, které zatarasí cestu, spadnou do pangejtu nebo rovnou skončí jako ten kohoutek v oboře. Leckdo vám na to řekne – holt se občas něco stane, a to i osobákům ne? Tak co... … hm – asi se nějaká taková nehoda zatím netýkala ani jeho či jeho rodiny ani jeho kamarádů nebo kolegů v práci. NESOUHLASÍM s touhle vágností! Kamion, který se vymkne kontrole a řítí se či klouže neřízeně kamsi je skutečnou potenciální zbraní hromadného ničení!





Aniž bych byl vševědoucí, zdá se, že hlavním problémem je i tady honba za ziskem – kapitálem. Prostě si sedneš za volant, řeknou nejspíš šoférovi, a budeš s nákladem tehdy a tehdy tam a tam nebo bu-bu-bu. Tedy opět a znovu tu máme problém s nevycválanou ziskuchtivostí, jen v další její variaci. Zisk za KAŽDOU cenu. Přitom v dnešní době kdokoli kdykoli, pokud chce, má dostatek informací o vývoji počasí s velkou mírou pravděpodobnosti minimálně na tři dny dopředu a může podle toho efektivně jednat!





Pokud tedy někam jedu s desítkami tun nákladu za zády, docela přesně vím, co mne tam potká. Přesto kamiony najedou do terénu, o kterém dobře vědí, že jim přinese velký až neřešitelný problém. Trestu-hodné! Řešit situaci až na místě, třeba odstavováním kamionů (když navíc většinou není kam) je honěním kočky za ocas, ale ani to dnes řádně nevyužíváme! Možná by bylo dobrým opatřením vyhlašovat při předpokladu kritického počasí zákaz vjezdu kamionů do jednotlivých okresů či krajů v Česku, a to dostatečně dopředu. Pokud by takový zákaz byl vydán třeba jen pro určitou kategorii silnic, sjížděly by nenechavé lochnesky na silnice nižších tříd, které by pak dopadaly ještě hůř. Vyhlásit to v předstihu mnoha kanály - i mezinárodně - nemůže být problém. Pokud k tomu snad chybí právní předpis – je načase ho vytvořit. Jasné je, že se bavíme jen o několika kritických dnech v roce. Pokud i přes takový zákaz bude mít kamion nutkání vyjet, ať jede, ale jinudy. Máme rok 2023 a žijeme v Evropské unii, měli bychom tedy umět tohle všechno „digitálně“ zpřevodovat – nemůže existovat problém technický. Už se poměrně často objevují informace o vývoji autonomních vozidel, ale my neumíme pracovat ani s těmi, které obsluhují lidští profesionálové ve stavu on-line. Jen pro zajímavost citace z 2. 12. 2023 ČT 24 a kalamitího stavu na D1: „Kamiony na D1 přejíždějí do levého pruhu a blokují činnost sypačů“. Tzn., po masivním varování před kritickým počasím ve všech sdělovadlech nejen, že tam ty lochnesky přijely(!), ale ještě měly tu exponenciální drzost prudit údržbáře!!





Poslední poznámka je k hovadům za volantem návěsů. Samozřejmě také existují, stejně jako u všech jiných kategorií vozidel – projevují se hlavně jízdou s těžkou nohou na plynu. Už v autoškole nás všechny učí, že to je zlozvyk a velmi nebezpečná věc. Brzda – plyn – brzda... a rvu to, co to dá. Pokud za sebou máte v tak ové situaci třeba 30 tun – vezete jednoznačně zbraň hromadného ničení, protože pokud se před vámi objeví cokoli – je to mrtvé, zničené, placaté, krvavé... prostě ten kolos včas nezastavíte, kdybyste se..., je to něco jako buldozer projíždějící kupkou sena. Aktivita dopravní policie je v tomto smyslu evidentně NEDOSTATEČNÁ. Nepamatuji si, kdy jsem naposled v autě míjel kamion zastavený policistou! Doufám, že tímhle článkem někoho vlivného aspoň trochu nadzvednu. Když už bude ve vznosu, mohl by se pokusit o rychlé řešení.





PS: Největší „kouzlo“ snad je, když jedete vzhledem k počasí opatrně a najednou kolem vás zleva duní kamion, který vás prostě musí předjet a celého nahodit, protože MUSÍ jet o 5 nebo 7 km/h rychleji!

