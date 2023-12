Válka levicového nikaragujského diktátora Ortegy proti Miss Universe

Ortega nejenže rozhodl, že šaty mají patřit jeho ženě, ale zmizel i s agentem Miss Universe Sheynnis Palaciosou Martinem Arguellem a jeho šestnáctiletým synem Bernardem a dokonce i s jeho tchyní. Místní organizátorka soutěže Miss Nikaragua Karen Cellebertiová, která je Arguellovou manželkou, nesměla vstoupit zpět do své vlasti a musela odletět do Mexika, kde je miss Palaciosová v exilu. Palaciosová je persona non grata, protože se v osmnácti letech účastnila rozsáhlých studentských protestů proti Ortegově diktatuře.





Ortegův problém spočívá v tom, že jeho žena chtěla vybrat, kdo má být Miss Nikaragua. Karen Cellebertiová jí to nedovolila a skutečnost, že slečna Palaciosová vyhrála nejen místní soutěž Miss Nikaragua, ale i soutěž Miss Universe, byla pro nafouklé ego diktátora a jeho ženy příliš velká.

Jako mimořádně citlivý aspekt celé kauzy lze uvést skutečnost, že soutěž se letos konala v Salvadoru, sousedním státě Nikaraguy, jehož prezidentem je kontroverzní plamenný autokrat Nayib Bukele, který vyznává velmi neoliberální politický program, zatímco Ortega předstírá, že je komunista.

Bukele se nechvalně proslavil snahou přeměnit měnu této země na bitcoiny a tím, že poslal do vězení téměř 100 tisíc údajných členů gangů (se spoustou obvinění z porušování lidských práv a zatýkání nevinných lidí jen proto, že žijí ve slumech). Nyní překrucuje ústavu a bere si půlroční povolení k absenci v prezidentském úřadu, aby mohl kandidovat ve volbách.

Dvě strany téže mince. Centralizátoři moci s královským egem.