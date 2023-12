Válka mezi Izraelem a Hamásem: Hamás propustil dalších šest rukojmích a na svobodu má být propuštěno 30 Palestinců

1. 12. 2023

Podle IDF byli Červenému kříži předáni další Izraelci poté, co byli propuštěni dva lidé; katarské ministerstvo zahraničí oznámilo propuštění Palestinců



- Červenému kříži bylo předáno dalších šest izraelských rukojmích, sdělují IDF



Izraelské obranné síly (IDF) potvrdily, že Hamás předal Červenému kříži šest izraelských rukojmích.



V prohlášení IDF se uvádí:



"Podle informací Červeného kříže bylo šest unesených Izraelců předáno Červenému kříži a jsou na cestě do Izraele."



IDF už předtím ve čtvrtek uvedly, že dva izraelští rukojmí byli propuštěni ze zajetí v pásmu Gazy.







- Mezi izraelskými rukojmími, kteří byli ve čtvrtek propuštěni, jsou dvě děti a šest žen, uvedl mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed Al Ansari.



Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) potvrdil, že bylo propuštěno osm osob, které byly drženy jako rukojmí v Gaze.



- Hamás "je ochoten prodloužit příměří"



Hamas je ochoten dále prodloužit příměří, a přerušit boje s Izraelem, uvedl zdroj blízký Hamasu pro agenturu France-Presse.



Zdroj agentuře sdělil:



Zprostředkovatelé v současné době vyvíjejí silné, intenzivní a nepřetržité úsilí o další den příměří a poté pracují na jeho prodloužení o další dny.



USA rovněž vyzvaly Benjamina Netanjahua, aby chránil civilisty v Gaze.





-Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed Al Ansari uvedl, že ve čtvrtek bude propuštěno 30 Palestinců výměnou za propuštění 10 rukojmích v Gaze.



V příspěvku na sociálních sítích uvedl, že do dnešního seznamu byli započítáni i dva ruští občané propuštění ve středu.



Již dříve dnes izraelský představitel zopakoval postoj Izraele, že bude souhlasit s jedním dnem příměří navíc za propuštění každé skupiny deseti rukojmích. Výměnou za to by byl pokaždé propuštěn trojnásobný počet palestinských vězňů.





- Izraelský prezident žádá SAE, aby využily "politické váhy" a pomohly osvobodit rukojmí





Izraelský prezident Isaac Herzog vyzval svůj emirátský protějšek, aby využil své "politické váhy" a pomohl osvobodit rukojmí zadržovaná Hamásem v Gaze.





Zatímco se odehrává katastrofa, zaznamenali jsme do očí bijící absenci prohlášení solidarity s palestinským lidem ze strany většiny britských uměleckých organizací.







