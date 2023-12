Válka mezi Izraelem a Hamásem: Izrael obnovil ofenzivu na jihu Gazy

2. 12. 2023

- Izrael bombarduje jižní Gazu



Izrael v sobotu ostřeloval cíle v jižní části pásma Gazy, zintenzivnil svou obnovenou ofenzivu po týdenním příměří a vyvolal nové obavy z civilních obětí.



Podle agentury Associated Press se sobotní útoky zaměřily na oblast Chán Júnis na jihu Gazy, kde armáda den předtím shazovala letáky s varováním, aby obyvatelé opustili oblast.



Od pátečního pozdního večera však podle OSN nebyly hlášeny žádné zprávy o odchodu velkého počtu lidí.



"Není kam jít," naříká Emad Hajar, který před měsícem uprchl se svou ženou a třemi dětmi ze severního města Bejt Lahíja a hledal útočiště v Chán Júnisu.

Vyhnali nás ze severu a teď nás tlačí, abychom odešli z jihu



Přibližně 2 miliony lidí - téměř celá populace Gazy - se tísní na jihu území, kde Izrael na začátku války vyzval lidi, aby se přestěhovali, a od té doby vyhrožuje, že rozšíří svůj pozemní útok.



Nemohou odejít na sever Gazy ani do sousedního Egypta, a tak jediným únikem je pohyb po území o rozloze 220 km².



- Izraelské síly a bojovníci Hizballáhu si v sobotu vyměnili palbu na izraelsko-libanonské hranici



Íránem podporovaný Hizballáh ve svém prohlášení uvedl, že jeden z jeho bojovníků byl zabit, ale neupřesnil kdy. Podle libanonské státní tiskové agentury byli v pátek na jihu Libanonu při izraelském ostřelování zabiti tři lidé. Hizballáh uvedl, že dva z mrtvých byli jeho bojovníci, informovala agentura Reuters.



Hizballáh rovněž uvedl, že vypálil rakety na izraelské pozice. Izraelská armáda uvedla, že dvě minometné bomby odpálené z Libanonu dopadly na otevřené prostranství v Šomeru, přes hranici od jiholibanonské vesnice Marwahin. Armáda uvedla, že odpověděla útokem na místo odpalu a na další místa v jižním Libanonu.



V sobotu zasáhlo ostřelování z Izraele blízké velitelství Prozatímních sil OSN v Libanonu (UNIFIL) u pobřežního města Naqoura a okolí pohraniční vesnice Rmaych, uvedl mluvčí UNIFIL.



Izraelská armáda uvedla, že ostřelování poblíž Naqoury provedla poté, co v oblasti zaznamenala "neobvyklou aktivitu".



UNIFIL rovněž zjistil palbu kolem 11:00 z oblasti Tayr Harfa, asi kilometr od izraelské hranice, směrem k Izraeli, uvedl mluvčí.



Po vypuknutí války mezi Hamásem a Izraelem 7. října podnikal Hizballáh téměř každodenní raketové útoky na izraelské pozice u hranic, zatímco Izrael vedl letecké a dělostřelecké údery na jihu Libanonu. Během týdenního příměří ve válce v Gaze však byla hranice převážně klidná.



Jednalo se o nejhorší boje od války mezi Izraelem a Hizballáhem, spojencem Hamásu, v roce 2006.



Během bojů bylo v Libanonu zabito něco přes 100 lidí, z toho 83 bojovníků Hizballáhu. Desetitisíce lidí uprchly z obou stran hranice.





- V pátek se před izraelským konzulátem v Atlantě zapálil protestující s palestinskou vlajkou a zranil člena ochranky, který se pokusil zasáhnout, uvedly úřady.



Osoba, jejíž totožnost úřady neuvedly, je v kritickém stavu, uvedl na tiskové konferenci šéf atlantské policie Darin Schierbaum. Stav strážného nebyl bezprostředně znám.





- Východní oblasti Chán Júnisu na jihu Gazy byly v pátek krátce po rozednění intenzivně ostřelovány, když vypršela lhůta pro uzavření příměří a k nebi stoupaly sloupy dýmu, uvedla agentura Reuters.



Obyvatelé se vydali na cestu s věcmi nahromaděnými na vozících a hledali úkryt dále na západ.



Izrael uvedl, že jeho pozemní, letecké a námořní síly zasáhly více než 200 "teroristických cílů" v Gaze. Do pátečního večera zdravotníci v pobřežním pásmu uvedli, že izraelské údery zabily 184 lidí, nejméně 589 dalších zranily a zasáhly více než 20 domů.



- V sobotu brzy ráno se v izraelských obcích mimo Gazu rozezněly sirény, ale nebyly hlášeny žádné vážné škody ani oběti. Na záběrech z Gazy pořízených z jižního Izraele byly slyšet zvuky výbuchů a k nebi stoupal kouř.



- Válčící strany se vzájemně obviňovaly z rozkladu příměří, během něhož bojovníci Hamásu propustili rukojmí výměnou za Palestince držené v izraelských věznicích.



Organizace spojených národů uvedla, že boje zhorší mimořádnou humanitární situaci. "Do Gazy se vrátilo peklo na zemi," řekl Jens Laerke, mluvčí humanitárního úřadu OSN v Ženevě.



Přestávka, která začala 24. listopadu, byla dvakrát prodloužena a Izrael prohlásil, že může pokračovat, dokud Hamás propustí 10 rukojmích denně. Po sedmi dnech, během nichž byly propuštěny ženy, děti a zahraniční rukojmí, se však zprostředkovatelům nepodařilo najít recept na propuštění dalších.



Izrael obvinil Hamás, že odmítá propustit všechny zadržované ženy. Palestinský představitel uvedl, že ke zhroucení došlo kvůli izraelským vojačkám.



Izrael přísahal, že Hamás zničí po řádění ze 7. října, kdy podle něj militantní skupina zabila 1 200 lidí a 240 jich vzala jako rukojmí. Izraelské útoky od té doby zpustošily velkou část Gazy, kde od roku 2007 vládne Hamás. Podle palestinských zdravotnických orgánů, které OSN považuje za spolehlivé, bylo zabito více než 15 000 Palestinců a tisíce se pohřešují.



- Izraelské nálety zabily dva syrské bojovníky pro-Hizballáh, když v sobotu brzy ráno zasáhly místa patřící Íránem podporované skupině poblíž Damašku, uvedl pro AFP jeden z pozorovatelů války.



K úderům poblíž Damašku došlo necelých 24 hodin po ukončení příměří v Gaze mezi spojencem Hizballáhu Hamásem a Izraelem.



"Dva syrští bojovníci pracující pro Hizballáh byli zabiti a sedm dalších bojovníků pracujících pro skupinu bylo zraněno při izraelských náletech na objekty Hizballáhu poblíž Sajjidy Zajnab," uvedl Ramí Abdel Rahmán, který vede Syrskou observatoř pro lidská práva.



Od začátku občanské války v Sýrii v roce 2011 podnikl Izrael stovky leteckých útoků na svého severního souseda, přičemž se zaměřil především na Íránem podporované síly a bojovníky libanonského Hizballáhu, jakož i na pozice syrské armády.



Od října, kdy začala válka s Hamásem, však útoky zintenzivnila. Hamás loni uvedl, že obnovil vztahy se syrskou vládou.



- Šéf britského monitoringu, který má síť zdrojů uvnitř Sýrie, agentuře AFP řekl, že Izrael udeřil na "cíle Hizballáhu" v oblasti Sajjida Zajnab jižně od Damašku.



Syrské ministerstvo obrany rovněž uvedlo, že Izrael udeřil poblíž syrského hlavního města, přičemž novinář AFP v Damašku hlásil hlasitý zvuk bombardování.



"Přibližně v 1:35 hodin v sobotu izraelský nepřítel provedl letecký útok ze směru od okupovaných syrských Golan a zaměřil se na některé body v blízkosti města Damašku," uvedlo ministerstvo obrany v prohlášení a neinformovalo o žádných obětech.



Syrská státní televize informovala o "izraelské agresi v blízkosti hlavního města".



Izraelská armáda se na dotaz agentury AFP nevyjádřila.



1