Zdroj v angličtině ZDE

- Podle Antonyho Blinkena má Izrael "povinnost" a je schopen "neutralizovat hrozbu, kterou Hamás představuje, a zároveň minimalizovat škody na nevinných mužích, ženách a dětech".Podle amerického ministra zahraničí Benjamin Netanjahu a jeho válečný kabinet "souhlasili s potřebou tohoto přístupu".Blinken podle něj zdůraznil, že "masivní ztráty na životech civilistů" a vysídlení v takovém měřítku, jaké bylo zaznamenáno na severu Gazy, se na jihu nemohou opakovat.Antony Blinken říká, že Benjamin Netanjahu během jejich setkání "dal jasně najevo, že Izrael hodlá obnovit vojenské operace proti Hamásu".V projevu na tiskové konferenci v Tel Avivu americký ministr zahraničí uvedl, že Izrael "má právo udělat vše, co může, aby zajistil", že se útoky Hamásu ze 7. října nebudou moci nikdy opakovat. "Hamás nemůže zůstat v Gaze u vlády," říká.Podle něj však "záleží na způsobu, jakým se Izrael brání", a dodává, že je "nezbytné", aby se Izrael choval "v souladu s mezinárodním právem a válečnými zákony".Říká, že na svých setkáních s izraelským premiérem a vysokými izraelskými představiteli "dal jasně najevo, že předtím, než Izrael obnoví rozsáhlé vojenské operace, musí zavést plány humanitární ochrany civilistů, které minimalizují další ztráty na životech nevinných Palestinců". Blinken dále uvedl:"To znamená přijmout účinnější opatření na ochranu životů civilistů, včetně jasného a přesného vymezení oblastí a míst v jižní a centrální části Gazy, kde mohou být v bezpečí a mimo linii palby.Znamená to zabránit dalšímu výraznému přesunu civilistů uvnitř Gazy. Znamená to zabránit poškození kritické infrastruktury, jako jsou nemocnice, elektrárny, vodárenská zařízení, a znamená to dát civilistům, kteří byli vysídleni na jihu Gazy, možnost vrátit se na sever, jakmile to podmínky dovolí."To vše lze provést způsobem, který Izraeli stále umožní dosáhnout jeho cílů," říká.Blinken říká, že bezprostředním cílem jeho návštěvy je pokusit se prodloužit přestávku v bojích, aby bylo možné osvobodit další rukojmí z Gazy."Nepřestaneme pracovat, dokud nedostaneme všechny rukojmí zpět domů k jejich rodinám a blízkým," říká.USA podle něj také pomohly "výrazně" zvýšit úroveň humanitární pomoci palestinským civilistům v Gaze.Blinken říká, že počet kamionů s potravinami, vodou, léky a pohonnými hmotami, které se dostávají do Gazy, se za poslední týden více než zdvojnásobil.To však podle něj stále nestačí k uspokojení potřeb obyvatel Gazy, zejména starších lidí, těhotných žen a zdravotně postižených.Bílý dům odsoudil čtvrteční útok střelnou zbraní na autobusové zastávce v západním Jeruzalémě, při němž byli zabiti tři Izraelci a k němuž se přihlásil Hamás.John Kirby, mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost, uvedl, že útok je "jasnou připomínkou" nepřítele, kterému Izrael čelí.V projevu na tiskové konferenci Kirby uvedl, že útok "technicky" neporušil podmínky probíhajícího příměří mezi Izraelem a Hamásem, které se vztahuje pouze na Gazu, informovala agentura AP. Řekl, že: "Pokud někdo hádá a přemýšlí, zda má Hamás stále vražedné úmysly vůči izraelskému lidu, stačí se podívat na to, co se dnes stalo v Jeruzalémě."Vyjádřil také naději, že příměří mezi Izraelem a Hamásem, které bylo ve čtvrtek prodlouženo o sedmý den, bude opět prodlouženo, a dodal:"Na tom pracujeme doslova z hodiny na hodinu, abychom zjistili, zda se nám podaří tento sedmý den změnit na osmý a devátý a desátý a další."Podle deníku Washington Post, který se odvolává na vysokého izraelského představitele, Herzog během hovoru popisoval zděšení Izraele nad útoky Hamásu ze 7. října.Podle listu je "zakázáno odpovídat na teror terorem", řekl papež. Herzog podle listu protestoval a zopakoval stanovisko izraelské vlády, že "dělá v Gaze to, co je nutné k obraně vlastního lidu".Papež Herzogovi řekl, že k odpovědnosti by měli být pohnáni ti, kdo nesou odpovědnost, ale ne civilisté", uvádí zpráva.Spolu s diplomatickou výměnou názorů - kterou Izraelci považovali za tak "špatnou", že ji nezveřejnili - se zdá být důsledek jasný: papež označil jejich kampaň v Gaze za teroristický čin.Začátkem listopadu se papež setkal zvlášť s příbuznými židovských rukojmích zadržovaných Hamásem a zvlášť s Palestinci, kteří mají rodinu v Gaze. Později téhož dne při generální audienci na Svatopetrském náměstí řekl, že cítí bolest obou stran. Řekl:"Tohle války způsobují. Ale tady jsme překročili hranice válek. Tohle není válka. Tohle je terorismus."- Více než 1 300 umělců ve Velké Británii podepsalo otevřený dopis, v němž obviňují kulturní instituce zDopis, mezi jehož signatáři jsou i herci Olivia Colmanová, Nicola Coughlanová a Juliet Stevensonová, odsuzuje "napadání a ohrožování živobytí umělců a uměleckých pracovníků, kteří vyjadřují solidaritu s Palestinci, a také rušení představení, projekcí, besed, výstav a uvádění knih".Výňatek z dopisu, který sdílí organizace Artists for Palestine UK, zní takto: